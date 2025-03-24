Индивидуальная
до 1 чел.
Иерусалим - город мира: путешествие по святыням трех религий
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории и культуры, на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
12 апр в 08:00
19 апр в 08:00
$300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Иерусалим: по стопам Иисуса - путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю последних дней Иисуса в Иерусалиме, посетив ключевые места его жизни и проповеди
Начало: По договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
12 апр в 08:00
19 апр в 08:00
$300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Христианские Святыни Иудеи в Иерусалиме
Исключительный маршрут для тех, кто желает за один день охватить главные святыни христианства в Иерусалиме и Вифлиеме
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
12 апр в 08:00
19 апр в 08:00
$300 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna24 марта 2025Незабываемая экскурсия "По стопам Иисуса" с Вадимом! Индивидуальный тур «По стопам Иисуса» с Вадимом – это глубокое погружение в историю Иерусалима.
- ЕЕкатерина29 апреля 2023Очень интересная экскурсия, рекомендую тем, кто хочет ознакомиться с основными достопримечательностями Иерусалима. Гид очень интересно рассказывал про каждую из них.
- ИИнна9 апреля 2023Огромное спасибо Вадиму за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит
- ЗЗебницкая1 апреля 2023Очень увлекательная экскурсия с Вадимом Лаутом. 10 часов и 12км пешком пролетели незаметно! Спасибо
- RRais23 марта 2023Давно хотели посетить Иерусалим и Израиль, побывать в тех места, где Бог осуществил план спасения человечества. Нам повезло, что нашим
- ААнтон21 ноября 2022Прекрасная и насыщенная экскурсия. Вадим показал нам все достопримечательности согласно маршруту и даже больше. У гида прекрасное чувство юмора, ему
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Церковь Святого Иакова»
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