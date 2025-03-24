Кедронская долина – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 3 экскурсии в категории «Кедронская долина» в Иерусалиме на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Иерусалим - город мира
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Иерусалим - город мира: путешествие по святыням трех религий
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории и культуры, на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
12 апр в 08:00
19 апр в 08:00
$300 за экскурсию
Иерусалим: по стопам Иисуса
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Иерусалим: по стопам Иисуса - путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю последних дней Иисуса в Иерусалиме, посетив ключевые места его жизни и проповеди
Начало: По договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
12 апр в 08:00
19 апр в 08:00
$300 за экскурсию
Христианские Святыни Иудеи
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Христианские Святыни Иудеи в Иерусалиме
Исключительный маршрут для тех, кто желает за один день охватить главные святыни христианства в Иерусалиме и Вифлиеме
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
12 апр в 08:00
19 апр в 08:00
$300 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    24 марта 2025
    Иерусалим: по стопам Иисуса
    Незабываемая экскурсия "По стопам Иисуса" с Вадимом! Индивидуальный тур «По стопам Иисуса» с Вадимом – это глубокое погружение в историю Иерусалима.
    читать дальше

    Его знания, увлеченность и внимание к деталям сделали путешествие незабываемым. По нашему желанию Вадим изменил маршрут, и кроме ключевых мест, мы также побывали на горе Сион. Организация на высшем уровне: удобный темп, четкий маршрут, ответы на все вопросы. Если хотите не просто увидеть святые места, а прочувствовать их смысл – этот тур идеально вам подойдет! Спасибо Спутник Израиль за потрясающий опыт!

  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2023
    Иерусалим - город мира
    Очень интересная экскурсия, рекомендую тем, кто хочет ознакомиться с основными достопримечательностями Иерусалима. Гид очень интересно рассказывал про каждую из них.
  • И
    Инна
    9 апреля 2023
    Иерусалим - город мира
    Огромное спасибо Вадиму за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит
    читать дальше

    впечатление глубокое знание истории, высокий интеллект и умение контактировать с людьми. С удовольствием рекомендую всем эту экскурсию, а также другие путешествия с Вадимом по Израилю. Инна из Израиля

  • З
    Зебницкая
    1 апреля 2023
    Иерусалим: по стопам Иисуса
    Очень увлекательная экскурсия с Вадимом Лаутом. 10 часов и 12км пешком пролетели незаметно! Спасибо
  • R
    Rais
    23 марта 2023
    Христианские Святыни Иудеи
    Давно хотели посетить Иерусалим и Израиль, побывать в тех места, где Бог осуществил план спасения человечества. Нам повезло, что нашим
    читать дальше

    гидом был Вадим. За те дни, которые мы провели с ним, мы смогли «объять необъятное», получили огромное количество новой информации. Вадим отлично знает историю своей страны и очень любит её, хорошо разбирается в религии. Вадим, большое спасибо Вам. Обязательно будем рекомендовать Вас. Привет из Амберга, Германия.

  • А
    Антон
    21 ноября 2022
    Иерусалим: по стопам Иисуса
    Прекрасная и насыщенная экскурсия. Вадим показал нам все достопримечательности согласно маршруту и даже больше. У гида прекрасное чувство юмора, ему
    читать дальше

    действительно важно интересна ли Вам его манера подачи. Время, проверенное с Вадимом прошло на одном дыхании. Отзывчивый, помог разрешить проблему с трансфером.

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Кедронская долина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Иерусалим - город мира
  2. Иерусалим: по стопам Иисуса
  3. Христианские Святыни Иудеи
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Храм Гроба Господня
  2. Старый город
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Самое главное
  6. Гефсиманский сад
  7. Масличная гора
  8. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в апреле 2025
Сейчас в Иерусалиме в категории "Кедронская долина" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 300. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Кедронская долина», 16 ⭐ отзывов, цены от $300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь