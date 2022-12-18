Аудиопрогулка начнется у здания городской управы и завершится на футуристическом мосту Атырау. Вы узнаете об основоположнике современной казахской литературы Сакене Сейфуллине, а также о многих исторических фигурах, которые в разное время формировали основу казахской государственности. Рассмотрите фасады сооружений конца 19 — начала 20 веков и расшифруете их детали. Посетите дом купца Кубрина, известного торговлей ювелирными и галантерейными товарами. А также заглянете в торговые ряды ремесленников на местном Арбате, где скульптура, посвященная группе The Beatles, и трон из «Игры престолов» вернут вас из былых эпох в нынешние времена.
— монумент Правосудия
— дом купца Василия Кубрина
— мост Атырау
— торговый дом купца Матвея Кубрина
— музей Сакена Сейфуллина