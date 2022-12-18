Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по Cтарому городу

Перенестись в прошлое столицы на прогулке по ее исторической части

Молодая столица Казахстана стремительно впитывает в себя национальные особенности и колорит страны.

Город ярко отражает ее историю, и, помимо впечатляющих проектов современности, интересен стариной, с которой вы встретитесь в этом путешествии. Осматривая здания 19-20 веков, вы погрузитесь в литературную, культурную и купеческую жизнь Астаны. А в роли вашего гида выступит смартфон с заранее установленным приложением.
Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по Cтарому городу
Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по Cтарому городу
Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по Cтарому городу
Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по Cтарому городу
Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по Cтарому городу
Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по Cтарому городу
Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по Cтарому городу
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Аудиопрогулка начнется у здания городской управы и завершится на футуристическом мосту Атырау. Вы узнаете об основоположнике современной казахской литературы Сакене Сейфуллине, а также о многих исторических фигурах, которые в разное время формировали основу казахской государственности. Рассмотрите фасады сооружений конца 19 — начала 20 веков и расшифруете их детали. Посетите дом купца Кубрина, известного торговлей ювелирными и галантерейными товарами. А также заглянете в торговые ряды ремесленников на местном Арбате, где скульптура, посвященная группе The Beatles, и трон из «Игры престолов» вернут вас из былых эпох в нынешние времена.

Маршрут

— монумент Правосудия
— дом купца Василия Кубрина
— мост Атырау
— торговый дом купца Матвея Кубрина
— музей Сакена Сейфуллина

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Русского Академического театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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