Шелковая фабрика Пекин – экскурсии в Пекине

Найдено 5 экскурсий в категории «Шелковая фабрика Пекин» в Пекине на русском языке, цены от $90, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Аутентичный Пекин: обзорная экскурсия по городу
7 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 09:00
1 июн в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Китай за день: стеклянный мост, медицина, шелковая фабрика и рынок
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выбор
Начало: Отель или аэропорт (за дополнительную плату)
Завтра в 05:00
1 июн в 00:00
$280 за всё до 15 чел.
Прогулка по cтеклянному мосту, чайная церемония и посещение Музея шёлка
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: По договорённости, в пределах 4-го кольца Пекина
Расписание: Ежедневно в 8:00
$273 за всё до 6 чел.
Великая стена, чайная церемония, хутуны, музей шёлка и китайский цирк
10 часов
1 отзыв
Билеты
Начало: Легендэйл Хотель Бейджинг, Ном. 90-92 Джинбао Стри...
Завтра в 08:00
1 июн в 08:00
$90 за билет
Обзорная экскурсия по Пекину с чайной церемонией
2 часа
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
2 июн в 08:30
$261$290 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Великая стена, чайная церемония, хутуны, музей шёлка и китайский цирк
Экскурсия понравилась! Андрей показал и рассказал много интересного. Андрей хорошо говорит по-русски.
Е
Аутентичный Пекин: обзорная экскурсия по городу
Спасибо огромное гиду Андрею!!!! Сопровождал на всех локациях, постоянно рассказывал интересные подробности из истории и показывал интересные места, которые не
сразу попадаются на глаза.
Корректировал под нас программу и маршрут, за что ему отдельное Спасибо!
Опытный фотограф!
Мы сделали кучу классных фото, он постоянно помогал и подсказывал с местом для съемок, ракурсом, позой, освещением!
Огромная благодарность организатору Софии-всегда на связи, экскурсия была выбрана нами буквально в 23-00, в предыдущий день, в вязи с занятостью, не было возможность передвигать на другие даты. София оперативно откликнулась, ответила на все вопросы, нашла гида, водителя и все организовала по высшему стандарту!

И
Аутентичный Пекин: обзорная экскурсия по городу
Спасибо за интересную экскурсию и знакомство с Пекином! Экскурсовод профессиональный и дружелюбный, комфортабельный трансфер. Внесли изменения в программу с учетом наших пожеланий. Все понравилось!
К
Аутентичный Пекин: обзорная экскурсия по городу
Посетили одни из знаковых мест Пекина - было очень интересно, новые факты о китайской истории и культуре почерпнули для себя.
Попробовали пекинскую утку в одном из лучших ресторанов города - остались довольны. На протяжении всей экскурсии передвигались на автомобиле. Желаем продолжать развивать наполняемость экскурсий, чтобы они были еще интереснее.
Спасибо гиду Нине!

Л
Китай за день: стеклянный мост, медицина, шелковая фабрика и рынок
Все было великолепно, нас вовремя встретили с аэропорта, сопровождали по выбранному маршруту, природа завораживала. Михаил поил, кормил, делали массаж ног,
на ярмарки жемчуга купили очень дешево ожерелье. Отдельное спасибо Михаилу, был с нами 12 часов, старался чтоб мы везде успели. Советую, цена и качество. Долго искала и Рада что обратилась к ним🙏🙏🙏Михаил стал родным человеком ❤️

К
Китай за день: стеклянный мост, медицина, шелковая фабрика и рынок
Максим очень хороший гид, всё хорошо рассказывал, отвечал на наши вопросы, заботился о нашем комфорте, пунктуален. Можете смело обращаться, у
Максима прекрасный русский язык. Так же он нам советовал места где можно вкусно покушать и где купить сувениры, места при этом не дорогие.

Н
Аутентичный Пекин: обзорная экскурсия по городу
У нас был гид Василий. Очень понравилось. Рассказал много, ходили долго, даже дольше оговоренного времени. Экскурсия интересная, кроме того ответил на все наши вопросы и показал места где можно покушать, купить что нас интересовало и посмотреть на следующий день самостоятельно.
А
Китай за день: стеклянный мост, медицина, шелковая фабрика и рынок
Замечательное место, советую! Красиво, можно сделать много красивых фотографий. Гид Андрей просто удивительно рассказывает об истории создания этого маршрута. Советую. Идеальный вариант посещения весна, осень.
И
Аутентичный Пекин: обзорная экскурсия по городу
Экскурсия понравилась. Гид Сергей рассказывал действительно много и заинтересованно. На площади мы решили не останавливаться, чтобы не терять время в
очереди.
Но, у меня вопросы к организатору Софье. Во-первых, Софья не выходила на связь вообще. Я обращалась в поддержку спутника, писала ей и только за несколько дней до экскурсии она все таки ответила. Дальше, я несколько раз спрашивала про входные билеты в Храм Неба и в Запретный город, куплены они или нет. У меня была возможность взять их бесплатно из-за накопившихся бонусов на известном агрегаторе, но из-за того, что Софья не отвечала я не смогла их взять. Хорошо, что Сергей ответил и мне удалось взять билеты хотя бы в Храм Неба, оплатив их бонусами. Бронировали мы экскурсию заранее. При бронировании присылали номера паспортов, а в итоге билеты не были куплены и нам просто повезло, что сейчас несезон и толпы в кассу не было. Те, кто будет первый раз в Китае, просто не представляют себе какие там очереди.
Все таки, когда за экскурсию берут такую стоимость организатор должен быть на связи.
Ставлю 5 звезд только для Сергея.

Н
Аутентичный Пекин: обзорная экскурсия по городу
Все понравилось))
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Шелковая фабрика Пекин»

Какие места ещё посмотреть в Пекине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Великая Китайская стена;
  2. Парк Цзиншань;
  3. Запретный город;
  4. Центр Пекина;
  5. Запретный город Гугун;
  6. Город на воде Губэй;
  7. Храм Неба;
  8. Площадь Тяньаньмэнь;
  9. Великая Китайская стена, участок Цзюйюнгуань;
  10. Юнхэгун.
Сколько стоит экскурсия по Пекину в мае 2026
Сейчас в Пекине в категории "Шелковая фабрика Пекин" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 90 до 280 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
