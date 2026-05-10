Но, у меня вопросы к организатору Софье. Во-первых, Софья не выходила на связь вообще. Я обращалась в поддержку спутника, писала ей и только за несколько дней до экскурсии она все таки ответила. Дальше, я несколько раз спрашивала про входные билеты в Храм Неба и в Запретный город, куплены они или нет. У меня была возможность взять их бесплатно из-за накопившихся бонусов на известном агрегаторе, но из-за того, что Софья не отвечала я не смогла их взять. Хорошо, что Сергей ответил и мне удалось взять билеты хотя бы в Храм Неба, оплатив их бонусами. Бронировали мы экскурсию заранее. При бронировании присылали номера паспортов, а в итоге билеты не были куплены и нам просто повезло, что сейчас несезон и толпы в кассу не было. Те, кто будет первый раз в Китае, просто не представляют себе какие там очереди.

Все таки, когда за экскурсию берут такую стоимость организатор должен быть на связи.

Ставлю 5 звезд только для Сергея.