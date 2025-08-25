Индивидуальная
до 6 чел.
Три разных Шанхая
Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом
Начало: У метро YuYuan Garden
18 дек в 09:00
19 дек в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в мир чая: из Шанхая на плантации Ханчжоу
Longwu Tea Garden - это не просто место, это сердце чайной культуры. Здесь вы научитесь собирать и заваривать Лунцзин, насладитесь видами и услышите легенды
Начало: В центральной части Шанхая или Ханчжоу - по догово...
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
$559 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхайский Диснейленд: путешествие в самый большой Disney парк Азии
Исследовать восемь игровых миров с личным проводником, который поможет получить максимум эмоций
Завтра в 07:00
10 дек в 07:00
$560 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия25 августа 2025Сегодня я посетила прекрасный Ханчжоу.
День пролетел, как один миг.
Благодарю очень позитивную Асю за пунктуальность, интересный рассказ и участливость во всех
- ААнастасия19 апреля 2025Это была потрясающая экскурсия! Ася отличный гид, который прекрасно говорит по русски и умеет интересно рассказывать, стоит также отметить как
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в декабре 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 560. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 11 ⭐ отзывов, цены от $280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль