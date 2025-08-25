Мои заказы

Активности – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Шанхае на русском языке, цены от $280. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Три разных Шанхая
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Три разных Шанхая
Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом
Начало: У метро YuYuan Garden
18 дек в 09:00
19 дек в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Путешествие в мир чая: из Шанхая на плантации Ханчжоу
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в мир чая: из Шанхая на плантации Ханчжоу
Longwu Tea Garden - это не просто место, это сердце чайной культуры. Здесь вы научитесь собирать и заваривать Лунцзин, насладитесь видами и услышите легенды
Начало: В центральной части Шанхая или Ханчжоу - по догово...
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
$559 за всё до 5 чел.
Шанхайский Диснейленд: путешествие в самый большой Disney парк Азии
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхайский Диснейленд: путешествие в самый большой Disney парк Азии
Исследовать восемь игровых миров с личным проводником, который поможет получить максимум эмоций
Завтра в 07:00
10 дек в 07:00
$560 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    25 августа 2025
    Путешествие в мир чая: из Шанхая на плантации Ханчжоу
    Сегодня я посетила прекрасный Ханчжоу.
    День пролетел, как один миг.
    Благодарю очень позитивную Асю за пунктуальность, интересный рассказ и участливость во всех
    читать дальше

    процессах и вопросах, которые были на протяжении всего пути.
    Вместе с ней мы поплавали по красивому озеру, вместе с ней собирали чай на плантации, вместе прогулялись по старинной улочке Ханчжоу. Это было увлекательное путешествие!
    Отдельная БЛАГОДАРНОСТЬ нашему воспитанному, спокойному и профессиональному водителю! Это было безопасное и удобное путешествие!

    Сегодня я посетила прекрасный ХанчжоуСегодня я посетила прекрасный ХанчжоуСегодня я посетила прекрасный ХанчжоуСегодня я посетила прекрасный ХанчжоуСегодня я посетила прекрасный ХанчжоуСегодня я посетила прекрасный ХанчжоуСегодня я посетила прекрасный ХанчжоуСегодня я посетила прекрасный ХанчжоуСегодня я посетила прекрасный ХанчжоуСегодня я посетила прекрасный Ханчжоу
  • А
    Анастасия
    19 апреля 2025
    Путешествие в мир чая: из Шанхая на плантации Ханчжоу
    Это была потрясающая экскурсия! Ася отличный гид, который прекрасно говорит по русски и умеет интересно рассказывать, стоит также отметить как
    читать дальше

    она внимательно относится к туристам и умеет решать нестандартные ситуации 😊❤️ благодарим за душевный подход и за один из лучших дней медового месяца 😊🌸

    Это была потрясающая экскурсия! Ася отличный гид, который прекрасно говорит по русски и умеет интересно рассказыватьЭто была потрясающая экскурсия! Ася отличный гид, который прекрасно говорит по русски и умеет интересно рассказыватьЭто была потрясающая экскурсия! Ася отличный гид, который прекрасно говорит по русски и умеет интересно рассказывать

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Три разных Шанхая
  2. Путешествие в мир чая: из Шанхая на плантации Ханчжоу
  3. Шанхайский Диснейленд: путешествие в самый большой Disney парк Азии
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Набережная
  2. Самое главное
  3. Старый город
  4. Диснейленд
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в декабре 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 560. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 11 ⭐ отзывов, цены от $280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль