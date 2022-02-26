во вторник в 07:00

День на острове Женщин: приключение на катамаране

Выйти в Карибское море, заняться снорклингом среди рифов и отдохнуть в пляжном клубе

4
1 отзыв
Групповая
Даже не сомневайтесь: день на острове Исла Мухерес запомнится вам надолго! В группе до 30 человек, которую сопровождает русскоязычный гид-инструктор, вы выйдете в открытое море на катамаране с приятной музыкой и открытым баром.

Поныряете с маской среди рифов и подводных скульптур.

А после проведете время в пляжном клубе, наслаждаясь карибскими волнами.
День на острове Женщин: приключение на катамаране
День на острове Женщин: приключение на катамаране
День на острове Женщин: приключение на катамаране
День на острове Женщин: приключение на катамаране
День на острове Женщин: приключение на катамаране
День на острове Женщин: приключение на катамаране
День на острове Женщин: приключение на катамаране
День на острове Женщин: приключение на катамаране
День на острове Женщин: приключение на катамаране
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Морская прогулка. От причала, расположенного в отельной зоне Канкуна, мы отправимся в путь на красивом и комфортабельном катамаране с музыкой и открытым баром на борту.

Снорклинг среди рифов и скульптур. Первая остановка нашего путешествия — красочный коралловый риф. В сопровождении гида-инструктора вы сможете понырять с маской, наблюдая за жизнью карибских морских обитателей. А еще увидите пару композиций из всемирно известного музея подводных скульптур.

Отдых на острове Женщин. После снорклинга наш катамаран причалит к острову, который славится удивительно красивым побережьем и лазурной чистотой Карибского моря. Здесь мы устроим обед по системе «все включено». А после у вас будет достаточно свободного времени, чтобы отдохнуть на территории пляжного клуба, прогуляться по улочкам старинного города или отправиться за сувенирами.

Обратно к причалу катамаран вернется ближе к вечеру.

Организационные детали

Как проходит прогулка

  • На борту с вами будет русскоязычный гид-инструктор из нашей команды
  • Поездка подходит для детей старше 5 лет

Что входит в стоимость

  • Трансфер на микроавтобусе из любого отеля от Тулума до Канкуна
  • Прогулка на катамаране с безлимитным баром
  • Обед в пляжном клубе
  • Аренда снаряжения для снорклинга

Дополнительно оплачивается рифовый (портовый) сбор — $10.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: во вторник в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник в 07:00

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
В
26 фев 2022
Хорошая морская прогулка на катамаране, повезло было не много людей, плавние с масками удовольствие не получили была сильная волна, на дне смотреть нечего, небольшая погулка по острову, переезд на обед там же пляж но очень много народу. Можно сделать фотку с полуживой аулой. Гид Еатерина отработала на отлично.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Канкуна

👥ГрупповыеВодные🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь день🤿Подводное плавание🏖ПляжиСноркелинг

Еще несколько похожих предложений в Канкуне

Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
7 часов
Групповая
Ruslan
Нет отзывов
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова
$85 за 1 человека
Канкун: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Ruslan
Нет отзывов
Канкун: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте
$85 за 1 человека
Снорклинг с китовыми акулами
5 часов
Мини-группа
Ruslan
Нет отзывов
Снорклинг с китовыми акулами
Увидеть вблизи «интеллигентных гигантов» и заглянуть в подводный мир Карибского моря в мини-группе
$169 за 1 человека
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Дмитрий
Нет отзывов
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош
Открыть нетуристические уголки мексиканских Карибов и отдохнуть среди пейзажей нетронутой природы
$155 за 1 человека
Тулум, снорклинг на рифе, купание в подземной реке и обед в деревне майя
7 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Ирина
Нет отзывов
Тулум, снорклинг на рифе, купание в подземной реке и обед в деревне майя
Насыщенная программа путешествия включает в себя осмотр старинного города Тулум
$500 за 1-12 чел.
День приключений в экстрим-парке Xplor
10 часов
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
Арсен
5
1 отзыв
День приключений в экстрим-парке Xplor
Сафари на вездеходах, сплав по подземной реке, полет на зиплайнах и другие развлечения в джунглях
$145 за 1 человека
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
7 часов
Групповая
Ruslan
3.3
3 отзыва
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Оценить богатство кораллового рифа и открыть природное достояние национальных парков страны
$139 за 1 человека
Влюбиться в Мексику за 1 день
11 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Дмитрий
5
2 отзыва
Влюбиться в Мексику за 1 день
Пирамиды, древние города, фольклорное шоу, тропа Майя, плавание в сеноте и не только
$163 за 1 человека
Из Канкуна - в Мехико и Теотиуакан на один день
13 часов
Индивидуальная
Дмитрий
Нет отзывов
Из Канкуна - в Мехико и Теотиуакан на один день
Познакомиться с Городом богов, комплексом легендарных пирамид и колоритной столицей Мексики
$475 за 1 человека
Чичен-Ица - Вальядолид - купание в сеноте - завод Текилы
10 часов
Индивидуальная
Ирина
Нет отзывов
Чичен-Ица - Вальядолид - купание в сеноте - завод Текилы
Посетите главные достопримечательности полуострова Юкатан за один день
от $600 за 1-6 чел.
Из Канкуна - в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Виктор
Нет отзывов
Из Канкуна - в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Розовые озера, фламинго, прогулка на моторной лодке и город цивилизации Майя за 1 день
$165 за 1 человека
Большое путешествие по полуострову Юкатан
10 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
Ruslan
Нет отзывов
Большое путешествие по полуострову Юкатан
Древние города, колониальный Вальядолид, купание в сеноте и фабрика текилы за 1 день
$189 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Канкуне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Канкуне
ХОРОШО
🇲🇽
ТАМ