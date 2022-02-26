во вторник в 07:00

Что вас ожидает

Морская прогулка. От причала, расположенного в отельной зоне Канкуна, мы отправимся в путь на красивом и комфортабельном катамаране с музыкой и открытым баром на борту.

Снорклинг среди рифов и скульптур. Первая остановка нашего путешествия — красочный коралловый риф. В сопровождении гида-инструктора вы сможете понырять с маской, наблюдая за жизнью карибских морских обитателей. А еще увидите пару композиций из всемирно известного музея подводных скульптур.

Отдых на острове Женщин. После снорклинга наш катамаран причалит к острову, который славится удивительно красивым побережьем и лазурной чистотой Карибского моря. Здесь мы устроим обед по системе «все включено». А после у вас будет достаточно свободного времени, чтобы отдохнуть на территории пляжного клуба, прогуляться по улочкам старинного города или отправиться за сувенирами.

Обратно к причалу катамаран вернется ближе к вечеру.

Организационные детали

Как проходит прогулка

На борту с вами будет русскоязычный гид-инструктор из нашей команды

Поездка подходит для детей старше 5 лет

Что входит в стоимость

Трансфер на микроавтобусе из любого отеля от Тулума до Канкуна

Прогулка на катамаране с безлимитным баром

Обед в пляжном клубе

Аренда снаряжения для снорклинга

Дополнительно оплачивается рифовый (портовый) сбор — $10.