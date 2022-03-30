в среду и субботу в 06:00

Что вас ожидает

За один день вы объедете важнейшие памятники майя на полуострове Юкатан — но сделаете это без спешки и толпы туристов, ведь мы отправимся в путь ранним утром. В дороге время пролетит незаметно за рассказами гида об истории и культуре Мексики. В программе:

Чичен-Ица: утренняя прогулка. Мы приедем в древний город майя одними из первых, поэтому вы успеете проникнуться мистическим духом этого места и сделать фото на фоне пирамиды без туристов на фоне. А гид поделится любопытными фактами о культовых постройках Чичен-Ицы.

По стопам майя в этнопарке Чичикан. Здесь вы погрузитесь в прошлое Мексики, пообщаетесь с индейцами и заглянете в их жилища научитесь плести гамак, а также попробуете приготовить кукурузную муку, какао и жвачку из смолы.

Купание в сеноте — без туристов. Вы изучите один из природных феноменов Мексики — загадочное подземное озеро. Этот сенот будет доступен только для нашей группы, поэтому вы сможете искупаться в приватной обстановке.

Обед по-майянски. Пора познакомиться с кухней майя! У вас на глазах из земляной печи достанут блюдо, приготовленное по аутентичному рецепту. А сопроводить его можно будет майянскими ликерами и медовухой.

Подъем на пирамиду в Эк-Балам. В городе Черного Ягуара, одном из древних центров майя, вы познакомитесь с археологическими памятниками и даже подниметесь на один из них! Подъем на пирамиду пройдет в два этапа, не потребует больших усилий, а с высоты вам откроется неописуемый вид на весь Эк-Балам и безбрежный зеленый океан вокруг него.

Фабрика текилы. В колониальном Вальядолиде прогуляемся по центральной площади и заглянем на фабрику, где производят национальный напиток Мексики. И конечно, сможем продегустировать отменную текилу.

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