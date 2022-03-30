в среду и субботу в 06:00

Три города майя: групповая экскурсия и подъем на пирамиду

Посетить Чичен-Ицу, Эк-Балам и этнопарк майя, искупаться в сеноте и забраться на пирамиду

Групповая
Это путешествие по следам майя мы дополнили эксклюзивными деталями, которые не доступны на стандартных экскурсиях.

В группе до 18 человек вы прогуляетесь по древней Чичен-Ице на рассвете без толпы туристов, подниметесь на вершину пирамиды в городе Черного Ягуара.

Искупаетесь в приватном сеноте и оцените блюда, приготовленные по рецептам майя.
Три города майя: групповая экскурсия и подъем на пирамиду
Три города майя: групповая экскурсия и подъем на пирамиду
Три города майя: групповая экскурсия и подъем на пирамиду
Три города майя: групповая экскурсия и подъем на пирамиду
Три города майя: групповая экскурсия и подъем на пирамиду
Три города майя: групповая экскурсия и подъем на пирамиду
Три города майя: групповая экскурсия и подъем на пирамиду
Три города майя: групповая экскурсия и подъем на пирамиду
Три города майя: групповая экскурсия и подъем на пирамиду
Три города майя: групповая экскурсия и подъем на пирамиду
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

За один день вы объедете важнейшие памятники майя на полуострове Юкатан — но сделаете это без спешки и толпы туристов, ведь мы отправимся в путь ранним утром. В дороге время пролетит незаметно за рассказами гида об истории и культуре Мексики. В программе:

Чичен-Ица: утренняя прогулка. Мы приедем в древний город майя одними из первых, поэтому вы успеете проникнуться мистическим духом этого места и сделать фото на фоне пирамиды без туристов на фоне. А гид поделится любопытными фактами о культовых постройках Чичен-Ицы.

По стопам майя в этнопарке Чичикан. Здесь вы погрузитесь в прошлое Мексики, пообщаетесь с индейцами и заглянете в их жилища научитесь плести гамак, а также попробуете приготовить кукурузную муку, какао и жвачку из смолы.

Купание в сеноте — без туристов. Вы изучите один из природных феноменов Мексики — загадочное подземное озеро. Этот сенот будет доступен только для нашей группы, поэтому вы сможете искупаться в приватной обстановке.

Обед по-майянски. Пора познакомиться с кухней майя! У вас на глазах из земляной печи достанут блюдо, приготовленное по аутентичному рецепту. А сопроводить его можно будет майянскими ликерами и медовухой.

Подъем на пирамиду в Эк-Балам. В городе Черного Ягуара, одном из древних центров майя, вы познакомитесь с археологическими памятниками и даже подниметесь на один из них! Подъем на пирамиду пройдет в два этапа, не потребует больших усилий, а с высоты вам откроется неописуемый вид на весь Эк-Балам и безбрежный зеленый океан вокруг него.

Фабрика текилы. В колониальном Вальядолиде прогуляемся по центральной площади и заглянем на фабрику, где производят национальный напиток Мексики. И конечно, сможем продегустировать отменную текилу.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля (от Канкуна до Тулума). В зависимости от расположения вашего отеля последовательность некоторых этапов экскурсии может изменяться, но программа рассчитана так, чтобы вы получили максимум эмоций в комфортных условиях.
  • Обед с напитками, все входные билеты и дегустации входят в стоимость экскурсии. Дополнительно оплачиваются только сувениры по вашему желанию.
  • Участие детей возможно с любого возраста. Дети до 5 лет участвуют бесплатно (из расчёта 1 ребенок на семью, для второго ребенка уже нужно будет приобрести детский билет)
  • Экскурсию для вас проведет один из русскоговорящих гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: в среду и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в среду и субботу в 06:00

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