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Монако, которая рассказала доходчиво и интересно и про исторические факты и про современную жизнь города. Мы прошлись по знаковым местам, Лариса нас провела по менее известным тропам, прокатились на пароме через бухту, рассмотрели Монако со всех сторон! Наслаждались историями и подробностями, фоткались на каждом шагу, потому что невозможно все нам красиво показывали! Всем советуем: вы узнаете Монако по новому!