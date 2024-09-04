2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Монако по следам «Орла и решки»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ
Начало: Около Казино Монте-Карло
9 сен в 10:30
10 сен в 10:30
€167 за всё до 7 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по классическим местам Монако
Погрузитесь в мир красоты и истории Монако, посетив его знаковые места и произведения искусства в компании опытного гида
Завтра в 16:00
22 сен в 09:00
€167 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Монако: Путешествие от современности к истории
Подарите себе незабываемое приключение по Монако, где современный гламур сочетается с историческим очарованием
Начало: В центре Монте-Карло
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
от €150 за всё до 5 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Монако: экскурсия по главным достопримечательностям
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Монако, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а прогулка на кораблике оставит незабываемые впечатления
Начало: У входа в туристическое агентство Office du Touris...
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
9 сен в 15:15
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 сентября 2024Экскурсия по Монако в сопровождении чудесной Ларисы - это одно из незабываемых событий нашего отпуска на Ривьере! Тысяча благодарностей знатоку
- AAnatoly4 сентября 2024Очень понравилось. Полина прекрасный экскурсовод. Рекомендую всем.
- AAmaliia31 августа 2024Замечательная экскурсия. Мы в полном восторге. Полная отдача. Получили 1000 из возможных 100! Очень сожалеем, что все остальное побережье лазурного берега изучали с другими компаниями. Рекомендую. Вы не пожалеете
- ТТатьяна28 августа 2024Спасибо большое за экскурсию! Было интересно и познавательно. Всем рекомендую
- ММарина12 августа 2024Здорово было познакомиться с таким позитивным, веселым, легким человеком, как Лариса, наш гид. Все время с улыбкой. Лариса пыталась нащупать
- ББалнура10 августа 2024Хотела бы оставить отзыв об экскурсии в Монако❤️ Все очень понравилось, Лариса просто замечательный человек🤗 Несмотря на то, что мы приехали на пол дня, мы успели посмотреть почти всё! Учла все наши пожелания, увлекательно рассказывала про историю! Обязательно Даст Бог еще вернемся 🙏🏻
- ТТатьяна26 июля 2024Классная экскурсия! Полина интересный рассказчик, знает много фактов. Несмотря на жару, экскурсия прошла легко и непринуждённо, дети (8 и 12 лет) также очень внимательно слушали. Рекомендую! Спасибо, Полина
- ААлександр16 июля 2024Как в сказке! . Спасибо Гиду Ларисе
- GGala7 июля 2024;)
- ККсения16 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия с Элиной, несомненно можем посоветовать, если собираетесь в уютный Монако. Элина - кладезь знаний и очень приятный и тактичный человек. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Монако в сентябре 2024
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