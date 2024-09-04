На Рождество – экскурсии в Монако

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Монако на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Монако по следам «Орла и решки»
Пешая
32 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Монако по следам «Орла и решки»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ
Начало: Около Казино Монте-Карло
9 сен в 10:30
10 сен в 10:30
167 за всё до 7 чел.
С Монако на «ты»
Пешая
18 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по классическим местам Монако
Погрузитесь в мир красоты и истории Монако, посетив его знаковые места и произведения искусства в компании опытного гида
Завтра в 16:00
22 сен в 09:00
167 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Монако
Пешая
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Монако: Путешествие от современности к истории
Подарите себе незабываемое приключение по Монако, где современный гламур сочетается с историческим очарованием
Начало: В центре Монте-Карло
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
от 150 за всё до 5 чел.
Свидание с Монако каждый день
Пешая
13 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Монако: экскурсия по главным достопримечательностям
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Монако, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а прогулка на кораблике оставит незабываемые впечатления
Начало: У входа в туристическое агентство Office du Touris...
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
9 сен в 15:15
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 сентября 2024
    Свидание с Монако каждый день
    Экскурсия по Монако в сопровождении чудесной Ларисы - это одно из незабываемых событий нашего отпуска на Ривьере! Тысяча благодарностей знатоку
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    Монако, которая рассказала доходчиво и интересно и про исторические факты и про современную жизнь города. Мы прошлись по знаковым местам, Лариса нас провела по менее известным тропам, прокатились на пароме через бухту, рассмотрели Монако со всех сторон! Наслаждались историями и подробностями, фоткались на каждом шагу, потому что невозможно все нам красиво показывали! Всем советуем: вы узнаете Монако по новому!

  • A
    Anatoly
    4 сентября 2024
    Монако по следам «Орла и решки»
    Очень понравилось. Полина прекрасный экскурсовод. Рекомендую всем.
  • A
    Amaliia
    31 августа 2024
    Знакомьтесь, Монако
    Замечательная экскурсия. Мы в полном восторге. Полная отдача. Получили 1000 из возможных 100! Очень сожалеем, что все остальное побережье лазурного берега изучали с другими компаниями. Рекомендую. Вы не пожалеете
    Замечательная экскурсия. Мы в полном восторге. Полная отдача. Получили 1000 из возможных 100! Очень сожалеем, чтоЗамечательная экскурсия. Мы в полном восторге. Полная отдача. Получили 1000 из возможных 100! Очень сожалеем, чтоЗамечательная экскурсия. Мы в полном восторге. Полная отдача. Получили 1000 из возможных 100! Очень сожалеем, чтоЗамечательная экскурсия. Мы в полном восторге. Полная отдача. Получили 1000 из возможных 100! Очень сожалеем, чтоЗамечательная экскурсия. Мы в полном восторге. Полная отдача. Получили 1000 из возможных 100! Очень сожалеем, чтоЗамечательная экскурсия. Мы в полном восторге. Полная отдача. Получили 1000 из возможных 100! Очень сожалеем, чтоЗамечательная экскурсия. Мы в полном восторге. Полная отдача. Получили 1000 из возможных 100! Очень сожалеем, что
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2024
    Монако по следам «Орла и решки»
    Спасибо большое за экскурсию! Было интересно и познавательно. Всем рекомендую
  • М
    Марина
    12 августа 2024
    Знакомьтесь, Монако
    Здорово было познакомиться с таким позитивным, веселым, легким человеком, как Лариса, наш гид. Все время с улыбкой. Лариса пыталась нащупать
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    те темы, которые интересны нам. Мне понравилось также, как Лариса вовлекала в разговор мою дочь 15 лет, чтобы заинтересовать ее. Мы экскурсией остались довольны. Благодарю!

  • Б
    Балнура
    10 августа 2024
    Свидание с Монако каждый день
    Хотела бы оставить отзыв об экскурсии в Монако❤️ Все очень понравилось, Лариса просто замечательный человек🤗 Несмотря на то, что мы приехали на пол дня, мы успели посмотреть почти всё! Учла все наши пожелания, увлекательно рассказывала про историю! Обязательно Даст Бог еще вернемся 🙏🏻
  • Т
    Татьяна
    26 июля 2024
    Монако по следам «Орла и решки»
    Классная экскурсия! Полина интересный рассказчик, знает много фактов. Несмотря на жару, экскурсия прошла легко и непринуждённо, дети (8 и 12 лет) также очень внимательно слушали. Рекомендую! Спасибо, Полина
  • А
    Александр
    16 июля 2024
    Знакомьтесь, Монако
    Как в сказке! . Спасибо Гиду Ларисе
    Как в сказке! . Спасибо Гиду ЛарисеКак в сказке! . Спасибо Гиду ЛарисеКак в сказке! . Спасибо Гиду ЛарисеКак в сказке! . Спасибо Гиду ЛарисеКак в сказке! . Спасибо Гиду ЛарисеКак в сказке! . Спасибо Гиду ЛарисеКак в сказке! . Спасибо Гиду ЛарисеКак в сказке! . Спасибо Гиду ЛарисеКак в сказке! . Спасибо Гиду Ларисе
  • G
    Gala
    7 июля 2024
    Свидание с Монако каждый день
    ;)
    ;);)
  • К
    Ксения
    16 июня 2024
    С Монако на «ты»
    Нам очень понравилась экскурсия с Элиной, несомненно можем посоветовать, если собираетесь в уютный Монако. Элина - кладезь знаний и очень приятный и тактичный человек. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Монако
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  3. Знакомьтесь, Монако
  4. Свидание с Монако каждый день
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Монако в сентябре 2024
Сейчас в Монако в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 167. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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