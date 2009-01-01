BWA_Nice-Voyage проводит ещё 5 экскурсий

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Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс

BWA_Nice-Voyage
BWA_Nice-Voyage – Гид из Монако
Осмотрите главные достопримечательности 🏛️ Канн и побывайте на месте, где встречаются самые популярные мировые звезды.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €69 за человека

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Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Канны — престижный курорт Лазурного берега и место встречи самых популярных мировых звезд. Вы увидите Дворец Фестивалей и Аллею Звезд, на которой знаменитости оставляют отпечатки своих ладоней.
Антибы — древнее поселение, основанное греческими мореплавателями. Сегодня это порт миллиардеров. Здесь швартуются самые великолепные яхты из тех, что подходят к Лазурному берегу. Вы увидите старый город 🏙️ и форт Карре, построенный в форме 4-х конечной звезды. Насладитесь прекрасными морскими видами.
Сан Поль де Ванс — средневековый город мастеров и художников, в котором жил Марк Шагал.
Что входит
  • Услуги водителя-экскурсовода
  • Транспорт и все расходы связанные с нашим транспортом (паркинг, топливо, платные дороги)
Что не входит
  • Посещение музеев и мероприятий
  • Личные расходы и покупки
  • Дополнительное время
Начало и место завершения
🚩 Гостиница или адрес где вы проживаете
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BWA_Nice-Voyage
BWA_Nice-Voyage
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