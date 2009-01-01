BWA_Nice-Voyage проводит ещё 5 экскурсий

Канны — престижный курорт Лазурного берега и место встречи самых популярных мировых звезд. Вы увидите Дворец Фестивалей и Аллею Звезд, на которой знаменитости оставляют отпечатки своих ладоней.
Антибы — древнее поселение, основанное греческими мореплавателями. Сегодня это порт миллиардеров. Здесь швартуются самые великолепные яхты из тех, что подходят к Лазурному берегу. Вы увидите старый город 🏙️ и форт Карре, построенный в форме 4-х конечной звезды. Насладитесь прекрасными морскими видами.
Сан Поль де Ванс — средневековый город мастеров и художников, в котором жил Марк Шагал.
Что входит
Услуги водителя-экскурсовода
Транспорт и все расходы связанные с нашим транспортом (паркинг, топливо, платные дороги)
Что не входит
Посещение музеев и мероприятий
Личные расходы и покупки
Дополнительное время
Начало и место завершения
🚩 Гостиница или адрес где вы проживаете
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 7 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.