Два маршрута Hop-on Hop-off проведут вас по главным достопримечательностям, а система свободной посадки и высадки позволит самостоятельно решить, где задержаться подольше.
Дополнительно можно взять аудиогид по Дубайской Рамке — символическому месту, где прошлое и будущее города встречаются буквально в одном кадре.
Дополнительно можно взять аудиогид по Дубайской Рамке — символическому месту, где прошлое и будущее города встречаются буквально в одном кадре.
Описание
Голубой маршрут: современный Дубай и побережье
Проходит по самым известным туристическим районам города. Вы увидите:
- Dubai Mall — отсюда можно отправиться к Бурдж-Халифе и Дубайскому фонтану
- Сук Мадинат Джумейра — рынок в традиционном арабском стиле с магазинами, ресторанами и видами на Бурдж-аль-Араб
- Atlantis The Palm — знаменитый отель, рядом с которым можно продолжить знакомство с искусственным островом
- The Beach@ JBR — пляжную зону с ресторанами, магазинами и прогулочной набережной
- Дубай Марина — искусственную гавань с высотными зданиями, яхтами, кафе и длинным променадом
Красный маршрут: история, культура и главные символы Дубая
Соединяет современный центр с историческими локациями у Дубайского залива, среди которых:
- Dubai Mall — одна из главных точек маршрута
- Музей будущего — футуристическое здание, посвящённое технологиям и представлениям о мире завтрашнего дня
- Аль-Сиф — современный район на берегу Дубайского залива, стилизованный под традиционную застройку
- Аль-Фахиди — лабиринт узких улиц, традиционных домов и ветряных башен
- Старый базар, рынки золота и специй — торговые ряды с традиционными товарами и восточным колоритом
- Dubai Creek — исторический водный путь, вокруг которого развивался Дубай
- Дубайская Рамка (Dubai Frame) — архитектурный символ, соединяющий виды на старый и новый Дубай
Вечерний автобусный тур
Если хотите увидеть город после захода солнца, можно отправиться в двухчасовой вечерний тур. Он включает шесть остановок и проходит через Dubai Mall, Дубай Марину, Пальму Джумейра, Мадинат Джумейра и Mall of the Emirates.
Аудиогид по Дубайской Рамке
Дополнительно можно купить аудиогид и самостоятельно пройти маршрут по Дубайской Рамке. Он поможет взглянуть на город не только с высоты, но и с точки зрения его истории. Вы узнаете:
- почему побережье Персидского залива когда-то называли пиратским
- как Дубай прошёл путь от небольшого торгового поселения до одного из самых узнаваемых мегаполисов мира
- где искать традиционный местный колорит среди небоскрёбов
- почему Дубайскую Рамку считают символической границей между прошлым и будущим города
Организационные детали
Как работает билет на автобус Hop-on Hop-off
- Билет активируется автоматически в момент первой посадки в автобус и действует 24, 48 или 72 часа
- Вы можете выходить на любых остановках, гулять по району, а затем садиться на следующий автобус на этом же или другом маршруте неограниченное количество раз
- Все маршруты можно посетить за один день
Расписание и интервалы движения автобуса
- Первый автобус отправляется от начальной точки примерно в 09:30, последний — около 17:20
- Автобусы курсируют с интервалом 25–40 минут (в зависимости от загруженности маршрута)
Билет с аудиогидом по Дубайской Рамке
- Это самостоятельная экскурсия — без гида. Входной билет в Рамку не включен в стоимость
- Чтобы получить аудиогид, нужно скачать мобильное приложение (доступно для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении.
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Внести полную оплату можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
- После оплаты вам придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
- Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость
|Тариф
|Стоимость
|72 часа (взрослый 16+ лет)
|$82
|48 часов (взрослый 16+ лет)
|$76
|72 часа (детский 5-15 лет)
|$63
|24 часа (взрослый 16+ лет) + аудиогид по Дубайской Рамке
|$60
|72 часа (взрослый 16+ лет) + аудиогид по Дубайской Рамке
|$84
|24 часа (детский 5-15 лет)
|$43
|48 часов (взрослый 16+ лет) + аудиогид по Дубайской Рамке
|$78
|24 часа (взрослый 16+ лет)
|$55
|48 часов (детский 5-15 лет)
|$58
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У торгового центра Дубай Молл
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 231 туриста
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
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