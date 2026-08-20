Два маршрута Hop-on Hop-off проведут вас по главным достопримечательностям, а система свободной посадки и высадки позволит самостоятельно решить, где задержаться подольше. Дополнительно можно взять аудиогид по Дубайской Рамке — символическому месту, где прошлое и будущее города встречаются буквально в одном кадре.

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Описание

Голубой маршрут: современный Дубай и побережье

Проходит по самым известным туристическим районам города. Вы увидите:

Dubai Mall — отсюда можно отправиться к Бурдж-Халифе и Дубайскому фонтану

Сук Мадинат Джумейра — рынок в традиционном арабском стиле с магазинами, ресторанами и видами на Бурдж-аль-Араб

Atlantis The Palm — знаменитый отель, рядом с которым можно продолжить знакомство с искусственным островом

The Beach@ JBR — пляжную зону с ресторанами, магазинами и прогулочной набережной

Дубай Марина — искусственную гавань с высотными зданиями, яхтами, кафе и длинным променадом

Красный маршрут: история, культура и главные символы Дубая

Соединяет современный центр с историческими локациями у Дубайского залива, среди которых:

Dubai Mall — одна из главных точек маршрута

Музей будущего — футуристическое здание, посвящённое технологиям и представлениям о мире завтрашнего дня

Аль-Сиф — современный район на берегу Дубайского залива, стилизованный под традиционную застройку

Аль-Фахиди — лабиринт узких улиц, традиционных домов и ветряных башен

Старый базар, рынки золота и специй — торговые ряды с традиционными товарами и восточным колоритом

Dubai Creek — исторический водный путь, вокруг которого развивался Дубай

Дубайская Рамка (Dubai Frame) — архитектурный символ, соединяющий виды на старый и новый Дубай

Вечерний автобусный тур

Если хотите увидеть город после захода солнца, можно отправиться в двухчасовой вечерний тур. Он включает шесть остановок и проходит через Dubai Mall, Дубай Марину, Пальму Джумейра, Мадинат Джумейра и Mall of the Emirates.

Аудиогид по Дубайской Рамке

Дополнительно можно купить аудиогид и самостоятельно пройти маршрут по Дубайской Рамке. Он поможет взглянуть на город не только с высоты, но и с точки зрения его истории. Вы узнаете:

почему побережье Персидского залива когда-то называли пиратским

как Дубай прошёл путь от небольшого торгового поселения до одного из самых узнаваемых мегаполисов мира

где искать традиционный местный колорит среди небоскрёбов

почему Дубайскую Рамку считают символической границей между прошлым и будущим города

Организационные детали

Как работает билет на автобус Hop-on Hop-off

Билет активируется автоматически в момент первой посадки в автобус и действует 24, 48 или 72 часа

Вы можете выходить на любых остановках, гулять по району, а затем садиться на следующий автобус на этом же или другом маршруте неограниченное количество раз

Все маршруты можно посетить за один день

Расписание и интервалы движения автобуса

Первый автобус отправляется от начальной точки примерно в 09:30, последний — около 17:20

Автобусы курсируют с интервалом 25–40 минут (в зависимости от загруженности маршрута)

Билет с аудиогидом по Дубайской Рамке