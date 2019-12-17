18 отзывов оставили туристы

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Бары Казимежа

Прогулка по самым веселым и атмосферным заведениям тусовочного квартала

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
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От 40 за экскурсию

У этой экскурсии18 отзывов
4.78
Olga
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Olga – Гид в Кракове
Я предлагаю вам очень необычную, но очень интересную прогулку 👣 — по барам и кафе Казимежа, во время которой вы сможете проникнуться незабываемой атмосферой этих мест и узнать, как отдыхает и веселится местная молодежь.
Бары Казимежа
Бары Казимежа

Казимеж — это не только еврейский район Кракова, это — место ночных тусовок и вечерних разговоров «за жизнь», это центр неформальных движений и творческих начинаний. Казимеж просто неповторим и без него невозможно представить себе краковскую жизнь. Уютные кафе с темными комнатами и свечами на столиках, самыми настоящими каминами и печами, швейными машинками, портретами в старых рамах, стульями с барахолки, проходами через шкаф… Все это мы с вами посетим, а также бары, в которых танцуют на столах, пьют пиво, лежа в гамаках, обмениваются книгами и играют в настольные игры.

Все, что происходит в Казимеже, невозможно описать, но это стоит увидеть!

Пожалуйста, обратите внимание, что мы заходим в бары, но не выпиваем там.

Бары Казимежа
Бары Казимежа
Бары Казимежа

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Olga
Olga
Здравствуйте, меня зовут Оля, я живу в Кракове два года. В этот сказочный город я переехала из Москвы и еще ни разу не пожалела об этом. Я любила этот город уже при переезде и переезжала сюда осознанно и с большим желанием. Однако сейчас, по прошествии двух лет, я люблю его ещё больше. И я с радостью подепюсь своей любовью к Кракову с Вами! Если Вы хотите погулять по нетуристическому Кракову, увидеть его глазами местного жителя и побывать в тех местах, которые обычно не предлагаются в туристических экскурсиях, но достойны внимания, я с большим удовольствием Вам их покажу!
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18 отзывов оставили туристы

17 декабря 2019
Отличная прогулка по очень интересным и аутентичным местам Казимежа. Без Ольги никогда бы не нашли, спасибо большое!
Алёнушка
28 ноября 2019
Приехали мы в самые морозы, гуляли в минусовую погоду. Оля сама предложила на случай если подмерзнем, то можем на какое-то время останавливаться в "достопримечательностях" и растянуть экскурсию больше чем на 1. 5 часа) все было интересно, просто мне немного не свезло с компанией, я была готова гулять до упора, а подружка изначально не была настроена нигде ходить ножками ( в след раз найду в компанию более сговорчивых туристов, потому что экскурсия интересная, и на будущее на карте галочки для посещения я себе проставила 😉
10 марта 2019
Спасибо Ольге за время, проведенное в Казимеже. Экскурсия понравилась. Вечерний, старый еврейский квартал, бары в винтажном стиле и люди за бокалом пива или чашкой кофе в них позволят узнать о Польше больше, чем просто стат. данные. Рекомендую экскурсовода и эту экскурсию. Елена.
17 февраля 2019
Интересная экскурсия. Но хочу предупредить. Если нужен пивной тур или алкотрип - ищите другие варианты. А нам экскурсия очень понравилась.
30 января 2019
Было безумно интересно. Каждый бар нес свою энергетику. Гид отлично преподносила информацию. После окончания экскурсии с удовольствием сама посетили один из пабоб.
22 декабря 2018
Вроде ничего особенно интересного из экскурсии не узнаешь, но в то же время, сам бы этого не увидел, а просто прошел мимо, поэтому могу сказать, что вцелом познавательно и сходить стоило. Ольга очень приятная девушка, хорошо провели время, спасибо. Рекомендую)
7 декабря 2018
Очень странная экскурсия: тема вроде бы и интересная, посещаем исторические места, познавательная информация от экскурсовода, но... заходишь в маленькие бары, где сидят, общаются и выпивают люди, а тут какой-то странный народ вокруг столов стоит, на них пялится и слушает что-то про них. Ваши ощущения не очень комфортные и после посещения второго бара дальше в следующий бар заходить уже не очень хочется. Нас было 6 человек и у всех такие-же ощущения оказались. Что-то в этой экскурсии не сраслось :-(
28 сентября 2018
если хотите пройтись по барам и попробовать горячительные напитки, то эта экскурсия не для вас. Понять этот старый город, пропробовать стать своим на этих очаровательных улочках - вот что вас ждет, не пожалеете.
22 августа 2018
Замечательная экскурсовод и продуманный маршрут. Жаль только маловато было :))) Там ходить - не переходить, смотреть - не пересмотреть. Обязательно посетите, вам понравится.
14 августа 2018
Большое спасибо Ольге за нестандартную экскурсию по концептуальным Краковским кафе! Получила огромное удовольствие, замечательно провела время. Ольга тонкий, интеллигентный человек, интересный собеседник и профессиональный гид, знающий и любящий своё дело. Было очень интересно и необычно. Очень рекомендую Ольгу, как профессионального гида туристам любого возраста!
Ещё 8 отзывов

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