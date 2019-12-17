18 отзывов оставили туристы

Казимеж — это не только еврейский район Кракова, это — место ночных тусовок и вечерних разговоров «за жизнь», это центр неформальных движений и творческих начинаний. Казимеж просто неповторим и без него невозможно представить себе краковскую жизнь. Уютные кафе с темными комнатами и свечами на столиках, самыми настоящими каминами и печами, швейными машинками, портретами в старых рамах, стульями с барахолки, проходами через шкаф… Все это мы с вами посетим, а также бары, в которых танцуют на столах, пьют пиво, лежа в гамаках, обмениваются книгами и играют в настольные игры.

Все, что происходит в Казимеже, невозможно описать, но это стоит увидеть!

Пожалуйста, обратите внимание, что мы заходим в бары, но не выпиваем там.