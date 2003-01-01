Вторая мировая война перевернула миллионы судеб. Жестокость и ненависть, как плод расистской политики немецкого третьего рейха, стали причиной уничтожения и преследования невинных людей.
Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 Кракова во время немецкой оккупации, узнаете о людях, которые тут жили. Многие краковские евреи обязаны жизнью Оскару Шиндлеру, австрийско-немецкому предпринимателю. История Оскара Шиндлера стала широко известной после выхода основанного на реальных событиях романа Томаса Кенилли "Ковчег Шиндлера" и оскароносного фильма "Список Шиндлера", снятого по книге.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билет в музей не включен в стоимость - 26 польских злотых с человека.
Для детей до 7 лет бесплатно (прошу указать в комментарии к заказу, если с вами есть дети). Школьный, студенческий - 22 злотых за билет.
Начало и место завершения
🚩 улица Lipowa 4
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Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.