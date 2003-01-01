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Фабрика Оскара Шиндлера

5
32 отзыва
Nadia
Nadia – Гид из Кракова
Фабрика Оскара Шиндлера
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 🎄На новый год!
  • 🎫Онлайн билеты

  • €50 за экскурсию

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Фабрика Оскара Шиндлера
Фабрика Оскара Шиндлера

Что вы увидите

  • экспозиция музея "Фабрика Оскара Шиндлера"
Вторая мировая война перевернула миллионы судеб. Жестокость и ненависть, как плод расистской политики немецкого третьего рейха, стали причиной уничтожения и преследования невинных людей.
Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 Кракова во время немецкой оккупации, узнаете о людях, которые тут жили. Многие краковские евреи обязаны жизнью Оскару Шиндлеру, австрийско-немецкому предпринимателю. История Оскара Шиндлера стала широко известной после выхода основанного на реальных событиях романа Томаса Кенилли "Ковчег Шиндлера" и оскароносного фильма "Список Шиндлера", снятого по книге.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билет в музей не включен в стоимость - 26 польских злотых с человека.
  • Для детей до 7 лет бесплатно (прошу указать в комментарии к заказу, если с вами есть дети). Школьный, студенческий - 22 злотых за билет.
Начало и место завершения
🚩 улица Lipowa 4
Фабрика Оскара Шиндлера
Фабрика Оскара Шиндлера
Фабрика Оскара Шиндлера
Фабрика Оскара Шиндлера
Фабрика Оскара Шиндлера

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Nadia
Nadia
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32 отзыва оставили туристы

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