Вторая мировая война перевернула миллионы судеб. Жестокость и ненависть, как плод расистской политики немецкого третьего рейха, стали причиной уничтожения и преследования невинных людей.

Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 Кракова во время немецкой оккупации, узнаете о людях, которые тут жили. Многие краковские евреи обязаны жизнью Оскару Шиндлеру, австрийско-немецкому предпринимателю. История Оскара Шиндлера стала широко известной после выхода основанного на реальных событиях романа Томаса Кенилли "Ковчег Шиндлера" и оскароносного фильма "Список Шиндлера", снятого по книге.