Различные синагоги: Поперра, Рему, старого еврейского кладбища, Высокая, Купа, Темпель, Старая
Ритуальная баня (мыква)
Новая площадь
Костела Тела Господня
Площади Вольница
Костела св. Катарины
Костела св. Архангела Михаила и св. Станислава.
Поселение возле Кракова было основано как отдельный город 🏙️ 27 февраля 1335 года указом польского короля Казимира III (Великого) и позднее стало называться его именем. Во время Второй мировой войны там находилось еврейское гетто. Но это уже XX век, а до этого на территории города Казимеж прекрасно сосуществовали две культуры и две религии: христиансво и иудаизм. Пересечение ул. Раббина Майзельса с ул. Тела Господня является прямым доказательством мирного сосуществования двух совершенно разных культур. Эта часть Кракова отличается от всего остального города. Вы увидите здесь узенькие улочки, колоритные кафе и старые еврейские мастерские.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Посещение объектов только снаружи, после экскурсии вы сможете сами отправиться в интересующее вас место.
Начало
🚩 Szeroka 1
Место завершения
🏁 Казимеж
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.