  1. Экскурсии

Казимеж — сочетание двух культур

5
1 отзыв
Алина Г.
Алина Г. – Гид из Кракова
Экскурсия ⛳ для ценителей религиозной архитектуры и тех, кому интересно, как уживались в Казимеже иудаизм и христианство.

Вы пройдёте по улице Широка — сердцу еврейского квартала и Новой Площади, заполненной колоритными кафе.

Увидите ритуальную баню Мыкву, старинные еврейские мастерские, 6 синагог, включая действующую — Рему.

Католический Казимеж впечатляет не меньше.

Вас ждут площадь Вольница, костёл Божьего Тела, церковь ⛪ Святой Катарины с самым красивым в Кракове органом, костёл на Скалке.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €65 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Казимеж — сочетание двух культур
Казимеж — сочетание двух культур

Что вы увидите

  • Ул. Широкая
  • Различные синагоги: Поперра, Рему, старого еврейского кладбища, Высокая, Купа, Темпель, Старая
  • Ритуальная баня (мыква)
  • Новая площадь
  • Костела Тела Господня
  • Площади Вольница
  • Костела св. Катарины
  • Костела св. Архангела Михаила и св. Станислава.
Поселение возле Кракова было основано как отдельный город 🏙️ 27 февраля 1335 года указом польского короля Казимира III (Великого) и позднее стало называться его именем. Во время Второй мировой войны там находилось еврейское гетто. Но это уже XX век, а до этого на территории города Казимеж прекрасно сосуществовали две культуры и две религии: христиансво и иудаизм. Пересечение ул. Раббина Майзельса с ул. Тела Господня является прямым доказательством мирного сосуществования двух совершенно разных культур. Эта часть Кракова отличается от всего остального города. Вы увидите здесь узенькие улочки, колоритные кафе и старые еврейские мастерские.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение объектов только снаружи, после экскурсии вы сможете сами отправиться в интересующее вас место.
Начало
🚩 Szeroka 1
Место завершения
🏁 Казимеж
Казимеж — сочетание двух культур
Казимеж — сочетание двух культур
Казимеж — сочетание двух культур
Казимеж — сочетание двух культур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алина Г.
Алина Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

Алина Г. проводит ещё 1 экскурсию

Тайны и легенды старинного Кракова
65
2 часа
Тайны и легенды старинного Кракова
36 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Кракове

Обзорная экскурсия по Кракову
15
3 часа
Обзорная экскурсия по Кракову
168 отзывов
Пройти по Королевскому тракту и познакомиться с визитными карточками Старого города
По старинному Кракову
52
2 часа
По старинному Кракову
106 отзывов
Обойти средневековый город, полюбоваться панорамным видом и погрузиться в историю
Тайны и легенды старинного Кракова
77
2 часа
Тайны и легенды старинного Кракова
62 отзыва
Пройти Королевским путем и погрузиться в атмосферу средневековой столицы Польши на обзорной прогулке
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
35
7.5 часов
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
61 отзыв
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
15
3 часа
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
46 отзывов
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
15
2.5 часа
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
41 отзыв
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»