Поселение возле Кракова было основано как отдельный город 🏙️ 27 февраля 1335 года указом польского короля Казимира III (Великого) и позднее стало называться его именем. Во время Второй мировой войны там находилось еврейское гетто. Но это уже XX век, а до этого на территории города Казимеж прекрасно сосуществовали две культуры и две религии: христиансво и иудаизм. Пересечение ул. Раббина Майзельса с ул. Тела Господня является прямым доказательством мирного сосуществования двух совершенно разных культур. Эта часть Кракова отличается от всего остального города. Вы увидите здесь узенькие улочки, колоритные кафе и старые еврейские мастерские.