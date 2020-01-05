Проведите день в Кракове по хорошо спланированному маршруту. Вместо осмотра популярного Старого города и Рыночной площади, которые можно оценить на любой экскурсии, вас ждет особенная поездка на электрическом гольф-каре. Откройте для себя наиболее важные и наводящие на мысли памятники, окружающие Старый город, Казимеж (христианская часть с церквями и еврейская часть с синагогами), еврейское гетто времен Второй мировой войны и фабрику Оскара Шиндлера. Осмотрите наиболее известные церкви, синагоги и памятники.

Исследуйте менее популярные, но красивые улицы, на которых можно по-настоящему прочувствовать атмосферу района. В рамках тура вы также попробуете знаменитую запеканку на Plac Nowy. Чтобы надолго запомнить поездку, сфотографируйте самые интересные моменты. Если ваш английский не очень хорош, не волнуйтесь – у вас будет возможность услышать историю памятников на вашем языке благодаря установленной аудиосистеме.