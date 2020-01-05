Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Оцените наиболее важные памятники Старого города, еврейского квартала Казимеж и гетто
Посетите Старый город, еврейский квартал Казимеж, гетто и фабрику Шиндлера
Побывайте в самых старых церквях и загляните внутрь синагог в Казимеже
Сделайте много фотографий на память
Попробуйте знаменитую запеканку на Plac Nowy
Проведите день в Кракове по хорошо спланированному маршруту. Вместо осмотра популярного Старого города и Рыночной площади, которые можно оценить на любой экскурсии, вас ждет особенная поездка на электрическом гольф-каре. Откройте для себя наиболее важные и наводящие на мысли памятники, окружающие Старый город, Казимеж (христианская часть с церквями и еврейская часть с синагогами), еврейское гетто времен Второй мировой войны и фабрику Оскара Шиндлера. Осмотрите наиболее известные церкви, синагоги и памятники.
Исследуйте менее популярные, но красивые улицы, на которых можно по-настоящему прочувствовать атмосферу района. В рамках тура вы также попробуете знаменитую запеканку на Plac Nowy. Чтобы надолго запомнить поездку, сфотографируйте самые интересные моменты. Если ваш английский не очень хорош, не волнуйтесь – у вас будет возможность услышать историю памятников на вашем языке благодаря установленной аудиосистеме.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от отеля (в зависимости от расположения)
Что не входит
Доступ в музей фабрики Оскара Шиндлера
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Требования к участникам
Для этого мероприятия защитные маски необязательны
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 94 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Andrew
5 янв 2020
(Великобритания)
Невероятный опыт за долю от цены, которую вы платите на главных улицах. Наш гид Майкл позвонил нам за десять минут до того, как взять трубку, чтобы убедиться, что мы знали, куда идти, и был очень полезен от начала до конца. Его английский был превосходным и указывал много маленьких подсказок и подсказок в нашем путешествии. Мы были немного обеспокоены тем, что тур будет настолько дешевым, что он не будет таким длинным, как было заявлено, или будет очень хорошим, но мы так ошибались! Тур был примерно 2 часа, как заявлено, и абсолютно потрясающе. Майкл так много рассказывает вам об истории и также готов остановиться и позволить вам фотографировать и фотографировать вас. Так рад, что мы решили забронировать этот тур, а не идти с одним из главной улицы. Поверьте мне, вы действительно не будете разочарованы или вам не о чем беспокоиться о бронировании этого тура, поскольку его цена настолько низка, что деньги хорошо потрачены в моих глазах.
Heather
11 дек 2019
(Великобритания)
Наш гид Михал был удивительным. Он поделился с нами большим количеством информации во время нашего тура, а также с англоязычным аудио. Михал отправил нам сообщение перед тем, как отправиться в тур, чтобы сообщить, что он уже в пути. Он был очень дружелюбным, отлично говорил по-английски и был очень внимателен к нам. Нам понравились возможности фотографирования, которые нам дал Михал, особенно фотографии, которые он предложил сделать для нас всех вместе (это единственные семейные фотографии, которые мне удалось получить за всю нашу поездку), так что они для меня особенные! Я очень рекомендую этот тур людям, посещающим Краков. Это отличный способ увидеть вокруг города. Михал - я не могу похвалить его достаточно высоко … он сделал весь тур просто идеальным! Еще раз спасибо
G
Gitte
2 окт 2021
(Дания)
Оригинал (da)
Идеальный способ увидеть город. Отличный гид.
M
Marcin
1 сен 2021
Оригинал (pl)
Круто
D
Dorota
30 авг 2021
(Польша)
Оригинал (pl)
Очень хороший гид, он интересно рассказал о Кракове, трансфер из отеля был пунктуальным - ваша спина
А
Аноним
23 авг 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
У нас была очень хорошая поездка с отличным гидом Майклом, который подробно проинформировал нас, нашел время и подождал, если мы захотим поближе познакомиться. Персональный сервис. Подробная информация была дана на голландском языке.
А
Аноним
23 авг 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Наш гид Михал был очень хорошим, доступным и подготовленным. Увидеть Краков таким образом - идеальный способ получить представление о городе, особенно для тех, у кого мало времени. Рекомендуемые!
E
Edwige
23 авг 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Это было настоящее открытие города. Это позволило нам впоследствии более целенаправленно направлять наши посещения…. Михал был просто идеален! У него очень хороший контакт, он прекрасно объясняет и с чувством юмора! Я очень рекомендую !!!!!
T
Tanja
5 авг 2021
(Германия)
Оригинал (da)
Супер хорошая поездка, мы увидели то, что хотели.
А
Аноним
4 авг 2021
(Польша)
Оригинал (pl)
Утечка прибл.
B
Bernadette
4 авг 2021
(Австрия)
Оригинал (de)
Очень познавательно и интересно! Мы многое увидели за короткое время и получили от тура в полной мере удовольствие. Действительно рекомендуется !!!!
E
Elżbieta
4 авг 2021
(Польша)
Оригинал (pl)
Очень хороший водитель. В дополнение к записям добавил свои слова. Развлекал нас беседой в дороге. Рекомендую.
А
Аноним
2 авг 2021
(Польша)
Оригинал (pl)
Я рекомендую
А
Аноним
30 июля 2021
(Франция)
Nice way to discover Cracov with a silencious transportation and comments from the guide / driver. It allows to go everywhere, to stop anywhere based on personal choices along the road. Driver was friendly. Suggestion: give small printed maps to people allowing to understand better city structure and ways during the trip
J
Janine B
30 июля 2021
(Германия)
Оригинал (en)
Наш гид, Михал, был фантастическим, позволяя мне фотографировать, заходить в церкви, где это возможно, рассказывать историю и несколько раз фотографировать меня и моего мужа на прекрасном фоне. Незабываемый опыт нашего первого пребывания в Кракове. Мы провели двухчасовой тур по английскому языку, и он охватил больше, чем я ожидал. Настоятельно рекомендую в первый день, так как это позволяет вам определить, где проводить время, гуляя. Краков - город, доступный для пеших прогулок, но избегайте старого города, чтобы почувствовать местную атмосферу, а также попробовать лучшие варианты питания.
Ещё 79 отзывов
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