Уже почти 800 лет Рыночная площадь выполняет роль центральной площади королевского Кракова! Чего здесь только за это время не происходило! В торговых рядах продавались товары со всего света и краковские купцы зарабатывали на этом свои огромные состояния, городские власти строго следили за порядком, в подземельях ратуши палач пытал подозреваемых, а короли парадно проезжали через площадь, чтобы попасть в свой замок 🏰. Вот такие времена были…. Но эти времена пропали не совсем бесследно! Даже сегодня на Рыночной площади можно найти интереснейшие следы прошедших событий, а уж под рыночной площадью, тем более! Приглашаем вас на прогулку 👣 по одной из красивейших площадей Европы с посещением историко-археологического музея Подземелья рынка!

Что вас ожидает

Рыночная площадь — сердце Кракова

Сначала мы прогуляемся по самой площади, найдем интереснейшие артефакты былых времён и разгадаем их назначение, узнаем, какие события здесь происходили, какие легендарные личности здесь бывали.

После этого мы спустимся на 4 метра под землю, в музей 🖼 Подземелья рынка, чтобы оказаться на том уровне, на котором находятся мощёные дороги Кракова 12-13 веков. Почему они оказались так глубоко? Так же, как и первые торговые ряды, построенные здесь, так же, как колечки и монетки, которые теряли жители Кракова в 13 веке? А это пока секрет, но мы раскроем его при встрече! В таинственной атмосфере подземного музея нам будет очень легко перенестись в средневековье, понять радости и печали людей того времени, их быт, архитектуру, которая их окружала, и многое, многое другое!