  1. Экскурсии

Подземелья Рыночной площади

Вячеслав
Вячеслав – Гид из Кракова
Подземелья Рыночной площади
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 31 человека

  • €29 за человека

    Заказать экскурсию
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади

Что вы увидите

  • Рыночная площадь
  • музей Подземелья рынка
Уже почти 800 лет Рыночная площадь выполняет роль центральной площади королевского Кракова! Чего здесь только за это время не происходило! В торговых рядах продавались товары со всего света и краковские купцы зарабатывали на этом свои огромные состояния, городские власти строго следили за порядком, в подземельях ратуши палач пытал подозреваемых, а короли парадно проезжали через площадь, чтобы попасть в свой замок 🏰. Вот такие времена были…. Но эти времена пропали не совсем бесследно! Даже сегодня на Рыночной площади можно найти интереснейшие следы прошедших событий, а уж под рыночной площадью, тем более! Приглашаем вас на прогулку 👣 по одной из красивейших площадей Европы с посещением историко-археологического музея Подземелья рынка!
Что вас ожидает
Рыночная площадь — сердце Кракова
Сначала мы прогуляемся по самой площади, найдем интереснейшие артефакты былых времён и разгадаем их назначение, узнаем, какие события здесь происходили, какие легендарные личности здесь бывали.
После этого мы спустимся на 4 метра под землю, в музей 🖼 Подземелья рынка, чтобы оказаться на том уровне, на котором находятся мощёные дороги Кракова 12-13 веков. Почему они оказались так глубоко? Так же, как и первые торговые ряды, построенные здесь, так же, как колечки и монетки, которые теряли жители Кракова в 13 веке? А это пока секрет, но мы раскроем его при встрече! В таинственной атмосфере подземного музея нам будет очень легко перенестись в средневековье, понять радости и печали людей того времени, их быт, архитектуру, которая их окружала, и многое, многое другое!
Что входит
  • В стоимость включено: билет в музей.
Начало
🚩 Рыночная площадь, у входа в костёл Св. Войчеха
Место завершения
🏁 Рыночная площадь
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 31 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вячеслав
Вячеслав
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Вячеслав проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
15
3 часа
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
46 отзывов
Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова
35
7 часов
Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова
20 отзывов
Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
90
7 часов
Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
390
7 часов
Индивидуальная экскурсия Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
10 отзывов
Еврейский квартал Казимеж - история и традиции еврейского народа
15
3 часа
Еврейский квартал Казимеж - история и традиции еврейского народа
8 отзывов
Экскурсия на соляную шахту «Величка»
50
4 часа
Экскурсия на соляную шахту «Величка»
8 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Кракове

Обзорная экскурсия по Кракову
15
3 часа
Обзорная экскурсия по Кракову
167 отзывов
Пройти по Королевскому тракту и познакомиться с визитными карточками Старого города
По старинному Кракову
52
2 часа
По старинному Кракову
106 отзывов
Обойти средневековый город, полюбоваться панорамным видом и погрузиться в историю
Тайны и легенды старинного Кракова
77
2 часа
Тайны и легенды старинного Кракова
62 отзыва
Пройти Королевским путем и погрузиться в атмосферу средневековой столицы Польши на обзорной прогулке
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
35
7.5 часов
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
61 отзыв
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
15
2.5 часа
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
40 отзывов
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
Тайны и легенды старинного Кракова
65
2 часа
Тайны и легенды старинного Кракова
36 отзывов