Часто ко мне обращаться путешественники, которые приехав в Краков и погуляв по городу день или два, все-таки решаются заказать экскурсию ⛳. Ведь посмотреть, город 🏙️ как турист – это одно, а прочувствовать его и понять – это совсем другое.
Приглашаю на обзорную экскурсию по городу. Во время экскурсии 🧭 со мной попитаюсь раскрыть Вам многогранную душу города. А после экскурсии помогу спланировать, как лучше всего провести оставшееся свободное время.
Маршрут пройдет по самым интересным местам
Что входит
услуги лицензированного русскоязычного гида
Что не входит
Обед
входные билеты не требуются
Начало
🚩 Холл отеля
Место завершения
🏁 Памятник Краковскому Дракону
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.