  1. Экскурсии

Понять Краков за 2. 5 часа

5
4 отзыва
Ирина М.
Ирина М. – Гид из Кракова
Краков – город 🏙️ на юге Польши.

Когда-то здесь короновали польских королей, поэтому официальное его название читается как «Столичный королевский город Краков».

Богатая история 📖 города сохранила тут множество древних средневековых памятников, которые сейчас находятся под защитой ЮНЕСКО.

Я приглашаю вас на обзорную экскурсию ⛳ по Кракову.

Во время экскурсии 🧭 я попытаюсь раскрыть вам многогранную душу города.

А после экскурсии помогу спланировать, как лучше всего провести оставшееся свободное время.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €90 за экскурсию

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Понять Краков за 2. 5 часа
Понять Краков за 2. 5 часа

Что вы увидите

  • Рыночная площадь
  • Мариацкий Костел
  • Ягеллонский университет
  • улица Гродская
  • Королевский замок Вавель
Часто ко мне обращаться путешественники, которые приехав в Краков и погуляв по городу день или два, все-таки решаются заказать экскурсию ⛳. Ведь посмотреть, город 🏙️ как турист – это одно, а прочувствовать его и понять – это совсем другое.
Приглашаю на обзорную экскурсию по городу. Во время экскурсии 🧭 со мной попитаюсь раскрыть Вам многогранную душу города. А после экскурсии помогу спланировать, как лучше всего провести оставшееся свободное время.
Маршрут пройдет по самым интересным местам
Что входит
  • услуги лицензированного русскоязычного гида
Что не входит
  • Обед
  • входные билеты не требуются
Начало
🚩 Холл отеля
Место завершения
🏁 Памятник Краковскому Дракону
Понять Краков за 2. 5 часа
Понять Краков за 2. 5 часа
Понять Краков за 2. 5 часа
Понять Краков за 2. 5 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина М.
Ирина М.
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4 отзыва оставили туристы

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