Часто ко мне обращаться путешественники, которые приехав в Краков и погуляв по городу день или два, все-таки решаются заказать экскурсию ⛳. Ведь посмотреть, город 🏙️ как турист – это одно, а прочувствовать его и понять – это совсем другое.

Приглашаю на обзорную экскурсию по городу. Во время экскурсии 🧭 со мной попитаюсь раскрыть Вам многогранную душу города. А после экскурсии помогу спланировать, как лучше всего провести оставшееся свободное время.

Маршрут пройдет по самым интересным местам