Irena проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Резиденция князей Чарторыжских

В музее Чарторыйских вас ждет настоящее путешествие в мир аристократии 19 века. Вы услышите историю удивительной семьи, подарившей Кракову уникальное собрание произведений мирового искусства. В зале рода Чарторыжских погрузитесь в быт польского аристократа, рассматривая портреты, парадные костюмы, бриллиантовые украшения, военные ордена и парадное оружие. Также заглянем в залы, посвященные королевским родам Польши, Ягеллонам, Вазам, Веттинам: здесь вы увидите личные вещи монархов и принадлежавшие им предметы искусства. А в комнате с роскошным мейсенским фарфором, который использовали во время банкетов, я расскажу о церемониях и кухне 18 века.

Венец коллекции и полотна фламандских мастеров

Если музей — это шкатулка с драгоценностями, то главным бриллиантом в короне Чарторыйских можно смело назвать «Даму с горностаем» — подлинную работу Леонардо да Винчи, которая экспонируется в отдельном зале. Мы обсудим историю создания и символику загадочного портрета. Следом рассмотрим полотна итальянских и фламандских художников: «Пейзаж с милосердным самаритянином» Рембрандта, «Портрет Юноши» Рафаэля и другие шедевры. В зависимости от того, что вас интересует, я сфокусирую рассказ на создании экспонатов, художественных деталях или почти детективных историях о похищении полотен нацистами и их чудесном возвращении в Краков.