Irena проводит ещё 1 экскурсию

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Секреты Леонардо в музее Чарторыйских

Увидеть загадочную «Даму с горностаем» и другие шедевры одного из главных музеев Кракова

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 14 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

70 за экскурсию

Irena
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Irena – Гид в Кракове
Кракову очень повезло, ведь именно здесь хранится легендарная картина кисти да Винчи — «Дама с горностаем».

В музее князей Чарторыйских вы проникнете в символику работы Леонардо, а кроме того — погрузитесь в быт аристократов 19 века, рассмотрите личные вещи польских королей и услышите остросюжетные истории 📖 о похищенных и возвращенных шедеврах Возрождения.
Секреты Леонардо в музее Чарторыйских
Секреты Леонардо в музее Чарторыйских

Что вас ожидает

Резиденция князей Чарторыжских
В музее Чарторыйских вас ждет настоящее путешествие в мир аристократии 19 века. Вы услышите историю удивительной семьи, подарившей Кракову уникальное собрание произведений мирового искусства. В зале рода Чарторыжских погрузитесь в быт польского аристократа, рассматривая портреты, парадные костюмы, бриллиантовые украшения, военные ордена и парадное оружие. Также заглянем в залы, посвященные королевским родам Польши, Ягеллонам, Вазам, Веттинам: здесь вы увидите личные вещи монархов и принадлежавшие им предметы искусства. А в комнате с роскошным мейсенским фарфором, который использовали во время банкетов, я расскажу о церемониях и кухне 18 века.

Венец коллекции и полотна фламандских мастеров
Если музей — это шкатулка с драгоценностями, то главным бриллиантом в короне Чарторыйских можно смело назвать «Даму с горностаем» — подлинную работу Леонардо да Винчи, которая экспонируется в отдельном зале. Мы обсудим историю создания и символику загадочного портрета. Следом рассмотрим полотна итальянских и фламандских художников: «Пейзаж с милосердным самаритянином» Рембрандта, «Портрет Юноши» Рафаэля и другие шедевры. В зависимости от того, что вас интересует, я сфокусирую рассказ на создании экспонатов, художественных деталях или почти детективных историях о похищении полотен нацистами и их чудесном возвращении в Краков.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается входной билет — 35 злотых (примерно 8.5 евро)

Секреты Леонардо в музее Чарторыйских
Секреты Леонардо в музее Чарторыйских
Секреты Леонардо в музее Чарторыйских
Секреты Леонардо в музее Чарторыйских
Секреты Леонардо в музее Чарторыйских
Секреты Леонардо в музее Чарторыйских
Секреты Леонардо в музее Чарторыйских

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Irena
Irena
Дорогие путешественники! Вы собираетесь отправиться в Польшу? Тогда позвольте мне познакомить вас этой замечательной страной. Я рада предоставить для вас свои услуги по организации отдыха в Кракове и регионе Малопольша. Я лицензированный гид по Кракову и работаю в области туризма уже около семи лет. С каждым годом все больше влюбляюсь в свое дело и каждый день с удовольствием открываю новые грани профессии! После нашей экскурсии вы наверняка также искренне полюбите Польшу, как люблю эту страну я!
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