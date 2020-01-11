Откройте для себя чудеса соляного города во время 2,5-часового визита. Экскурсия начинается со спуска по лестнице на глубину 64 метра! Кстати, микроклимат шахты благотворно влияет на посетителей, страдающих астмой и аллергией.

Вы пройдете через несколько камер и увидите подземные озера, святыни и соляные памятники. Подземный лабиринт охватывает 9 уровней на глубине от 64 до 327 метров от поверхности земли.

Около 2400 камер соединены тротуарами общей протяженностью 245 км. Рудник был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1978 году.

Первая туристическая тропа в Величке была проложена на рубеже 19 века. Тропа ведет через многочисленные штольни и галереи, где сохранились свидетельства горнодобывающей деятельности. Вы также увидите образцы сакрального искусства и тематические композиции, связанные с историей шахты и легендами, окружающими ее.

В Величке также находится крупнейший в мире музей горного наследия, в котором собрана коллекция уникального горного оборудования, отражающего развитие горных технологий от средневековья до наших дней.

Экскурсия заканчивается на уровне 135 метров ниже поверхности, и вы вернетесь на поверхность на лифте.