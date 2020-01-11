Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом

Посетите один из крупнейших в мире подземных музеев горного дела, где когда-то добывали из недр «белое золотое» - так

4.4
3172 отзыва
В группе
до 15 чел.
Посетите один из крупнейших в мире подземных музеев горного дела, где когда-то добывали из недр «белое золотое» — так раньше называли соль.

Пройдите без очереди в один из самых интересных и известных памятников культуры Польши — соляную шахту в Величке.
Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом
Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом
Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом
Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом
Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом
Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом
Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Пройдите без очереди в соляную шахту в Величке, внесенную в список всемирного наследия ЮНЕСКО
  2. Исследуйте соляную шахту в компании местного опытного гида
  3. Полюбуйтесь на захватывающие подземные галереи, камеры и озера
Откройте для себя чудеса соляного города во время 2,5-часового визита. Экскурсия начинается со спуска по лестнице на глубину 64 метра! Кстати, микроклимат шахты благотворно влияет на посетителей, страдающих астмой и аллергией.
Вы пройдете через несколько камер и увидите подземные озера, святыни и соляные памятники. Подземный лабиринт охватывает 9 уровней на глубине от 64 до 327 метров от поверхности земли.
Около 2400 камер соединены тротуарами общей протяженностью 245 км. Рудник был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1978 году.
Первая туристическая тропа в Величке была проложена на рубеже 19 века. Тропа ведет через многочисленные штольни и галереи, где сохранились свидетельства горнодобывающей деятельности. Вы также увидите образцы сакрального искусства и тематические композиции, связанные с историей шахты и легендами, окружающими ее.
В Величке также находится крупнейший в мире музей горного наследия, в котором собрана коллекция уникального горного оборудования, отражающего развитие горных технологий от средневековья до наших дней.
Экскурсия заканчивается на уровне 135 метров ниже поверхности, и вы вернетесь на поверхность на лифте.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет на экскурсию
  • Сбор за предварительное бронирование
  • Частный или групповой транспорт из Кракова (если выбран вариант)
Что не входит
  • Чаевые (по желанию)
  • Дополнительные расходы (например, на фотографирование)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Теплая одежда
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Оружие и острые предметы
  • Курение
Важная информация
  • В шахте постоянная температура (около 14 °C), поэтому рекомендуется вам взять с собой теплую одежду даже при посещении летом
  • Путь пролегает через 800 ступеней, 380 из которых необходимо пройти в самом начале
  • Обратите внимание, что экскурсионные тропы не оборудованы для проезда на инвалидных колясках
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
  • Люди с клаустрофобией
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3172 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1815
4
904
3
257
2
99
1
97
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
B
11 янв 2020
Гид был превосходен. Она очень хорошо говорила по-английски. Был рад ответить на любые вопросы и сделал тур очень интересным. Много прогулок и шагов, поэтому, если вы боретесь с лестницей или пешком, я бы посоветовал отправиться в другой тур. Настоятельно рекомендуется, хотя. Это очень дешевая поездка на такси, UBER взимает около 5 фунтов стерлингов в одну сторону от центра Кракова.
T
28 апр 2019
(Эстония)
При посещении Кракова очень рекомендую посетить Солевые шахты в Величке. Думаю, нет смысла покупать дорогой тур из Кракова. В три раза дешевле будет купить билеты через онлайн. Экскурсии проводят на разных языках в разное время. Просто надо купить нужную. С вокзала Краков Главный ходят каждые полчаса электрички в Величку и надо выйти на последней станции. Пройти по указателю около 200 м. Все! Сама экскурсия интересная, гиды очень увлечённо рассказывают. Почти в конце экскурсии делают перерыв 15 минут. Очень рекомендую посетить ресторанчик и отведать польскую кухню. Не всем удаётся съесть польские пироги на глубине 125 м! А так все очень интересно и красиво!
d
23 окт 2021
(Ирландия)
Good tour. We did have to wait outside for about 15/20 mins waiting on tour guide but plenty to do Wee gift shop and could get a coffee go to bathroom. Tour guide had excellent English our group was around 20 people. I think if anymore would be difficulties hear guide as no headsets.

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