Приглашаю вас пройтись по так называемому Королевскому пути. Издавна короли, приезжавшие в Краков проезжали по этому пути через весь город 🏙️ к королевскому замку (Вавель). На мгновение мы окунемся в атмосферу Средневековья и проведём немного времени в столице Польши (ведь когда-то именно Кракове был столицей).

Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с насыщенной историей 📖 Кракова, а также узнаете ответы на следующие вопросы: Почему дракон является символом Кракова? Откуда за туристами постоянно наблюдают два темнокожих иностранца? Каким образом наказывали сварливых женщин в средневековье? И за что жителей Кракова приковывали цепью возле костёла? Почему Краковяне плавают с драконом зимой? Что нужно обязательно съесть и выпить 🍹 именно в Кракове?

Организационные детали

•Экскурсия пешая, и поскольку мы будем долго гулять 👣, обязательно одевайтесь по погоде и приходите в удобной обуви.