Оборонительные стены средневекового Кракова и Флорианские ворота
Ул. Флорианская — самая популярная улица Кракова
Рыночная площадь и суконные ряды
Мариацкий костёл
Ул. Гродская (костел св. Петра и Павла и костелом св. Андрея)
Королевский замок — Вавель
Кафедральный собор
Символ Кракова — дракон
Приглашаю вас пройтись по так называемому Королевскому пути. Издавна короли, приезжавшие в Краков проезжали по этому пути через весь город 🏙️ к королевскому замку (Вавель). На мгновение мы окунемся в атмосферу Средневековья и проведём немного времени в столице Польши (ведь когда-то именно Кракове был столицей).
Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с насыщенной историей 📖 Кракова, а также узнаете ответы на следующие вопросы: Почему дракон является символом Кракова? Откуда за туристами постоянно наблюдают два темнокожих иностранца? Каким образом наказывали сварливых женщин в средневековье? И за что жителей Кракова приковывали цепью возле костёла? Почему Краковяне плавают с драконом зимой? Что нужно обязательно съесть и выпить 🍹 именно в Кракове?
Организационные детали
•Экскурсия пешая, и поскольку мы будем долго гулять 👣, обязательно одевайтесь по погоде и приходите в удобной обуви.
Что не входит
Посещение объектов только снаружи, после экскурсии вы сможете сами отправиться в интересующее вас место.
Начало
🚩 Ул. Флорианская 55 ( Макдональдс)
Место завершения
🏁 Вавельский холм
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.