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Тайны и легенды старинного Кракова

4.9
36 отзывов
Алина Г.
Алина Г. – Гид из Кракова
Издавна монархи, прибывающие в Краков, проезжали по Королевскому пути к замку Вавель.

Мы пройдём по этому маршруту, от Флорианских ворот до Кафедрального собора, и познакомимся с историей 📖 города, его сказочными легендами и байками.

Включая воображение, по-другому взглянем на улицу Флорианскую, Рыночную площадь, Мариацкий костёл, Королевский замок 🏰.

Вы узнаете, почему дракон — символ Кракова, к чему приводят измены и женская сварливость и что нужно выпить 🍹 и съесть в гастрономической Мекке Польши.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €65 за экскурсию

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Тайны и легенды старинного Кракова
Тайны и легенды старинного Кракова

Что вы увидите

  • Маршрут
  • Оборонительные стены средневекового Кракова и Флорианские ворота
  • Ул. Флорианская — самая популярная улица Кракова
  • Рыночная площадь и суконные ряды
  • Мариацкий костёл
  • Ул. Гродская (костел св. Петра и Павла и костелом св. Андрея)
  • Королевский замок — Вавель
  • Кафедральный собор
  • Символ Кракова — дракон
Приглашаю вас пройтись по так называемому Королевскому пути. Издавна короли, приезжавшие в Краков проезжали по этому пути через весь город 🏙️ к королевскому замку (Вавель). На мгновение мы окунемся в атмосферу Средневековья и проведём немного времени в столице Польши (ведь когда-то именно Кракове был столицей).
Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с насыщенной историей 📖 Кракова, а также узнаете ответы на следующие вопросы: Почему дракон является символом Кракова? Откуда за туристами постоянно наблюдают два темнокожих иностранца? Каким образом наказывали сварливых женщин в средневековье? И за что жителей Кракова приковывали цепью возле костёла? Почему Краковяне плавают с драконом зимой? Что нужно обязательно съесть и выпить 🍹 именно в Кракове?
Организационные детали
•Экскурсия пешая, и поскольку мы будем долго гулять 👣, обязательно одевайтесь по погоде и приходите в удобной обуви.
Что не входит
  • Посещение объектов только снаружи, после экскурсии вы сможете сами отправиться в интересующее вас место.
Начало
🚩 Ул. Флорианская 55 ( Макдональдс)
Место завершения
🏁 Вавельский холм
Тайны и легенды старинного Кракова
Тайны и легенды старинного Кракова
Тайны и легенды старинного Кракова
Тайны и легенды старинного Кракова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алина Г.
Алина Г.
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36 отзывов оставили туристы

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