Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» на Мадейре на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Арт-прогулка по Фуншалу
Пешая
7 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Арт-прогулка по Фуншалу: экскурсия с мастер-классом
Погрузитесь в художественную жизнь Фуншала, прогуливаясь по местам, связанным с творчеством знаковых художников. Узнайте о разных стилях живописи и их оценке
7 дек в 09:00
8 дек в 14:00
180 за экскурсию
Дикая Мадейра: держим курс на север
На машине
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дикая Мадейра: держим курс на север
Авторский маршрут по северу Мадейры откроет для вас самобытный уклад местных жителей и живописные уголки острова. Откройте неизведанную сторону Мадейры
9 дек в 10:00
10 дек в 10:00
280 за всё до 3 чел.
Северо-западная Мадейра на авто
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Северо-западная Мадейра на авто
Увлекательное путешествие по северо-западной Мадейре: Камара-де-Лобуш, смотровая площадка и природные бассейны ждут вас! (144 symbols)
7 дек в 09:00
9 дек в 09:00
210 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    12 августа 2024
    Арт-прогулка по Фуншалу
    Отличное настроение Вам обеспечено. Познакомиться с современными художниками и их произведениями и при желании приобрести; Оставить свой «след» нарисовав элемент на двери одной из самых удивительных улочек Фуншала и завершить написанием своей картины — волшебный день!
    Отличное настроение Вам обеспечено. Познакомиться с современными художниками и их произведениями и при желании приобрести; ОставитьОтличное настроение Вам обеспечено. Познакомиться с современными художниками и их произведениями и при желании приобрести; Оставить
  • А
    Андрей
    28 августа 2023
    Дикая Мадейра: держим курс на север
    Отличная экскурсия, наверное трудно что-то придумать лучше чтобы понять природу острова и уклад местных жителей. Время пролетело незаметно, Денис прекрасный
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    гид, не перегружает информацией по маршруту, в то же время рассказывает максимально интересно и подробно. Настоятельно рекомендую к просмотру данного тура.

    Отличная экскурсия, наверное трудно что-то придумать лучше чтобы понять природу острова и уклад местных жителей. ВремяОтличная экскурсия, наверное трудно что-то придумать лучше чтобы понять природу острова и уклад местных жителей. ВремяОтличная экскурсия, наверное трудно что-то придумать лучше чтобы понять природу острова и уклад местных жителей. ВремяОтличная экскурсия, наверное трудно что-то придумать лучше чтобы понять природу острова и уклад местных жителей. Время
  • М
    Максим
    13 марта 2023
    Дикая Мадейра: держим курс на север
    Потрясающая экскурсия! Денис подстроил программу под наш запрос (у нас было мало времени и мы хотели многое посмотреть) и показал
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    самые красивые места острова! Были в полном восторге и влюбились в Мадейру, множество эмоций и красивых фотографий! Программа была сделана по нарастающей: каждая новая остановка оставляла еще больше впечатлений, чем предыдущая! Отличный и веселый гид, однозначно рекомендую!!

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  • A
    Anastasia
    11 января 2021
    Арт-прогулка по Фуншалу
    Наша прогулка по Фуншалу стала настоящим праздником! Экскурсия Светланы была живой, непринужденной и насыщенной. Мы посетили массу интересных мест, которые
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    навряд ли мы нашли бы сами. Это очень ценно, когда есть возможность отойти от туристических маршрутов и заглянуть в аутентичную жизнь местных жителей. Светлана рассказывает про Мадейру очень сочно, с большой любовью и заражает этим чувством слушателей. Очень жаль, что наша встреча произошла уже в конце нашего отпуска, и мы не смогли реализовать все рекомендации Светланы. Однако все ее советы были прекрасны и ресторан с вкуснейшим мясом, пожаренным на камнях, и тропический сад, и бар с традиционным напитком понча, и музей современного искусства с потрясающим видом мы посетили в последний день по ее рекомендации и получили ещё массу разнообразных впечатлений. Мы много путешествуем и часто бываем на экскурсиях. Экскурсия Светланы безусловно - одна из лучших. У меня было такое чувство, что приехала к старому другу, и он хочет поделиться самым лучшим. В конце экскурсии мы разрисовали чашки и увезли их домой, как память о путешествии на Мадейру и о встрече со светлым, очень позитивным и щедрым человеком Светланой. Спасибо огромное!

  • Е
    Екатерина
    10 января 2020
    Арт-прогулка по Фуншалу
    Это была наша вторая встреча со Светланой (ранее были на прогулке по крышам, которая очень впечатлила). Чтобы могу казать? Восторг!!!!
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    Море эмоций и радости!!!! В прямом смысле мы оставили свой художественный след на одной из дверей арт-улицы Фуншала и теперь с гордостью будем туда возвращаться!!)) А ещё будем пить кофе из чашечек, которые сами расписали, благодаря Светлане и ее чуткому руководству и помощи!!! Ооооочень советуем Арт-прогулку! Она запомнится вам на всю жизнь!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Нескучные экскурсии»

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  1. Арт-прогулка по Фуншалу
  2. Дикая Мадейра: держим курс на север
  3. Северо-западная Мадейра на авто
Сколько стоит экскурсия по Мадейре в декабре 2024
Сейчас на Мадейре в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 280. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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