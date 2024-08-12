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навряд ли мы нашли бы сами. Это очень ценно, когда есть возможность отойти от туристических маршрутов и заглянуть в аутентичную жизнь местных жителей. Светлана рассказывает про Мадейру очень сочно, с большой любовью и заражает этим чувством слушателей. Очень жаль, что наша встреча произошла уже в конце нашего отпуска, и мы не смогли реализовать все рекомендации Светланы. Однако все ее советы были прекрасны и ресторан с вкуснейшим мясом, пожаренным на камнях, и тропический сад, и бар с традиционным напитком понча, и музей современного искусства с потрясающим видом мы посетили в последний день по ее рекомендации и получили ещё массу разнообразных впечатлений. Мы много путешествуем и часто бываем на экскурсиях. Экскурсия Светланы безусловно - одна из лучших. У меня было такое чувство, что приехала к старому другу, и он хочет поделиться самым лучшим. В конце экскурсии мы разрисовали чашки и увезли их домой, как память о путешествии на Мадейру и о встрече со светлым, очень позитивным и щедрым человеком Светланой. Спасибо огромное!