Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Что вас ожидает

Гагра. Вы оцените главные символы города: старинный ресторан Гагрипш и ажурную колоннаду. Раскроете историю 📖 курорта и узнаете, какие знаменитые люди его посещали.

Новый Афон. В «городе святынь» мы покажем Симоно-Кананитский мужской монастырь, заброшенную ж/д станцию, минеральный источник, рукотворный водопад и озеро на реке Псырцха.

Озеро Рица и другие природные сокровища. Вы увидите три горных ущелья: Бзыбское, Гегское и Юпшарское. Погуляете по набережной Рицы, полюбуетесь водопадами Девичьи и Мужские слезы и услышите, с чем связан необычный цвет воды в Голубом озере.

Организационные детали

Для прохождения границы возьмите паспорт. Детям до 14 лет понадобится свидетельство о рождении, а также согласие на выезд (если ребенок едет без обоих родителей).

Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет