Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»

Посетить Гагру, святыни Нового Афона, озеро Рица и насладиться фантастической природой страны

Рада
Рада – представитель из Адлера
В группе до 18 человек вы проедете по самым интересным местам Абхазии.

Полюбуетесь каньонами, ущельями, горами и водопадами.

Погуляете по курортной Гагре, услышите историю 📖 древнего Симоно-Кананитского монастыря и познакомитесь с местными обычаями.

А еще продегустируете мед, сыр и вино!
Задать вопросОбычно отвечает за 30 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»

Что вас ожидает

Гагра. Вы оцените главные символы города: старинный ресторан Гагрипш и ажурную колоннаду. Раскроете историю 📖 курорта и узнаете, какие знаменитые люди его посещали.

Новый Афон. В «городе святынь» мы покажем Симоно-Кананитский мужской монастырь, заброшенную ж/д станцию, минеральный источник, рукотворный водопад и озеро на реке Псырцха.

Озеро Рица и другие природные сокровища. Вы увидите три горных ущелья: Бзыбское, Гегское и Юпшарское. Погуляете по набережной Рицы, полюбуетесь водопадами Девичьи и Мужские слезы и услышите, с чем связан необычный цвет воды в Голубом озере.

Организационные детали

  • Для прохождения границы возьмите паспорт. Детям до 14 лет понадобится свидетельство о рождении, а также согласие на выезд (если ребенок едет без обоих родителей).
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер, легкий завтрак (блины с чаем), дегустация меда, вина и сыра
  • Отдельно оплачиваются: обед и экосбор в Рицинском заповеднике — 350 р. взрослые, 100 р. дети
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Адлере
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»

Экскурсия проводится ежедневно в 07:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Рада
Рада
Привет! Меня зовут Рада, я представляю команду самых душевных гидов Абхазии. С радостью покажем вам нашу живописную страну, познакомим с ее традициями и сделаем все, чтобы путешествие прошло максимально комфортно.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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