Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Гагра. Вы оцените главные символы города: старинный ресторан Гагрипш и ажурную колоннаду. Раскроете историю 📖 курорта и узнаете, какие знаменитые люди его посещали.
Новый Афон. В «городе святынь» мы покажем Симоно-Кананитский мужской монастырь, заброшенную ж/д станцию, минеральный источник, рукотворный водопад и озеро на реке Псырцха.
Озеро Рица и другие природные сокровища. Вы увидите три горных ущелья: Бзыбское, Гегское и Юпшарское. Погуляете по набережной Рицы, полюбуетесь водопадами Девичьи и Мужские слезы и услышите, с чем связан необычный цвет воды в Голубом озере.
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