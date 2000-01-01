Алёна проводит ещё 2 экскурсии

Потрясающие виды и нетривиальные истории 📖 Вы насладитесь чудесными горными ⛰️ пейзажами Крыма и в легкой, непринужденной форме раскроете малоизвестные факты о топовых местах региона. В программе экскурсии:
Гора Демерджи — вы подойдете к подножию одной из самых красивых 🤩 вершин Крыма, насладитесь ее потрясающей панорамой и узнаете легенду о ее происхождении.
Долина Привидений — скопление скал причудливой формы. Я раскрою, почему здесь, вопреки названию, нет ни одного привидения. А также покажу, откуда лучше всего рассматривать каменных гигантов.
Гора Лысый Иван — вы погрузитесь в историю 📖 этого удивительного места, погуляете по шикарному лугу на вершине и узнаете, какой христианский храм исчез с карты Крыма.
«Камень Варлей» — камень, на котором якобы танцевала Варлей в «Кавказской пленнице». Я расскажу, в каком фильме 🎥 он снялся на самом деле.
Памятник троллейбусу — вы раскроете историю 📖 самого длинного междугороднего троллейбусного маршрута в мире.
Крепость Фуна — вы увидите руины средневековой крепости и услышите факты и легенды о ее былой мощи.
Организационные детали
Маршрут составляет около 15 км
На протяжении всей экскурсии 🧭 я буду делать фотографии 📸 на профессиональную камеру. Вы получите их на почту в течение 10 дней.
Экскурсия ⛳ начинается у Ангарского перевала и заканчивается в селе Лучистое. Из Алушты туда и обратно легко добраться на маршрутке.
Начало и место завершения
🚩 у Ангарского перевала
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.