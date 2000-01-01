Алёна проводит ещё 2 экскурсии

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Демерджи с необычной стороны

Пройти по одному из малоизвестных маршрутов Крыма и развенчать популярные мифы

Алёна
Алёна – Гид из Алушты
Вокруг крымских популярных достопримечательностей 🏛️ годами складывались невероятные истории 📖 и легенды.

Предлагаю развеять некоторые их них и узнать, что же на самом деле происходило в «местах силы»! Вы узнаете, почему в Долине Привидений нет ни одного привидения, а макушку горы ⛰️ Лысый Иван покрывает шикарная золотистая шевелюра.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 2 400 ₽ за экскурсию

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Демерджи с необычной стороны
Демерджи с необычной стороны

Что вас ожидает

Потрясающие виды и нетривиальные истории 📖
Вы насладитесь чудесными горными ⛰️ пейзажами Крыма и в легкой, непринужденной форме раскроете малоизвестные факты о топовых местах региона. В программе экскурсии:

  • Гора Демерджи — вы подойдете к подножию одной из самых красивых 🤩 вершин Крыма, насладитесь ее потрясающей панорамой и узнаете легенду о ее происхождении.
  • Долина Привидений — скопление скал причудливой формы. Я раскрою, почему здесь, вопреки названию, нет ни одного привидения. А также покажу, откуда лучше всего рассматривать каменных гигантов.
  • Гора Лысый Иван — вы погрузитесь в историю 📖 этого удивительного места, погуляете по шикарному лугу на вершине и узнаете, какой христианский храм исчез с карты Крыма.
  • «Камень Варлей» — камень, на котором якобы танцевала Варлей в «Кавказской пленнице». Я расскажу, в каком фильме 🎥 он снялся на самом деле.
  • Памятник троллейбусу — вы раскроете историю 📖 самого длинного междугороднего троллейбусного маршрута в мире.
  • Крепость Фуна — вы увидите руины средневековой крепости и услышите факты и легенды о ее былой мощи.

Организационные детали

  • Маршрут составляет около 15 км
  • На протяжении всей экскурсии 🧭 я буду делать фотографии 📸 на профессиональную камеру. Вы получите их на почту в течение 10 дней.
  • Экскурсия ⛳ начинается у Ангарского перевала и заканчивается в селе Лучистое. Из Алушты туда и обратно легко добраться на маршрутке.
Начало и место завершения
🚩 у Ангарского перевала
Демерджи с необычной стороны
Демерджи с необычной стороны
Демерджи с необычной стороны
Демерджи с необычной стороны
Демерджи с необычной стороны
Демерджи с необычной стороны
Демерджи с необычной стороны
Демерджи с необычной стороны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алёна
Алёна
Я живу в Ялте, вожу экскурсии с 2017 года в окрестностях Ялты и Алушты. Действующий член Русского Географического Общества. Писательница. Фотограф. Обожаю Крым и с удовольствием влюблю в него вас!
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Алёна проводит ещё 2 экскурсии

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