Александра проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Дворец любви и памяти

Старинное имение княгини Гагариной в поселке Утес — одно из красивейших зданий Крыма, выполненное в стиле модерн с элементами готики. Вы осмотрите семейную часовню и фасад замка с острыми шпилями, резными окнами и угловыми башнями. Подниметесь на панорамную площадку и насладитесь шикарным видом на гору Аю-Даг. А мы расскажем о княгине Гагариной: ее старинном грузинском роде, счастливой свадьбе по расчету и трагически погибшем муже.

Ландшафтный парк 🌳 Парадиз

Парк 🌳 Парадиз в поселке Партенит покорит вас фонтанами, искусственными озерами, изящными статуями, беседками, скульптурами и видовыми площадками. А еще — чарующим воздухом, сочетающем ароматы цветов, хвои и оливок. Мы раскроем, чье имение располагалось раньше на этой территории, какие именитые люди здесь бывали, как переводится название парка и каким образом он связан с античной культурой.

Организационные детали