Владимир проводит ещё 1 экскурсию

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Джип-тур к Бирюзовому озеру

Путешествие по красивейшим природным достопримечательностям южного побережья Алушты

Владимир
Владимир – представитель из Алушты
Насыщенный авторский джип-тур пройдет по красивейшим местам горного Крыма и познакомит вас с потрясающей природой Алушты.

Вы побываете в горных ущельях, вдохнете аромат лаванды и хвойного леса, а в конце путешествия искупаетесь в горном озере с бирюзовой водой.

Отправляемся за сумасшедшими пейзажами и яркими впечатлениями!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 200 ₽ за экскурсию

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Джип-тур к Бирюзовому озеру
Джип-тур к Бирюзовому озеру

Что вас ожидает

Живописное горное ущелье
Сначала вы посетите ландшафтный природный памятник – живописную Никитскую расщелину. Невероятно красивая скальная порода, словно рассеченная мечем надвое, образовала в этом месте прохладное ущелье. В расщелине любят тренироваться скалолазы, а в советский период здесь снималось множество фильмов, например, культовая «Кавказская пленница».

Виноградники на Красном камне
Затем вы окажетесь на смотровой площадке с чудесным видом на гору Аю-Даг (она же гора Медведь), скалы Адалары и поселок Гурзуф, где когда-то останавливались Пушкин и Чехов. Следующий пункт маршрута – скала Красный камень, где в Средневековье находился небольшой монастырь с крепостью. Всю местность в округе занимают виноградники, а сорт винограда мускат белый, который выращивается здесь, дал название лучшему ликерному вину «Массандры». С вершины Красного камня вам откроется невероятная круговая панорама на море 🌊 и горы!

Аромат лаванды и пейзажи Бирюзового озера
После мы отправимся к горному озеру через и сделаем остановку на заброшенных полях горной лаванды. Здесь лаванда «одичала» и перемешалась с горными ⛰️ травами, шиповником и крымской сосной, а ароматами этих мест просто невозможно надышаться! Завершится наш джип-тур остановкой на горном Бирюзовом озере, которое поразит вас яркой и чистейшей водой из горных источников. Здесь очень приятно искупаться в жаркий день, плавая в прозрачной воде.

Организационные детали

При желании у Бирюзового озера можно организовать небольшой пикник.

Джип-тур к Бирюзовому озеру
Джип-тур к Бирюзовому озеру
Джип-тур к Бирюзовому озеру
Джип-тур к Бирюзовому озеру
Джип-тур к Бирюзовому озеру
Джип-тур к Бирюзовому озеру
Джип-тур к Бирюзовому озеру
Джип-тур к Бирюзовому озеру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Меня зовут Владимир, мне 38 лет, я профессиональный гид в своей сфере. Специализируюсь на активном туризме, джиппинге, а также на исторических экскурсах территорий через которые проходят проложенные нами маршруты. Я вырос в Крыму в Алуште и историю связанную с нашим краем знаю досконально и постоянно чем нибудь дополняю. Индивидуальный и качественный подход к каждому туристу - вот основное мое преимущество. Цель моих экскурсий - разнообразить досуг туриста, сделать Ваш отдых ярче!
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Владимир проводит ещё 1 экскурсию

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