Юг-Тур проводит ещё 6 экскурсий

Авто-пешеходная экскурсия ⛳ в женский Топловский монастырь. По дороге остановка в Симферополе. Посещение Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи Святого Луки

Экскурсия знакомит с историей 📖 христианства в Крыму. Гид расскажет о святителе Луке, и даст возможность посетить монастырь и при желании (за доп. плату) попасть в музей 🖼 на территории монастыря.

По живописной трассе, мимо Белогорска группа переезжает в с. Тополевка. Там в горах ⛰️, среди леса находится женский монастырь. Приятно прогуляться 👣 по монастырю, окунуться в купелях, посетить храмы.