Юг-Тур проводит ещё 6 экскурсий

Авто-пешеходная экскурсия ⛳ в женский Топловский монастырь. По дороге остановка в Симферополе. Посещение Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи Святого Луки
Экскурсия знакомит с историей 📖 христианства в Крыму. Гид расскажет о святителе Луке, и даст возможность посетить монастырь и при желании (за доп. плату) попасть в музей 🖼 на территории монастыря.
По живописной трассе, мимо Белогорска группа переезжает в с. Тополевка. Там в горах ⛰️, среди леса находится женский монастырь. Приятно прогуляться 👣 по монастырю, окунуться в купелях, посетить храмы.
Что не входит
- сувениры
- свечи
- экскурсия по монастsh. от послушниц - 150 руб
Начало
🚩 Ул. Горького. Остановка у кинотеатра "Шторм"
Место завершения
🏁 Остановка на ул.Горького у кинотеатра "Шторм"
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 17 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юг-Тур
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