Юг-Тур проводит ещё 6 экскурсий

  1. Россия
  2. Экскурсии

Поездка в женский Топловский монастырь

Юг-Тур
Юг-Тур – Гид из Алушты
Поездка в женский Топловский монастырь
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 17 человек

  • 1 600 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Поездка в женский Топловский монастырь
Поездка в женский Топловский монастырь
Авто-пешеходная экскурсия ⛳ в женский Топловский монастырь. По дороге остановка в Симферополе. Посещение Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи Святого Луки
Экскурсия знакомит с историей 📖 христианства в Крыму. Гид расскажет о святителе Луке, и даст возможность посетить монастырь и при желании (за доп. плату) попасть в музей 🖼 на территории монастыря.
По живописной трассе, мимо Белогорска группа переезжает в с. Тополевка. Там в горах ⛰️, среди леса находится женский монастырь. Приятно прогуляться 👣 по монастырю, окунуться в купелях, посетить храмы.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • сувениры
  • свечи
  • экскурсия по монастsh. от послушниц - 150 руб
Начало
🚩 Ул. Горького. Остановка у кинотеатра "Шторм"
Место завершения
🏁 Остановка на ул.Горького у кинотеатра "Шторм"
Поездка в женский Топловский монастырь
Поездка в женский Топловский монастырь
Поездка в женский Топловский монастырь
Поездка в женский Топловский монастырь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 17 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юг-Тур
Юг-Тур
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Юг-Тур проводит ещё 6 экскурсий

Воронцовский дворец — Ласточкино гнездо — Теплоход — Ялта
1 200
8 часов
Воронцовский дворец — Ласточкино гнездо — Теплоход — Ялта
5 отзывов
Южный берег Крыма - супер-тур
1 400
12 часов
Южный берег Крыма - супер-тур
4 отзыва
Путешествие в историю: Бахчисарай — столица Крымского ханства
1 600
8 часов
Путешествие в историю: Бахчисарай — столица Крымского ханства
1 отзыв
Балаклава, Севастополь и Херсонес
1 600
11 часов
Балаклава, Севастополь и Херсонес
1 отзыв
Экскурсия по местам царской охоты
1 200
6 часов
Экскурсия по местам царской охоты
1 отзыв
Судак и Новый Свет
1 700
10 часов
Судак и Новый Свет
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Алуште

По дворцам Южнобережья
1 400
10 часов
По дворцам Южнобережья
3 отзыва
Мыс Фиолент — Балаклава — Форос
1 600
11 часов
Мыс Фиолент — Балаклава — Форос
1 отзыв
Главные достопримечательности Крыма за один день
1 400
11 часов
Главные достопримечательности Крыма за один день
1 отзыв
Винзавод «Массандра»
750
4 часа
Винзавод «Массандра»
1 отзыв
К поляне солнечная через Долину Привидений (Южная Демерджи)
1 500
4 часа
К поляне солнечная через Долину Привидений (Южная Демерджи)
1 отзыв
Бахчисарай - столица Крымского ханства.
1 600
10 часов
Бахчисарай - столица Крымского ханства.