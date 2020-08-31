5 отзывов оставили туристы

«Потёмкинские деревни» и Екатерининская миля, которые встретятся в пути по самой длинной в Европе горно-троллейбусной трассе
Ханский дворец на речке Чурук-Су, где вы погуляете по территории гарема и увидите воспетый Пушкиным «Фонтан ⛲ слёз»
Успенский монастырь — крымский Афон. Вы осмотрите убранство и услышите легенды о чудодейственной иконе, которая расположилась прямо в скале
Пещерный город 🏙️ Чуфут-Кале, построенный ещё при Юстиниане I ради укрепления позиций Византии на крымских землях. Вы увидите пещерные комнаты и молельные дома, мавзолей дочери хана, подобие типографии и монетный двор, а также городские ворота. Узнаете о гото-аланах, крымских татарах и караимах и почувствуете, как каждый камень дышит историей 📖.
Одними фактами сыт не будешь, поэтому вы сможете познакомиться не только с историей 📖 полуострова, но и национальной кухней в кафе крымско-татарской кухни 🥧.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ начинается и заканчивается в Алуште и проходит на автобусе 🚌 до 28 человек
Дополнительные расходы: вход в Ханский дворец и Чуфут-Кале — 600 руб. взрослые, 300 руб. дети; обед — в среднем 500 руб. на человека
Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на ул. Горького у кинотеатра "Шторм"
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 28 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
Мы посетили очень интересные места, маршрут построен оптимально. Хотела бы отметить отдельно экскурсию гида Ольги по Симферополю - за корокий проезд по городу мы узнали много занимательного, захотелось познакомиться с этим "некурортным" городом побольше в следующий раз. Не ставлю хорошую оценку, так как поведение водителя было некорректным по отношению к туристам, но, надеюсь, что это исключение.
Дарья
9 авг 2020
Водитель Юрий - единственная радость на этом удивительном маршруте, постарался рассказами и настроением создать максимально позитивную атмосферу по дороге к пункту назначения, несмотря на ужасную организацию от агенства. Экскурсовод Людмила из Чуфут-Кале прекрасный рассказчик. Все остальные участники, причастные к организации к туру, переводят стрелки друг на друга, игнорируя вопросы и претензии. После попытки связаться с руководством получила письмо с угрозой отказа в допуске к следующему, оплаченному ранее мной, туру.
Александра
Ответ гида:Добрый день Дарья. Так как группа на экскурсию собралась не большая, то экскурсию проводил гид с машиной. Он забрал Вас с места посадки в автобус, провел экскурсию по маршруту, передавая группу на экскурсионных объекта экскурсоводам данных объектов, и по окончании экскурсии развез группу по местам посадки. На экскурсии давалось свободное время на осмотр достопримечательностей, фото и обед. Наш директор лично общался с Вами, отвечая на вопросы. Возможно для Вас предпочтительнее была бы индивидуальная экскурсия, которая строится исходя из личных пожеланий туриста. Рассмотрите такой вариант при будущем бронировании экскурсий.
Тимур
9 сен 2019
В целом доволен, но учитывайте следующее: 1. Дорога в гору дается не всем - женщины были недовольны - после монастыря идете вверх по очень кривой тропе (грунт с камнями и корнями деревьев) - удобная обувь обязательна! 2. В принципе ВСЕ экскурсии в Крыму проходят НЕ на "комфортабельных автобусах", а по сути на маршрутках. В Бахчисарай народу было мало и доехали хорошо. А вот на другие экскурсии дают автобусы для детей - все мужчины сесть нормально не смогли, невероятно тесно, а ехать несколько часов. Просто ад! 3. На улице жара +27, но если в автобусе открыть окно - сразу женщины начинают жаловаться на сквозняки и холод. Дамы, берите с собой в Крым шубы! Чтобы другие не задыхались из-за вас в автобусах с закрытыми окнами!! Это, конечно, не про конкретную экскурсию, но про комфорт в долгой дороге туда и обратно.
Павел
31 июл 2019
Не достаточно информации при заказе экскурсии о том, что существуют льготные категории билетов и какие документы нужны для предъявления. Экскурсовод об этом сообщил только в автобусе.
Анастасия
10 июн 2018
Все понравилось. Экскурсия интересная, длительная, гид очень подробно рассказывала обо всем увиденном на пути следования к Бахчисараю, отвечала на вопросы, нашу группу называла Алушточка) Во дворце и пещерном городе группу сопровождали другие экскурсоводы, которые также с увлечением и любовью к Крыму рассказывали историю этих мест. Впечатления остались самые благоприятные)