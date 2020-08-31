5 отзывов оставили туристы

В целом доволен, но учитывайте следующее: 1. Дорога в гору дается не всем - женщины были недовольны - после монастыря идете вверх по очень кривой тропе (грунт с камнями и корнями деревьев) - удобная обувь обязательна! 2. В принципе ВСЕ экскурсии в Крыму проходят НЕ на "комфортабельных автобусах", а по сути на маршрутках. В Бахчисарай народу было мало и доехали хорошо. А вот на другие экскурсии дают автобусы для детей - все мужчины сесть нормально не смогли, невероятно тесно, а ехать несколько часов. Просто ад! 3. На улице жара +27, но если в автобусе открыть окно - сразу женщины начинают жаловаться на сквозняки и холод. Дамы, берите с собой в Крым шубы! Чтобы другие не задыхались из-за вас в автобусах с закрытыми окнами!! Это, конечно, не про конкретную экскурсию, но про комфорт в долгой дороге туда и обратно.