Подготовка и сам путь будут приятными, но не уникальными. Мы проведём короткий инструктаж и отправимся в комфортном ритме наверх. Пока вы будете ладить с горными тропами, я подбодрю вас рассказами о Крыме и Алуште, поделюсь нетривиальными местами по вашим интересам. Будем делать короткие остановки, обсуждать ощущения или молча утолять жажду.
Что действительно оставит яркое впечатление — так это йога и медитация на вершине горы Парагильмен. Для практики подойдёт абсолютно любой уровень физической подготовки, главное — не результат, а процесс. После занятия у вас останется свободное время для фотографий или просто отдыха и размышлений о нашем маленьком путешествии.
09:00 сбор около универмага «Алушта»
09:15 трансфер к точке начала треккинга
09:45 треккинг к вершине горы Парагильмен (60-90 минут)
11:00 выход к вершине:
— начало занятия йогой (30 минут)
— медитация (15 минут)
— свободное время (60 минут)
13:00 треккинг обратно (40 минут)
14:00 трансфер в Алушту
14:30 завершение похода в центре города