Йога-поход на гору Парагильмен

Компания единомышленников, чистый воздух, несложный треккинг, асаны и медитация на вершине

Пеший маршрут в гору хорош сам по себе: мягкий темп выравнивает настроение, пейзажи вокруг не дают заскучать, а набор высоты будто отрывает ото всей суеты, которая ждёт внизу.

Мы добавили к походу йогу, чтобы не просто насладиться прогулкой и видами, но и проникнуться ощущением «здесь и сейчас» — и получить максимальное впечатление от контакта с природой.
Йога-поход на гору Парагильмен
Йога-поход на гору Парагильмен
Йога-поход на гору Парагильмен
Йога-поход на гору Парагильмен
Йога-поход на гору Парагильмен

Что вас ожидает

Активное тело

Подготовка и сам путь будут приятными, но не уникальными. Мы проведём короткий инструктаж и отправимся в комфортном ритме наверх. Пока вы будете ладить с горными тропами, я подбодрю вас рассказами о Крыме и Алуште, поделюсь нетривиальными местами по вашим интересам. Будем делать короткие остановки, обсуждать ощущения или молча утолять жажду.

Cпокойный ум

Что действительно оставит яркое впечатление — так это йога и медитация на вершине горы Парагильмен. Для практики подойдёт абсолютно любой уровень физической подготовки, главное — не результат, а процесс. После занятия у вас останется свободное время для фотографий или просто отдыха и размышлений о нашем маленьком путешествии.

Тайминг

09:00 сбор около универмага «Алушта»
09:15 трансфер к точке начала треккинга
09:45 треккинг к вершине горы Парагильмен (60-90 минут)
11:00 выход к вершине:
— начало занятия йогой (30 минут)
— медитация (15 минут)
— свободное время (60 минут)
13:00 треккинг обратно (40 минут)
14:00 трансфер в Алушту
14:30 завершение похода в центре города

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Коврики для йоги и другую необходимую атрибутику мы самостоятельно подготовим и принесём на место практики

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— универмаг «Алушта»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Здравствуйте! Мы — Александр и Наталья, создатели проекта о самостоятельных путешествиях. Практический опыт в туризме более 10 лет. Будем рады познакомить вас с живописными местами Крыма и разбавить впечатления нашими авторскими программами.
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