Что вас ожидает

Активное тело

Подготовка и сам путь будут приятными, но не уникальными. Мы проведём короткий инструктаж и отправимся в комфортном ритме наверх. Пока вы будете ладить с горными тропами, я подбодрю вас рассказами о Крыме и Алуште, поделюсь нетривиальными местами по вашим интересам. Будем делать короткие остановки, обсуждать ощущения или молча утолять жажду.

Cпокойный ум

Что действительно оставит яркое впечатление — так это йога и медитация на вершине горы Парагильмен. Для практики подойдёт абсолютно любой уровень физической подготовки, главное — не результат, а процесс. После занятия у вас останется свободное время для фотографий или просто отдыха и размышлений о нашем маленьком путешествии.

Тайминг

09:00 сбор около универмага «Алушта»

09:15 трансфер к точке начала треккинга

09:45 треккинг к вершине горы Парагильмен (60-90 минут)

11:00 выход к вершине:

— начало занятия йогой (30 минут)

— медитация (15 минут)

— свободное время (60 минут)

13:00 треккинг обратно (40 минут)

14:00 трансфер в Алушту

14:30 завершение похода в центре города

Организационные детали