Ливадийский дворец

Ливадийский дворец – это настоящая курортная резиденция для Великого императора. Он был построен для Николая II. Во время Ялтинской конференции 1945 года во дворцах останавливались правители государств. Экскурсия ⛳ познакомит вас с дворцово-парковой архитектурой Южнобережья.

Ласточкино гнездо

Знаменитый замок 🏰 — «визитная карточка» Крыма. Величественное и при этом изящное каменное строение венчает пик отвесной Аврориной скалы. Он словно смотрит на свое отражение в водах Черного моря 🌊, гармонично вписываясь в окружающий горный пейзаж.

Ялта

Перед тем, как отправиться на прогулку 👣, мы посетим главную православную святыню города — Собор святого Александра Невского. А после пойдём в сторону набережной. Набережная и прилегающий к ней сквер — одно из самых живописных мест Ялты. У нас будет целый час, чтобы полюбоваться прибрежными красотами и морем.