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Жемчужины Ялты

Юг-Тур
Юг-Тур – Гид из Алушты
Самая комфортная и интересная экскурсия ⛳ по Южному берегу Крыма включает в себя автомобильную экскурсию в Ливадию, где мы посещаем дворец, который был построен для Николая II.

После этого переезжаем к замку Ласточкино гнездо — символу Южного берега Крыма.

На обратном пути в Ялту мы посетим собор Александра Невского, после чего прогуляемся по набережной города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Жемчужины Ялты
Жемчужины Ялты

Что вы увидите

  • Ливадийский дворец
  • Ласточкино гнездо
  • Собор Александра Невского
  • Набережная Ялты
  • Ялта
Ливадийский дворец
Ливадийский дворец – это настоящая курортная резиденция для Великого императора. Он был построен для Николая II. Во время Ялтинской конференции 1945 года во дворцах останавливались правители государств. Экскурсия ⛳ познакомит вас с дворцово-парковой архитектурой Южнобережья.
Ласточкино гнездо
Знаменитый замок 🏰 — «визитная карточка» Крыма. Величественное и при этом изящное каменное строение венчает пик отвесной Аврориной скалы. Он словно смотрит на свое отражение в водах Черного моря 🌊, гармонично вписываясь в окружающий горный пейзаж.
Ялта
Перед тем, как отправиться на прогулку 👣, мы посетим главную православную святыню города — Собор святого Александра Невского. А после пойдём в сторону набережной. Набережная и прилегающий к ней сквер — одно из самых живописных мест Ялты. У нас будет целый час, чтобы полюбоваться прибрежными красотами и морем.
Что входит
  • Транспорт (автомобиль)
  • Гид
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание и напитки
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Жемчужины Ялты
Жемчужины Ялты
Жемчужины Ялты
Жемчужины Ялты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юг-Тур
Юг-Тур
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