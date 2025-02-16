2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
«Морской торговый порт сыграл важнейшую роль в освоении арктического пространства»
Сегодня в 19:30
4 мар в 08:00
4000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Немецкая слобода старого Архангельска
Погрузиться в историю самой древней части города, где когда-то жили торговцы-иностранцы
Начало: На набережной Архангельска
«Сахарный завод Брандта — напоминание о совместной с Наполеоном континентальной блокаде Англии и первых торговых линиях из Архангельска в Бразилию»
Расписание: в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 мар в 14:00
2500₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Архангельск - ворота в Русскую Арктику: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с торговой, исследовательской и военной историей великого города на Северной Двине
Начало: На ул. Набережная Северной Двины
«Торговая жизнь старинного морского порта»
Расписание: в будние дни в 09:00
3 мар в 09:00
5 мар в 09:00
1000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 февраля 2025Экскурсия по городу супер, нам очень понравилось! Сами бы в жизни так город не посмотрели. Сергею огромное спасибо!
- ЛЛидия14 января 2025В Архангельске были первый раз. Познакомились с городом во время экскурсии. Спасибо Сергею за интересный рассказ. Побывали в разных районах города и знаковых местах. Все очень понравилось. Надеюсь, мы еще сюда приедем.
- ЕЕлена10 января 2025Замечательная экскурсия, маршрут хорошо продуман. Экскурсовод Алексей доступно и интересно излагал материал. Все очень понравилось.
- ААнна9 января 2025Михаил - великолепный гид, экскурсия потрясающая. Настоятельно рекомендую выбрать Михаила, если хотите больше узнать об Архангельске
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Шопинг»
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