заслуга в этом нашего гида — Владислава.

С первых минут общения стало понятно, что гид не только прекрасно знает историю и культуру города, но и искренне любит Архангельск. Его рассказы были насыщены интересными фактами, легендами и личными наблюдениями, что делало экскурсию живой и увлекательной. Мы посетили ключевые достопримечательности: набережную Северной Двины, Гостиные дворы, памятник Петру I, а также менее известные, но не менее интересные уголки города.

Особенно хочется отметить умение гида адаптировать экскурсию под интересы группы. Он отвечал на все вопросы, давал рекомендации по местам, которые стоит посетить самостоятельно, и даже посоветовал, где можно попробовать местную кухню.

Экскурсия длилась около трех часов, но время пролетело незаметно. Я узнала много нового о истории Русского Севера, культуре поморов и современной жизни Архангельска.

Если вы планируете посетить этот удивительный город, обязательно возьмите экскурсию с Владиславом - это будет один из самых ярких и запоминающихся моментов вашей поездки!



Спасибо за прекрасный день и новые знания!