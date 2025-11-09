Мои заказы

Театр драмы имени М. В. Ломоносова – экскурсии в Архангельске

Найдено 6 экскурсий в категории «Театр драмы имени М. В. Ломоносова» в Архангельске, цены от 2100 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
Пешая
1.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказочный Архангельск: историческое путешествие для детей и взрослых
Откройте для себя чарующий Архангельск через увлекательные истории и легенды. Подходит для любознательных путешественников всех возрастов
Начало: Проспекте Чумбарова-Лучинского
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
3000 ₽ за всё до 6 чел.
Архангельск - столица Поморья
На машине
2 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Прогулка по старинным улицам Архангельска
Пешая
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка по старинным улицам Архангельска
Погрузитесь в атмосферу старинного Архангельска, гуляя по «Чумбаровке». Уникальные дома и скульптуры расскажут о местных легендах и истории
Начало: В холле гостиницы «Двина»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
2100 ₽ за всё до 2 чел.
Архангельск - первая встреча
Пешая
2 часа
88 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Архангельск - первая встреча
Пройти по знаковым местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Двина»
18 дек в 08:30
19 дек в 08:30
2650 ₽ за всё до 4 чел.
Архангельск и его удивительные окрестности
На машине
4.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск: История и природа
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7930 ₽ за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
Пешая
3 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
Завтра в 08:00
15 дек в 08:30
4670 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    9 ноября 2025
    Знакомьтесь, Архангельск
    Добрый день!
    Посетили Архангельск компанией друзей.
    Экскурсоводом был Владислав. Прекрасный рассказчик, патриот своего города.
    Очень приятный собеседник, легко переключается и отвечает на вопросы
    читать дальше

    по ходу повествования. «Не грузит» энциклопедическими знаниями, хотя безусловно обладает ими, а с любовью и живым интересом, с привлечением старых фотографий рассказывает о местах и памятниках архитектуры. Отдельное спасибо за лояльность и гибкость к нашему таймингу.
    Группа не успевала после поезда пообедать, Владислав начал экскурсию прямо в ресторане.
    Огромное спасибо Владиславу, вы оставили наиприятнейшие воспоминания о совместной прогулке.
    🙏

  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2025
    Знакомьтесь, Архангельск
    Владислав - прекрасный гид! Нам очень понравилась наша прогулка с ним. Он отлично разбирается в истории города и умеет преподнести материал интересно и увлекательно. С удовольствием всем его порекомендуем)
  • Ю
    Юлия
    21 октября 2025
    Знакомьтесь, Архангельск
    Спасибо огромное Владу за экскурсию. Мы узнали очень много интересного об Архангельске, его жизни и градоустройстве. Влад как местный житель рассказал нам много интересных историй о жизни города. Архангельск отклылся нам с разных сторон. Спасибо!
  • К
    Константин
    28 августа 2025
    Знакомьтесь, Архангельск
    Влад отличный рассказчик, увлеченный своей работой человек. Обсудили историю города, события, которые происходили когда-то давно и то, что происходит сейчас. По окончании экскурсии Влад дал рекомендации, что ещё стоит посмотреть в соответствии с нашими интересами.
    Нам очень понравилось, рекомендую!
    Влад отличный рассказчик, увлеченный своей работой человек. Обсудили историю города, события, которые происходили когда-то давно и то, что происходит сейчас. По окончании экскурсии Влад дал рекомендации, что ещё стоит посмотреть в соответствии с нашими интересами.
    Нам очень понравилось, рекомендую!
  • С
    София
    23 августа 2025
    Знакомьтесь, Архангельск
    Владислав очень эрудированный и увлеченный человек. Спасибо за интересную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    21 августа 2025
    Знакомьтесь, Архангельск
    Такого мы не ожидали… Владислав не только влюбил нас в Архангельск, но и дал столько информации что посмотреть и чем
    читать дальше

    заняться в городе, что мы решили приехать еще раз. Как здорово, что есть такие увлеченные люди. Архангельск очень интересный, противоречивый город и рекомендуем его узнать с Владиславом.

  • с
    светлана
    15 августа 2025
    Знакомьтесь, Архангельск
    нам экскурсия очень понравилась, огромное спасибо. Владислав - отличный рассказчик, с правильной, грамотной речью. Действительно любит свой край и передает свою любовь туристам. Экскурсия - это живой рассказ, а не заученное что-то, как иногда бывает
  • А
    Анна
    22 июля 2025
    Знакомьтесь, Архангельск
    Отлично провели время! Это не просто экскурсия, а увлекательная беседа с кучей полезной информации. Большое спасибо, что подстраивались под наши просьбы) Обязательно приедем еще!
  • Л
    Людмила
    19 июня 2025
    Знакомьтесь, Архангельск
    Владислав - отличный гид, с любовью относится к своему делу.
    Экскурсия очень познавательная, узнали много интересных фактов об Архангельске.
    Рекумендуем всем!!!
  • Н
    Наталья
    17 июня 2025
    Знакомьтесь, Архангельск
    Очень понравилась экскурсия с Владиславом. Я бы даже назвала это приятной прогулкой в компании эрудированного, приятного в общении и превосходно
    читать дальше

    знающего историю города молодого человека) Владислав показывал и рассказывал не только про основные достопримечательности города, но водил вглубь города и его истории: в татарский и немецкий кварталы. Весь рассказ сопровождался фотографиями. Комфортный темп речи и передвижения. Владислав ответил на все-все наши вопросы) После прогулки еще прислал массу интересного материала для чтения/просмотра, дал рекомендации по местам посещения под наши предпочтения. Владислав, спасибо огромное за прекрасно поведенное время в Архангельске👏

  • Т
    Татьяна
    11 июня 2025
    Знакомьтесь, Архангельск
    Очень понравилась экскурсия! Владислав действительно влюблен в свой город, может рассказать о каждом здании. Мне сначала в целом не понравился
    читать дальше

    Архангельск, показался слишком современным по сравнению с ожиданиями. После экскурсии по другому посмотрела на город, увидела много интересных мест, которые сама могла бы не заметить. Вместо заявленных 3 часов, гуляли в результате больше четырех. Очень всем рекомендую экскурсию!

  • А
    Анна
    20 мая 2025
    Знакомьтесь, Архангельск
    Много путешествуем и
    бесспорно Владислав - крутой экскурсовод!!!!!!! Интеллигентный, образованный, внимательный, эрудированный и влюбленный в свой город!!! Спасибо, что сумели погрузить нас в атмосферу Архангельска и этих мест)))

    Теперь точно будем с теплотой вспоминать Ваш и на несколько дней наш:)) Северный Край!
  • А
    Алексей
    4 мая 2025
    Знакомьтесь, Архангельск
    Спасибо Александру за экскурсию!
    Вовлеченность в материал, легкость в коммуникациях и неравнодушное отношение к городу/наследию.
    Спасибо Александру за экскурсию!
    Вовлеченность в материал, легкость в коммуникациях и неравнодушное отношение к городу/наследию.
  • Н
    Николай
    20 апреля 2025
    Знакомьтесь, Архангельск
    Хочу поблагодарить и порекомендовать Владислава. Настолько крутой материал и подача, просто вау! Исторические факты, городские легенды, байки и приколы. Был
    читать дальше

    в дичайшем восторге, 3 часа прошли не заметно (ноги правда потом отваливались)) Если интересно узнать про Архангельск "чуть больше Википедии", то только к Владиславу! Отдельный респект за подборку материалов что посмотреть/ где поесть/ что купить

  • М
    Михаил
    8 апреля 2025
    Знакомьтесь, Архангельск
    Хорошие впечатления об экскурсии! Чувствуется любовь Владислава к своему городу! Всегда опасаюсь поверхностного обзора из серии «посмотрите направо, посмотрите налево».
    читать дальше

    Ничего подобного не было! За 3 часа услышали подробную историю города. Увидели доходные дома и усадьбы купцов, улицы с ажурными балконами, храмы и парки. Получили полную картину этого места, усилив свои впечатления от услышанного. Владиславу спасибо, успехов и процветания!

    Хорошие впечатления об экскурсии! Чувствуется любовь Владислава к своему городу! Всегда опасаюсь поверхностного обзора из серии «посмотрите направо, посмотрите налево».
    Ничего подобного не было! За 3 часа услышали подробную историю города. Увидели доходные дома и усадьбы купцов, улицы с ажурными балконами, храмы и парки. Получили полную картину этого места, усилив свои впечатления от услышанного. Владиславу спасибо, успехов и процветания!
  • И
    Ирина
    27 марта 2025
    Знакомьтесь, Архангельск
    Большое спасибо Владиславу за замечательную экскурсию! Было очень интересно, и три часа пролетели незаметно. Увидели основные достопримечательности и узнали много любопытных фактов о городе. Рекомендуем!
  • А
    Александра
    11 марта 2025
    Знакомьтесь, Архангельск
    Недавно я побывала на экскурсии по Архангельску, и хочу поделиться своими впечатлениями. Экскурсия была организована на высшем уровне, и огромная
    читать дальше

    заслуга в этом нашего гида — Владислава.
    С первых минут общения стало понятно, что гид не только прекрасно знает историю и культуру города, но и искренне любит Архангельск. Его рассказы были насыщены интересными фактами, легендами и личными наблюдениями, что делало экскурсию живой и увлекательной. Мы посетили ключевые достопримечательности: набережную Северной Двины, Гостиные дворы, памятник Петру I, а также менее известные, но не менее интересные уголки города.
    Особенно хочется отметить умение гида адаптировать экскурсию под интересы группы. Он отвечал на все вопросы, давал рекомендации по местам, которые стоит посетить самостоятельно, и даже посоветовал, где можно попробовать местную кухню.
    Экскурсия длилась около трех часов, но время пролетело незаметно. Я узнала много нового о истории Русского Севера, культуре поморов и современной жизни Архангельска.
    Если вы планируете посетить этот удивительный город, обязательно возьмите экскурсию с Владиславом - это будет один из самых ярких и запоминающихся моментов вашей поездки!

    Спасибо за прекрасный день и новые знания!

  • Н
    Наталья
    10 января 2025
    Знакомьтесь, Архангельск
    Огромное спасибо Владиславу, который, не смотря на мороз, 3 часа нам показывал Архангельск. Экскурсия прекрасная, Владислав рассказал много любопытного об истории и современности города, показал явные и неочевидные достопримечательности и порекомендовал дополнительно интересные места для самостоятельного посещения. Очень рекомендую.
  • В
    Владислав
    5 января 2025
    Знакомьтесь, Архангельск
    Отличная экскурсия. Владислав рассказывает интересно. Несмотря на довольно прохладную погоду, -17 градусов, экскурсия стоила того, чтобы померзнуть👍👍👍
  • М
    Мария
    14 сентября 2024
    Знакомьтесь, Архангельск
    Прошлись по знаковым местам Архангельска.
    Понравилось погружение в историю города и связь с настоящим.
    Замечательно подсвечена современная жизнь Архангельска - была приятно
    читать дальше

    удивлена тем, какие тут активные неравнодушные ребята, любящие свой край.

    Экскурсия ёмкая, познавательная.

    Владислав - прекрасный рассказчик.
    Дал рекомендации по дополнительным местам посещения города и окрестностей.

    Большое спасибо и успехов!

