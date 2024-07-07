Игры – экскурсии в Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «Игры» в Астрахани, цены от 1200 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
Пешая
скидка
5%
3 отзыва
2.5 часа
Квест
до 5 чел.
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
Пройдите увлекательный квест по местам съёмок фильма «Не может быть» в Астрахани. Решайте загадки, узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой по городу
Начало: В районе Петровской набережной
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
30002850 за всё до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия по Астрахани
Пешая
3.5 часа
Квест
до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия по Астрахани
Посетить главные места города и раскрыть их историю на прогулке без гида
Начало: У Никольских ворот кремля
Завтра в 16:00
30 дек в 10:00
1200 за всё до 5 чел.
Аудиоквест по кремлю и окрестностям, или Иван Васильевич меняет Астрахань
Пешая
1.5 часа
Квест
до 5 чел.
Аудиоквест по кремлю и окрестностям
Увлекательный аудиоквест по Астраханскому кремлю. Разгадайте музыкальные загадки и узнайте историю города от 16 века до наших дней
Начало: Рядом с кремлём
Завтра в 08:00
30 дек в 08:00
3000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Игры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
  2. Мобильная квест-экскурсия по Астрахани
  3. Аудиоквест по кремлю и окрестностям, или Иван Васильевич меняет Астрахань
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Белый город
  3. Кремль
  4. Набережная
  5. Успенский Собор
  6. Никольская улица
  7. Пречистенская колокольня
  8. Пыточная башня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в декабре 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Игры" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 3000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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