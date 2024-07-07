Э Элла

Это лучшее что было с нами в Астрахани. Мы впервые проходили квест. В восторге от Дарьи и ее организации. Помимо квеста Дарья была нашим гидом по Астрахани во время его прохождения. Очень рекомендую Дарью. Приятный человек и гид отличный.