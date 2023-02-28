Деревянный двухэтажный дом, расположенный на берегу горной речки с большой верандой и камином, вся деревянная мебель ручной работы.

Три жилые комнаты: две с одной двуспальной кроватью в каждой и одна с двумя двуярусными кроватями. Два сан. узла и душевая, полностью оборудованная кухня и обеденная зона со столом из цельного массива дерева.

Дома рассчитаны на группу до 8 человек, при необходимости можно добавить два спальных места.