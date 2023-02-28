Путешествие по Южному Уралу на февральские праздники

В этом туре вас ожидает путешествие по красивой зимней Башкирии

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В этом туре вас ожидает путешествие по красивой зимней Башкирии.

Вы увидите скалы Зубы Шурале, пройдете по тропе на гору Малый Ямантау, подниметесь к скалам горы Малиновая и на снегоходах доедете на вершину горного хребта Аваляк. Вас ждет поездка в снежную сказку!
Путешествие по Южному Уралу на февральские праздники
Путешествие по Южному Уралу на февральские праздники
Путешествие по Южному Уралу на февральские праздники
Путешествие по Южному Уралу на февральские праздники
Путешествие по Южному Уралу на февральские праздники
Путешествие по Южному Уралу на февральские праздники
Путешествие по Южному Уралу на февральские праздники
Путешествие по Южному Уралу на февральские праздники
Путешествие по Южному Уралу на февральские праздники
Путешествие по Южному Уралу на февральские праздники
Путешествие по Южному Уралу на февральские праздники
Путешествие по Южному Уралу на февральские праздники
Путешествие по Южному Уралу на февральские праздники
Путешествие по Южному Уралу на февральские праздники
Путешествие по Южному Уралу на февральские праздники
Путешествие по Южному Уралу на февральские праздники
Путешествие по Южному Уралу на февральские праздники
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Скалы Зубы Шурале
Скалы Зубы Шурале
Поднимемся на скалы и сделаем красивые фотографии с вершины
Пешая прогулка
Пешая прогулка
Прогуляемся по зимнему лесу к горе Малый Ямантау
Красота Южного Урала
Красота Южного Урала
Насладимся жизнью в маленькой деревне в окружении лесов и гор

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Скала Зубы Шурале

6:00 Встреча в аэропорту города Уфа.

Отправляемся до п. Инзер (в дороге примерно 3,5-4 часа часов).

Остановка по пути в кафе (питание за свой счет).

Садимся на электричку до д. Айгир (в пути 20 минут).

Прибытие, оставляем вещи в домике.

Подъем на скалы Зубы Шурале.

Перекус наверху (сухой паек).

При хорошей погоде и наличии тропы прогулка к вершинке Уфа.

Спуск к домикам.

Отдых.

Прибытие. Скала Зубы ШуралеПрибытие. Скала Зубы ШуралеПрибытие. Скала Зубы ШуралеПрибытие. Скала Зубы ШуралеПрибытие. Скала Зубы Шурале
2 день

Гора Малиновая

Завтрак.

Возвращение в п. Инзер на электричке (20 минут).

Садимся в транспорт и переезжаем до горы Малиновая (примерно 2 часа).

Подъем на гору (12 км общий км).

Обедаем наверху.

Возвращаемся к транспорту и едем до д. Николаевка, где на базе будем ночевать 2 ночи.

Ужин.

Отдых.

Гора МалиноваяГора МалиноваяГора МалиноваяГора МалиноваяГора Малиновая
3 день

Подъем на вершину Большой Аваляк и Малый Аваляк

Горячий вкусный завтрак в домике.

9:00 Снегоходная заброска на хребет Аваляк.

Подъем на вершину Большой Аваляк 1205 м. (3 км общее) и Малый Аваляк (3 км общее).

Обед в лесу.

Возвращение на базу.

Баня.

Ужин.

Отдых.

Подъем на вершину Большой Аваляк и Малый АвалякПодъем на вершину Большой Аваляк и Малый АвалякПодъем на вершину Большой Аваляк и Малый АвалякПодъем на вершину Большой Аваляк и Малый АвалякПодъем на вершину Большой Аваляк и Малый Аваляк
4 день

Пешая прогулка на гору Малый Ямантау, отъезд

7:30 Горячий завтрак.

Сборы.

Переезд до начала тропы.

Пешая прогулка на гору Малый Ямантау (6 км общий километраж).

Перекус (сух. паек) и чай из термосов.

Возвращение к транспорту.

Дорога до Уфы 4 часа.

Прибытие в Уфу ориентировочно 18:00 – 19:00.

При наличии свободного времени до самолетов, автобусов, поездов прогулка по Уфе.

Пешая прогулка на гору Малый Ямантау, отъездПешая прогулка на гору Малый Ямантау, отъездПешая прогулка на гору Малый Ямантау, отъездПешая прогулка на гору Малый Ямантау, отъездПешая прогулка на гору Малый Ямантау, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в теплых домиках.

Варианты проживания

Домики в д. Айгир

1 ночь

Деревянный двухэтажный дом, расположенный на берегу горной речки с большой верандой и камином, вся деревянная мебель ручной работы.

Три жилые комнаты: две с одной двуспальной кроватью в каждой и одна с двумя двуярусными кроватями. Два сан. узла и душевая, полностью оборудованная кухня и обеденная зона со столом из цельного массива дерева.

Дома рассчитаны на группу до 8 человек, при необходимости можно добавить два спальных места.

Домики в д. АйгирДомики в д. АйгирДомики в д. АйгирДомики в д. Айгир

База в д. Николаевка

2 ночи

Дома на 10 человек.

Общая кухня. Туалет в доме. Двухъярусные кровати.

База в д. НиколаевкаБаза в д. НиколаевкаБаза в д. НиколаевкаБаза в д. НиколаевкаБаза в д. НиколаевкаБаза в д. НиколаевкаБаза в д. НиколаевкаБаза в д. НиколаевкаБаза в д. НиколаевкаБаза в д. НиколаевкаБаза в д. НиколаевкаБаза в д. НиколаевкаБаза в д. НиколаевкаБаза в д. Николаевка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в отапливаемом (печное отопление) домике, туалет в доме, постельное белье
  • Баня
  • Услуги инструктора
  • Аптечка первой помощи (у инструктора)
  • Горячее питание и перекусы
  • Доставка из аэропорта Уфы и обратно
  • Все переезды по программе
  • Снегоходная заброска на большой и малый Аваляк
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание в кафе по пути
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимые документы:

  • паспорт;
  • путевка.

Одежда и снаряжение:

  • треккинговые ботинки и бахилы (гамаши) для защиты от снега или теплые сапоги эва;
  • треккинговые зимние носки;
  • маленький рюкзак для радиальных выходов;
  • пуховик или теплая куртка;
  • ветрозащитный куртка;
  • флиска;
  • зимнее термобелье;
  • головной убор;
  • теплые штаны;
  • балаклава;
  • маска горнолыжная;
  • очки от солнца;
  • спички и зажигалка запакованные;
  • фонарик;
  • предметы гигиены;
  • аптечка;
  • банные принадлежности (купальник, полотенце, тапки).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
28 фев 2023
Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.

Благодаря вам выходные прошли необычно, захватывающе. Я увидел новые красивые места, пообщался с интересными людьми, хорошо отдохнул.

По качеству организации тура могу сказать, что в этой компании работают профессионалы своего дела.

Индивидуальный подход к каждому участнику с учетом трансфера, возраста, физической подготовки, предпочтений по питанию и многим другим приятным мелочам.

Инструктор Татьяна - очень приятный, душевный, общительный человек. Хорошо знает местность, достопримечательности. Готова рассказать целую историю про каждую вершину).

Организация тура - на высоте. Все подготовлено, везде нас ждут. Все по расписанию. Стыковки просто идеальны. Ни где ни кого не ждали. Хороший, удобный автобус.

Размещение с комфортом. И конечно же баня!)

Ребята, большое вам спасибо за вашу работу!)
Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.
М
2 окт 2022
Татьяна, огромное спасибо! С большой благодарностью за созданную эмоциональную атмосферу, за бытовые моменты тура! Плюс в туре были ребята, которые ездят с Татьяной не впервые, это говорит о доверии к Татьяне, об ее организационных и человеческих качествах!
Б
15 сен 2021
Довольна организацией тура
Особенную благодарность хотела бы выразить нашему гиду Анастасии Ложкиной за высокий профессионализм, доброжелательность и отзывчивость. В походе Анастасия быстро и очень вкусно готовила, адекватно реагировала на нестандартные ситуации, всегда была готова помочь и поддержать. Спасибо тебе большое, Настя!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барнаула

Пешеходные
Многодневные туры
3-дневные туры
Туры на 4 дня

Похожие туры из Барнаула

Зимний сон Алтая: вы, горы и тишина
7 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Зимний сон Алтая: вы, горы и тишина
Проехать по Чуйскому тракту, прогуляться к леднику и прокатиться по Телецкому озеру
Барнаул или Горно-Алтайск. Мы встретим вас от аэро...
1 апр
30 апр
62 400 за человека
Йога-тур на Алтай: 7 дней релакса в горах
7 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Йога-тур на Алтай: 7 дней релакса в горах
Наслаждаться йогой на свежем воздухе, совершить восхождение к Голубому озеру и побывать на Марсе
Барнаул, 12:00
11 авг
38 000 за человека
Большой тур на майских праздниках: популярные и необычные места Горного Алтая
9 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Большой тур на майских праздниках: популярные и необычные места Горного Алтая
Полюбоваться горами в цветах, промчать по Телецкому озеру и увидеть максимум достопримечательностей
В 7:00 в аэропорту Барнаула. В 7:30 на авто - и ж....
30 апр
8500059 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Барнауле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Барнауле
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ