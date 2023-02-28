6:00 Встреча в аэропорту города Уфа.
Отправляемся до п. Инзер (в дороге примерно 3,5-4 часа часов).
Остановка по пути в кафе (питание за свой счет).
Садимся на электричку до д. Айгир (в пути 20 минут).
Прибытие, оставляем вещи в домике.
Подъем на скалы Зубы Шурале.
Перекус наверху (сухой паек).
При хорошей погоде и наличии тропы прогулка к вершинке Уфа.
Спуск к домикам.
Отдых.
Завтрак.
Возвращение в п. Инзер на электричке (20 минут).
Садимся в транспорт и переезжаем до горы Малиновая (примерно 2 часа).
Подъем на гору (12 км общий км).
Обедаем наверху.
Возвращаемся к транспорту и едем до д. Николаевка, где на базе будем ночевать 2 ночи.
Ужин.
Отдых.
Горячий вкусный завтрак в домике.
9:00 Снегоходная заброска на хребет Аваляк.
Подъем на вершину Большой Аваляк 1205 м. (3 км общее) и Малый Аваляк (3 км общее).
Обед в лесу.
Возвращение на базу.
Баня.
Ужин.
Отдых.
7:30 Горячий завтрак.
Сборы.
Переезд до начала тропы.
Пешая прогулка на гору Малый Ямантау (6 км общий километраж).
Перекус (сух. паек) и чай из термосов.
Возвращение к транспорту.
Дорога до Уфы 4 часа.
Прибытие в Уфу ориентировочно 18:00 – 19:00.
При наличии свободного времени до самолетов, автобусов, поездов прогулка по Уфе.
Тур предусматривает проживание в теплых домиках.
Деревянный двухэтажный дом, расположенный на берегу горной речки с большой верандой и камином, вся деревянная мебель ручной работы.
Три жилые комнаты: две с одной двуспальной кроватью в каждой и одна с двумя двуярусными кроватями. Два сан. узла и душевая, полностью оборудованная кухня и обеденная зона со столом из цельного массива дерева.
Дома рассчитаны на группу до 8 человек, при необходимости можно добавить два спальных места.
Дома на 10 человек.
Общая кухня. Туалет в доме. Двухъярусные кровати.
Необходимые документы:
Одежда и снаряжение:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.