Большое путешествие по Горному Алтаю

Познакомиться с историей, полюбоваться пейзажами, зарядиться энергией гор

Авторский тур
Маршрут путешествия проходит по невероятно красивым местам: мы посетим Телецкое озеро, Чуйский тракт, реки Катунь, Бию и Чую, Гейзерное озеро, Чемал.

Насладимся видами разноцветного «Алтайского Марса», прокатимся на пароме, желающие поучаствуют в сплаве и покатаются на лошадях.

Исследуем «каменные грибы» в урочище Аккурум, зарядимся эмоциями на перевале Кату-Ярык и послушаем увлекательные легенды.

Вы отдохнёте в горах и ощутите целительную мощь сибирской природы.
Большое путешествие по Горному Алтаю
Большое путешествие по Горному Алтаю
Большое путешествие по Горному Алтаю
Большое путешествие по Горному Алтаю
Большое путешествие по Горному Алтаю
Большое путешествие по Горному Алтаю
Большое путешествие по Горному Алтаю
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой: удобную обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки), сменную обувь (кроссовки, кеды), сандалии, шерстяные носки, брюки из плотной ткани, футболку с длинным рукавом, шорты, несколько футболок с коротким рукавом, головной убор от солнца, перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртку и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкую утеплённую куртку, тёплую шапку. Возьмите также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце. Ещё понадобятся: сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки. Из документов нужны паспорт, СНИЛС, медицинский полис.

Маршрут подходит для людей с любой физической подготовкой. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ «Пассаж») в 8:00, выезд в 8:30 или в аэропорту г Горно-Алтайска в 13:00
Завершение: Барнаул, 16:00-19:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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