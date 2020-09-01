Комбинированное путешествие, позволяющее совместить интерес к истории, этнографии и культуре Алтая с активностями. Сплав по Средней Катуни – не только сумасшедшая гребля и острота ощущений в порогах, а также релакс и медитации на привалах, шанс насладиться активным отдыхом в дикой природе без лишних нагрузок и лишений, путешествие в затерянный мир!

Побываем в маральнике и познакомимся с эффективными методами пантолечения

Нас ждут фотостопы на фоне Чуйских Альп, в месте слияния Чуи и Катуни, а также потрясающие фотосеты на фоне алтайских закатов и разноцветных пород Алтайского Марса

Здесь можно найти не только аутентичные вещи ручной работы, сделанные мастерами по дереву, металлу, росписи, но и покупки для здоровья и красоты на основе алтайских трав, эксклюзивные подарочные наборы, чаи, бальзамы, алтайские «вкусности» и «полезности».

Горная Аптека – это также ресторация и магазин сувениров и подарков с Алтая.

Обзорная экскурсия по городу с посещением музея и ресторации «Горная Аптека».

Сейчас Бийск имеет статус Наукограда и является главными вратами, ведущими в Горный Алтай.

Инструктаж по технике безопасности и поведению на воде.

Экскурсия по долине позволяет окунуться в алтайскую культуру и её космогонию.

Около 500 композиций, насчитывающих более 5 тысяч рисунков. Временной размах петроглифов – от неолита до тюркской эпохи.

На зеркале озера можно заметить разводы округлой или овальной формы, которые по сути лишь отражение процессов, происходящих на дне озера, где оживают «гейзеры», выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка.

Это всегда открытый в Космос «земной глаз» удивительного бирюзового цвета.

Экскурсия на Гейзеровое озеро – единственное в своем роде – редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой.

Перевал известен с X века, сегодня представляет собой крутую извилистую дорогу со смотровой площадкой на вершине.

В пути преодолеваем один из самых крупных перевалов Чике-Таман (1460 м), что в переводе с алтайского означает «Прямая ступня».

Входит в ТОП-10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.

История тракта уходит вглубь веков, когда эта дорога была вьючной тропой, ответвлением Великого шелкового пути, «китайской дорожкой».

Экскурсия по Чуйскому тракту вверх по рекам Катунь и Чуя до Курайской степи .

Трансфер Денисова пещера – Каракол (150 км) через перевал Келейский (1313 м), Ябоганский (1492 м) вдоль Бащелакского хребта через Усть-Канскую котловину до знаменитого Чуйского тракта .

Экскурсия в Денисову пещеру – уникальный археологический памятник мирового значения, в котором была найдена окаменелая фаланга пальца, принадлежащая виду людей, представляющему особую ветвь в эволюции (денисовец) и отличному от неандертальца и современных людей.

Размещение: маральник «Искра» (удобства на этаже), «Лесная сказка» (удобства на этаже) в Солонешенском районе.

Применение пантовых ванн, а также продуктов пантового мараловодства повышает энергетику организма, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани после её повреждения в результате физических нагрузок, а также замедляет процессы старения организма.

Одним из наиболее эффективных методов пантолечения являются пантовые ванны – это оздоровительная процедура с применением водного экстракта из вываренных рогов марала.

Экскурсия в Солонешенский краеведческий музей (входной билет оплачивается отдельно), где представлена развёрнутая история археологического объекта «Денисова пещера», культура русского (старообрядцы) и алтайского народов.

Трансфер Белокуриха – Солоновка (40 км), село, основанное староверами и русскими переселенцами, известное как точка притяжения для парапланеристов и частной сыроварней.

Встреча в г. Барнауле: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города (по согласованию ).

Проживание

Тур предусматривает размещение:

Маральник «Искра» (удобства на этаже),«Лесная сказка» (удобства на этаже) в Солонешенском районе.

Туркомплекс «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе.

Палаточный лагерь на берегу р. Катуни.

Юрточный кемпинг «Алтайское Кочевье», ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» в районе Нижней Катуни.

21 июня, 28 июня, 5 июля 49 900 12 июля, 19 июля, 26 июля, 2 августа, 9 августа, 16 августа, 23 августа 51 300 30 августа 43 750

Доплата за одноместное размещение – 9 500 руб.

Подселение не предусматривается.

Размещение с раздельными кроватями не гарантировано. Трехместное размещение – по согласованию.

Солонешенский район

Маральник «Искра» расположен в Алтайском крае, Солонешенском районе, в селе Искра, у подножья скалы на берегу реки Ануй. Имеет кафе-бар, баню, открытую спортивную площадку, тренажерный зал, беседки, площадки для пикника с мангалом, детскую площадку. Wi-Fi: отсутствует. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел на этаже. Общая зона отдыха, диван, стол, спутниковое ТВ. В номере: 2 односпальных кровати, стол, табуретки, плечики, зеркало.

Маральник «Лесная Сказка» расположен в Алтайском крае, Солонешенском районе, в селе Топольное. На территории находится мараловодческое хозяйство. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел на этаже. Общая зона отдыха, диван, стол, спутниковое ТВ. В номере: 2 односпальных кровати, стол, табуретки, плечики, зеркало.

Онгудайский район

Туркомплекс «Уч-Энмек» расположен в Республике Алтай, Онгудайском районе, на территории Каракольского природного парка. Имеет летнее кафе, конференц-залы, ТВ – нет, Wi-Fi на территории гостиницы, сотовая связь — неустойчиво (рекомендуется МТС). Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем на этаже. В номере: 2 односпальные кровати, стол, стулья, шкаф для одежды.

Район Нижней Катуни

Юрточный кемпинг «Алтайское Кочевье» расположен в Алтайском районе Алтайское края, на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Размещение в юртах, в номере две односпальные кровати, санузел и душ. Wi-Fi доступен в кафе. Это концептуальное размещение на Алтае, где турист сможет испытать на себе и «примерить» роль кочевника, обрести новый опыт. Эмоции, испытанные при подобных экспериментах, остаются надолго в памяти и оставляют сильные впечатления.

ВК «Манжерок» расположен в Республике Алтай, Майминском районе, с. Озерное, район озера Манжерокское, у подножия горы Малая Синюха, в 3 км от с. Манжерок. Имеет гондольную канатную дорогу, сувенирный городок, зоны отдыха, спортивные площадки, байк-парк, кафе. WiFi: на всей территории. Размещение в стандартных номерах: одна комната с балконом, кухонной зоной, санузел с душем. В номере: кровать двуспальная или 2 кровати односпальных, прикроватные тумбы, ТВ, гардероб, стулья, холодильник, чайник, набор посуды, кухонный гарнитур с раковиной, микроволновая печь.

Культурно-оздоровительный комплекс «Altai-rest» (бывш. Печки-Лавочки) расположен в 2 км от старого Айского моста, на берегу реки Катунь. Имеет открытый бассейн, летнюю беседку, ресторан, баню, песчаный пляж, беседки для отдыха, мангальную зону, площадку с тренажерами. Wi-Fi доступен в кафе. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: двуспальная или 2 односпальные кровати, тумбочки, ТВ.

Гостиница «Солнечная» расположена в п. Катунь. Удаленность от оз. Ая 1 км., от нового Айского моста — 3 км. Имеет ресторан, бар, удобный конференц- зал, уютные беседки на территории, баню, бильярд, игровая комната, прокат настольных игр. Wi-Fi: доступен у ресепшен. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: 2 односпальные кровати, прикроватные тумбочки, стул, платяной шкаф, ТВ, внутренняя телефонная связь, мини-бар.

Палаточный лагерь во время сплава по Средней Катуни.