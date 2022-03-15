1 день

Перелет в базовый лагерь

Мы стартуем с вертолётной площадки города Нягани.

Общий сбор группы на площадке эскадрильи в 9:00.

По прибытии на вертолётную площадку производится взвешивание группы, общий инструктаж по технике безопасности, правилам поведения на борту в процессе перелёта, а также безопасной разгрузке борта в месте высадки группы.

Посадка борта в удобном месте для расположения базового лагеря – грунтово-галечная поляна на левом берегу реки Народа, между ручьями Карпин-Шор и р. Экспедиции.

Вечернее время в день прибытия группы в горы уходит на то, чтобы разбить лагерь, отдохнуть и прийти в себя после перелёта, подготовиться к предстоящим путешествиям на маршруты.

По прибытии группы шеф-повар, гид и участники заняты наладкой и оборудованием полевой кухни.

Для стационарного лагеря устанавливается усиленные закрытые шатры, внутри одного из которых располагается кают-компания: устанавливаются обеденные стол, стулья, складской комплекс для продуктов питания и прочие походно-полевые принадлежности.

Общий сбор группы за обеденным столом.

Горячий изысканный обед/ужин от шеф-повара.

Обсуждение планируемых маршрутов.

Возможна корректировка маршрутных ниток исходя из текущей погодной ситуации в горах.

Трек дня: перелет г. Нягань, вертолётная площадка – базовый лагерь, перелёт на расстояние 405 км, время в пути более 2 часов.