Нашем гидом был Рафик.

Вы будете взаимодействовать не сколько с гидом, сколько с Человеком.

Человеком, который может угостить вас лучшим коньяком в вашей жизни. Купит мороженое на заправке. Покажет, где купить лучшие персики и виноград по пути. Он знает, где отведать лучшую форель в республике и где выпить вкусный кофе, и в какой момент лучше взять воды на конкретной локации.

Всё это так искреннее, по-доброму, честно. Опираясь на его личный жизненный опыт.

В машине он подготовил для нас сухофрукты и орехи, воду, влажные салфетки - это не может не располагать к началу хорошей беседы.

Куда бы мы не приехали - его пропускали местные. Остальным закрывали въезд!

Короче! Локации - ТОП! Раф с урбечем - ТОП! Мой первый в жизни коньяк - ТОП! И сам Рафик - ТОП!

Рекомендую! ❤️