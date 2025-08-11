Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца! (из Дербента)
Уникальная экскурсия из Дербента: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро. Погрузитесь в культуру и природу Дагестана с гидом-горцем
«Бархан Сарыкум: белое солнце пустыни»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из древнего Дербента - к самому известному каньону Дагестана
Проведите день, наслаждаясь великолепием Сулакского каньона и бархана Сарыкум. Откройте для себя уникальные природные ландшафты и культурные сокровища Дагестана
«Вас порадуют барашек на вертеле, шах-плов, рыба-гриль, разнообразные салаты, чуду и другие блюда дагестанской кухни»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)
Откройте для себя древний Дербент через мастер-классы и дегустации. Уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре Дагестана
Начало: На улице Х. Тагиева
«Дегустация алкогольных напитков»
Расписание: в четверг в 10:00
5 фев в 10:00
12 фев в 10:00
8000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся11 августа 2025Я скажу так: это не совсем стандартная экскурсия.
Куда не езжу, всё время бронирую экскурсии на этом сайте, так что есть
- ААлексей27 июля 2025Большое спасибо за организацию экскурсии! Получили много полезной познавательной информации, комфортабельный трансфер, доброжелательное внимание, заботливое отношение со стороны экскурсовода! Учитываются все пожелания! Экскурсия прошла четко, динамично, интересно, максимально наполнена! Получили заряд, море положительных эмоций! Спасибо!
- ВВероника20 июля 2025Отличная экскурсия, нашим гидом был Рафик. Тёплый приём, внимание, аккуратная езда - мы чувствовали себя желанными гостями. Дополнили поездку на каньон катанием на катерах, посещением пещеры - получили ярких впечатления и эмоции. Спасибо!
- ЯЯна11 мая 2025Очень понравилась экскурсия на Сулакский каньон с Мурадом, прекрасно нас провез по всем горным дорогам, завез на самые интересные локации
- ААлексей7 декабря 2024Супер-гид!!! Всем рекомендую! Фейерверк новых эмоций гарантирован! После тура вы влюбитесь в Дагестан навсегда. Обязательно приедем ещё
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Бары и ночная жизнь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в феврале 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Дербенте на 2026 год по теме «Бары и ночная жизнь», 13 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель