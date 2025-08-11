Мои заказы

Экскурсии по барам Дербента

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Дербенте, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца! (из Дербента)
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца! (из Дербента)
Уникальная экскурсия из Дербента: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро. Погрузитесь в культуру и природу Дагестана с гидом-горцем
«Бархан Сарыкум: белое солнце пустыни»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из древнего Дербента - к самому известному каньону Дагестана
На машине
12 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из древнего Дербента - к самому известному каньону Дагестана
Проведите день, наслаждаясь великолепием Сулакского каньона и бархана Сарыкум. Откройте для себя уникальные природные ландшафты и культурные сокровища Дагестана
«Вас порадуют барашек на вертеле, шах-плов, рыба-гриль, разнообразные салаты, чуду и другие блюда дагестанской кухни»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 000 ₽ за всё до 6 чел.
Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)
На автобусе
8 часов
Групповая
до 19 чел.
Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)
Откройте для себя древний Дербент через мастер-классы и дегустации. Уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре Дагестана
Начало: На улице Х. Тагиева
«Дегустация алкогольных напитков»
Расписание: в четверг в 10:00
5 фев в 10:00
12 фев в 10:00
8000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    11 августа 2025
    Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца! (из Дербента)
    Я скажу так: это не совсем стандартная экскурсия.
    Куда не езжу, всё время бронирую экскурсии на этом сайте, так что есть
    читать дальше

    с чем сравнить.
    Нашем гидом был Рафик.
    Вы будете взаимодействовать не сколько с гидом, сколько с Человеком.
    Человеком, который может угостить вас лучшим коньяком в вашей жизни. Купит мороженое на заправке. Покажет, где купить лучшие персики и виноград по пути. Он знает, где отведать лучшую форель в республике и где выпить вкусный кофе, и в какой момент лучше взять воды на конкретной локации.
    Всё это так искреннее, по-доброму, честно. Опираясь на его личный жизненный опыт.
    В машине он подготовил для нас сухофрукты и орехи, воду, влажные салфетки - это не может не располагать к началу хорошей беседы.
    Куда бы мы не приехали - его пропускали местные. Остальным закрывали въезд!
    Короче! Локации - ТОП! Раф с урбечем - ТОП! Мой первый в жизни коньяк - ТОП! И сам Рафик - ТОП!
    Рекомендую! ❤️

  • А
    Алексей
    27 июля 2025
    Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца! (из Дербента)
    Большое спасибо за организацию экскурсии! Получили много полезной познавательной информации, комфортабельный трансфер, доброжелательное внимание, заботливое отношение со стороны экскурсовода! Учитываются все пожелания! Экскурсия прошла четко, динамично, интересно, максимально наполнена! Получили заряд, море положительных эмоций! Спасибо!
  • В
    Вероника
    20 июля 2025
    Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца! (из Дербента)
    Отличная экскурсия, нашим гидом был Рафик. Тёплый приём, внимание, аккуратная езда - мы чувствовали себя желанными гостями. Дополнили поездку на каньон катанием на катерах, посещением пещеры - получили ярких впечатления и эмоции. Спасибо!
  • Я
    Яна
    11 мая 2025
    Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца! (из Дербента)
    Очень понравилась экскурсия на Сулакский каньон с Мурадом, прекрасно нас провез по всем горным дорогам, завез на самые интересные локации
    читать дальше

    с учетом нашего времени, рассказал много интересных моментов и фактов о горах и их жителях, вечером для нас был сюрприз -кофе из турки и чай сделанный прямо на горе, спасибо, нам понравилось!

  • А
    Алексей
    7 декабря 2024
    Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца! (из Дербента)
    Супер-гид!!! Всем рекомендую! Фейерверк новых эмоций гарантирован! После тура вы влюбитесь в Дагестан навсегда. Обязательно приедем ещё

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Бары и ночная жизнь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца! (из Дербента);
  2. Из древнего Дербента - к самому известному каньону Дагестана;
  3. Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено).
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Крепость Нарын-Кала;
  2. Экраноплан «Лунь»;
  3. Бархан Сарыкум;
  4. Девичьи бани;
  5. Водопад Тобот;
  6. Сулакский каньон;
  7. Дербентская стена;
  8. Джума-Мечеть;
  9. Крепость семи братьев и одной сестры;
  10. Самое главное.
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в феврале 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Дербенте на 2026 год по теме «Бары и ночная жизнь», 13 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель