Таинственный Екатеринбург: по следам преданий и легенд
Исследовать мистическую изнанку города и побывать в самых загадочных уголках уральской столицы
Словно в плавильных печах Урала, в характере и облике Екатеринбурга соединились традиции народа чудь, викингов и греков, старообрядцев и рудознатцев. Все они оставили на этих землях свои предания, сказки и легенды.
Чтобы распутать этот клубок культур, мы прогуляемся по самым таинственным местам Екатеринбурга и проникнем в его древние секреты.
Описание экскурсии
У истоков города…
Сперва мы поднимемся на Вознесенскую горку, с которой открывается вид на Екатеринбург и долину реки Исеть, где тысячи лет назад паслись стада мамонтов, а после пробирались по подземным ходам кержаки в тайную молельню. Вы узнаете о Тюремном замке, что таился у подножия горы, о поисках золотой жилы и о том, как это место связано с последним императором. Мы попробуем расслышать голос речки Мельковки, найдем земляные валы от старой крепостной стены, защищавшей город от Пугачева. И вспомним предания о том, где «шкелетина на ржавых цепях висит».
Что скрывает Екатеринбург
Вместе мы разберемся, как дача маршала Жукова связана со старинным Ново-Тихвинским монастырем, и раскроем тайну его подземелий. Посетим некрополь, где обрели покой 9 туристов группы Дятлова, и попробуем отделить в этой истории факты от мифов. Вы услышите, где искали золото Колчака, выясните, что такое «Отряси нога» и «Волчий порядок», где и как наказывали провинившихся в прошлые века. И это еще не все!
В конце путешествия вы сможете попробовать уральские блюда в «Пельменной» в старинном особняке, у которого тоже припасено для нас немало загадок и историй. А еще на память получите книгу о легендарном Чуде Урала.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые хотят изучить таинственную изнанку города и пополнить коллекцию уральских баек, легенд и историй.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Дворца пионеров
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 1299 туристов
Я географ-эколог, потомственный краевед, турист, экскурсовод. Всю жизнь занимаюсь созданием авторских экскурсий, развитием интересных познавательных путешествий по Уралу. Все средства от проведения экскурсий идут на развитие краеведческого проекта, издание путеводителей по Уралу.
