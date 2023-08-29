Приглашаем в семейное путешествие на Алтай! Мы увидим всю красоту и многообразие этих мест: снежные горные хребты и бирюзовые озёра, бурные реки и бескрайние степи, густые леса и цветущие поля.
Прокатимся на лошадях, сплавимся на рафтах, попаримся в настоящей алтайской баньке, а для больших эмоций - желающие смогут прокатиться на квадроциклах по диким лесам Алтая вместе с профессиональным гидом.
Вдоволь напитаемся горным солнцем и ветром, легендами и преданиями, узнаем любопытные факты из истории и заведём новых друзей.
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Сплав по Катуни
Встреча в Горно-Алтайске.
Переезд в Чемал, сплав по реке Катунь.
Встречаемся и собираемся всей компанией в Горно-Алтайске в аэропорту или в одном секретном местечке возле него.
Быстренько знакомимся с гидом и друг другом, загружаемся в трансфер и выезжаем к Чемалу.
Ехать недолго, не более полутора часов.
Заселяемся на базу, обедаем.
Первым делом, нас ждёт несложный прогулочный сплав по спокойному участку Катуни.
С воды посмотрим на скалы и крутые берега речки, на остров Патмос, потренируемся грести и ловить течение.
Положительных эмоций будет очень много!
Далее, по состоянию группы идем изучать окрестности.
После перелета и смены часовых поясов нагуляемся мы быстро.
Переезд 1,5 часа + небольшие прогулки до 1,5 км.
Чемал, конная прогулка и квадроциклы
Ура, сегодня будет супер насыщенный приключениями день!
Сначала мы отправимся кататься на лошадках по противоположному берегу Катуни.
Верхом, в сопровождении инструкторов мы прогуляемся до каменных ванн, где в жаркую погоду можно с удовольствием купаться.
Поучимся держаться в седле, получим море позитива от общения с лошадьми и полюбуемся природой вокруг.
Накатавшись, отправимся исследовать окрестности.
Мы заглянем на крошечный остров Патмос, где есть подвесной мост и деревянный храм, прогуляемся вдоль Катуни и полюбуемся её бурлящим течением.
После обеда прокатимся на квадроциклах по лесным дорожкам.
Тем, кто слишком маленький для такого приключения, мы предложим поездку в Долину духов, спокойно погуляете, посмотрите на водопад и чудесные виды вокруг.
Вечером соберемся в нашем доме и устроим творческие посиделки, чтобы поделиться пережитыми впечатлениями.
Катание на лошадках 2 часа, небольшие прогулки по пути до 1,5 км, катание на квадроциклах 1,5 часа.
Прогулка по Чемалу, день спокойного отдыха
Сегодня устроим неспешный день.
Отправимся в замечательный палеонтологический музей, изучим там все экспозиции, после можно будет сходить за кедровым мороженым, алтайским медом, сыром и остальными гастрономическими изысками.
Но а если спокойный отдых это не про нас, то еще съездим и в Долину духов.
Также этот день будет запасным на непогоду для первых двух дней.
Программа этих дней может меняться, но ничего из запланированного мы не пропустим.
К парку Уч-Энмек
Переезжаем в Онгудайский район к парку Уч-Энмек.
Ехать предстоит недолго, около 3 часов с остановками по пути.
Например, мы обязательно остановимся на высшей точке перевала Семинский (1739 м над уровнем моря).
Посмотрим как выглядят священные обо (место поклонения духам) и тоже повяжем свою ленточку на удачу и хорошую погоду.
Затем продолжим путь к природному парку Уч-Энмек в Каракольской долине.
До вечера ещё далеко, поэтому мы идем на прогулку по этнопарку.
Это уникальное место обладает особой атмосферой и бережно хранит историю и традиции алтайского народа.
Мы поднимемся на небольшую горку к памятнику суслику, дойдем до огромных каменных стел и посмотрим настоящие наскальные рисунки, оставленные древними людьми.
При желании, вечером организуем баню с вениками и горячим чаем на травах.
В сторону Курая
Прямо с утра выезжаем из парка в сторону Курая.
Продолжая путь к снежным вершинам, мы поднимемся еще на один знаковый перевал Чике-Таман (1295 м над уровнем моря).
В программе: обзорная площадка с видом на Катунские террасы, живописное место слияния горных рек Чуи и Катуни и обязательная остановка возле Гейзерного озера.
Здесь мы подкрепимся и пойдём смотреть озеро.
Буквально 600 м отделяют нас от необычного водоёма с малахитовыми узорами, которые медленно перетекают из одного в другой.
Водная гладь блестит, отражая небо и деревья, завораживающее зрелище!
Налюбовавшись, прыгаем в автобус, и буквально через 30 минут добираемся до посёлка Курай.
Заселяемся в летние домики, готовим ужин, общаемся и играем.
Переезд 229 км по трассе (3 ч), попутные остановки и прогулки до 2,5 км в сумме.
По Курайской степи
На целый день мы отправляемся на экскурсию по Курайской степи – суровому, но прекрасному месту.
Нас ждут бесконечные степные просторы в обрамлении горных хребтов, заснеженные пики на фоне пустынной долины, древние курганы и каменные статуи.
Когда-то на месте степи проживали развитые цивилизации, и мы попробуем найти их отголоски в наскальных рисунках и легендах.
Сегодня мы узнаем множество интересных фактов об Алтае, его народе и традициях.
Ночевать вернёмся в домики в Курай.
Автопрогулка на весь день.
Марсианские горы Алтая
Кто еще готов к приключениям - отправляется на «Марс».
Но не тот, который планета, и не тот, который батончик, а особенный, алтайский.
Долетим туда быстро, пойдем на прогулку к «марсианским» горам, которые образовались некогда на дне древнего теплого моря.
Прогуливаясь по этим ярким полосатым взгорьям и долинам, не веришь, что ты на планете Земля.
Это – совершенно новый, другой Алтай, который открывается не каждому путешественнику.
Нафотографируемся, нагуляемся, перекусим по пути и вернемся домой.
Переезд по трассе минут 40 и по сложной дороге около 25 минут, переход налегке до 5 км.
Водопад Ширлак, экскурсия на петроглифы Калбак-Таш
Путешествие постепенно заканчивается и пора поворачивать в сторону дома.
Переезжать за раз в Горно-Алтайск будет долго, поэтому сделаем промежуточную остановку в уединенном местечке на базе с банькой.
Также по пути мы остановимся у водопада Ширлак, а у петроглифов Калбак-Таш посетим интереснейшую экскурсию и перекусим на горе.
Переезд 4 часа с учетом остановок и часовой прогулкой на петроглифах.
Отъезд
Возвращаемся в Горно-Алтайск.
Сегодня все обнимемся и попрощаемся.
Можно улетать домой.
Желающие могут задержаться на Алтае подольше.
Мы подскажем, где отдохнуть и что посмотреть.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базах отдыха, в домиках, аилах.
Стоимость для взрослого 115 200 рублей;
Стоимость детям от 4 до 6 лет – 75 300 рублей;
Стоимость детям от 7 до 12 лет – 98 200 рублей.
Варианты проживания
База отдыха/домики/аилы
В семейных турах мы стараемся селить семьи в отдельные номера, чтоб проживание было максимально удобно родителям с детьми. Поскольку численность семей может быть разная, а места проживания мы бронируем заранее, то иногда селим и по 2 семьи, но стремимся, чтобы дети были примерно одной возрастной группы. По условиям проживания в разных локациях будет по-разному (иногда отличные гостиницы, а иногда простенькие, но комфортные базы отдыха), но точно будет возможность умыться, принять душ или сходить в баню, зарядить технику. Также бывает возможность воспользоваться wi-fi.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, подбор снаряжения и прочее) - по запросу
- Трансфер от аэропорта Горно-Алтайска и обратно
- Доставка группового снаряжение на место старта маршрута
- Весь трансфер по программе маршрута, в том числе и на высоко проходимом транспорте
- Оплата проживания на базах отдыха, в домиках
- Завтраки, ужины и перекусы (готовим не сами)
- Прокат группового снаряжения (групповая аптечка, игры для детей и пр.)
- Канцелярия и материалы для творчества
- Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами и посещение заповедников по программе
- Две бани на маршруте
- Сплав на рафтинге по реке Катунь
- Катание на лошадках
- Поездка на квадроцикле в сопровождении инструктора
- Услуги наших зажигательных и внимательных инструкторов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Обеды в кафе и на базах по маршруту (включены только завтраки, ужины и перекусы)
- Личные расходы (сувениры, кафе, проживание до или после выезда)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Внимательно отнеситесь к подбору одежды, горы Алтая - всесезонны. Лучше взять чуточку больше запланированного, но уберечь себя и своего ребенка от возможной непогоды и холодного дыхания гор. Все переходы налегке, вещи забрасываем к месту наших ночевок, но переносить вещи от трансфера в лагерь каждый будет сам, рекомендуем брать не много маленьких пакетов/мешков, а положить все в большой рюкзак, отдельно выделить небольшой рюкзачок для вещей первой необходимости в дорогу.
Снаряжение:
- Рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- Рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- Одежда для сна;
- Нижнее бельё;
- Плавательный костюм (купальник, плавки);
- Термобельё;
- Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- Штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
- Шорты;
- Носки или термоноски;
- Шерстяные носки;
- Футболка;
- Рубашка с длинным рукавом;
- Лёгкая кофта (тельник, термо);
- Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- Куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
- Шапочка лёгкая;
- Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- Накидка от дождя с капюшоном;
- Треккинговые ботинки;
- Шлёпки/кроксы/сандалии;
- Кроссовки.
Личные вещи:
- Полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- Паспорт;
- Деньги;
- Термос (1л.);
- Набор посуды (КЛМН);
- Пластиковая бутылка;
- Туалетная бумага;
- Индивидуальная аптечка;
- Предметы личной гигиены;
- Лёгкое полотенце;
- Медицинский полис;
- Банное;
- Детская индивидуальная аптечка;
- Средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- Пуховик (теплая куртка);
- Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- Очки солнцезащитные.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
Первые места отдаем со скидкой! Быть первым - выгодно! Нужно оставить заявку и внести предоплату
Стоимость по акции “Ранние пташки” - 109 800 рублей.
Скидка для доноров 1 500 рублей.
Как получить скидку:
- Оставьте заявку в путешествие, на которое распространяется скидка
- Сдайте кровь в любом отделении любого города
- Сделайте фото справки о донации и селфи с этой справкой в мед. отделении так, чтобы на обоих фото хорошо читались текст и дата. Отправьте эти фото походному консультанту.
- Готово! В знак нашей поддержки дарим вам дополнительную скидку.
Насколько тяжелыми будут переезды? Это безопасно?
Все переезды на маршруте продолжительностью до 4 часов (считали время с запасом). При этом будем делать остановки в разных интересных местах и заодно чтобы немного размяться. Алтай - очень масштабный, но основная часть нашего пути будет по Чуйскому тракту - отличной скоростной трассы, с хорошим покрытием и возможностью сделать остановку практически в любом месте. Автобусы для переездов мы выбираем максимально комфортные. Сотрудничаем только с опытными водителями, которые давно уже возят по этим дорогам, знают все особенности пути и не будут подвергать опасности наших пассажиров.
Чем мы будем питаться в турах без рюкзаков?
Во всех турах с остановками на базах нас будут кормить завтраками и ужинами, иногда будет заказана доставка еды по месту проживания. Обеды в стоимость не включаем, так как они чаще всего попадают на переезды и мы будем останавливаться в кафе. На походные дни тура на время обедов запланирован плотный перекус. Рекомендуем брать с собой термосы для чая.
Почему тур больше подходит детям именно с 6 лет?
На самом деле в это путешествие можно поехать и с детьми намного младше, но не будет возможности организации дневного сна. Как правило, самая активная часть программы попадает на дневное время. Также деткам потребуется усидчивость во время переездов. Конечно, мы спланировали переезды со множеством интересных остановок, но детей 5 лет и младше поездка может и утомить, все сильно зависит от самого ребенка, его темперамента. А родители и лучше нас знают, подойдет ли данное путешествие их ребенку или нет.
А помыться можно будет?
Во всех наших турах без рюкзаков предусмотрена возможность или принять душ в номере/на базе, на крайний случай - летний душ в кемпинге, а также всегда запланированы минимум 1, а чаще 2 бани.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Девочки-гиды умницы, и развлекали детей и интересно рассказывали во время походов.
Интересная программа переездов и достопримечательностей.
Одним из небольших минусов отмечу, что даже слишком насыщенный. В какой-то момент появилось ощущения постоянного бега.
Проснулись, собрались, поехали посмотрели, поехали вернули и снова поехали.
За время тура дети попробовали все стороны туризма.
* Треккинг
* Поездка на лошадях, с подъемами на гору
* Рафтинг
* Катание на квадроциклах
* Небольшой восхождение
* Степи, горы и поля
* Поездка на лодке через озеро
* Посмотрели множество водопадов