2 день

Чемал, конная прогулка и квадроциклы

Ура, сегодня будет супер насыщенный приключениями день!

Сначала мы отправимся кататься на лошадках по противоположному берегу Катуни.

Верхом, в сопровождении инструкторов мы прогуляемся до каменных ванн, где в жаркую погоду можно с удовольствием купаться.

Поучимся держаться в седле, получим море позитива от общения с лошадьми и полюбуемся природой вокруг.

Накатавшись, отправимся исследовать окрестности.

Мы заглянем на крошечный остров Патмос, где есть подвесной мост и деревянный храм, прогуляемся вдоль Катуни и полюбуемся её бурлящим течением.

После обеда прокатимся на квадроциклах по лесным дорожкам.

Тем, кто слишком маленький для такого приключения, мы предложим поездку в Долину духов, спокойно погуляете, посмотрите на водопад и чудесные виды вокруг.

Вечером соберемся в нашем доме и устроим творческие посиделки, чтобы поделиться пережитыми впечатлениями.

Катание на лошадках 2 часа, небольшие прогулки по пути до 1,5 км, катание на квадроциклах 1,5 часа.