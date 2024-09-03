На Рождество – экскурсии в Хабаровске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Хабаровске, цены от 5 200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Хабаровск - город большой реки
На машине
На микроавтобусе
52 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Хабаровск - город большой реки
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
13 350 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Пешая
48 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
2 окт в 08:00
3 окт в 08:00
от 5 200 за всё до 7 чел.
Покорить сопки Хабаровска
На машине
46 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Покорить сопки Хабаровска: Змеиная и Двух Братьев в одном путешествии
Встречайте Хабаровск с его величественными сопками! Погрузитесь в мир дальневосточной тайги, наслаждаясь панорамами и редкими видами флоры и фауны
Начало: В любом месте в пределах исторического центра горо...
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
11 350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жарникова
    3 сентября 2024
    Покорить сопки Хабаровска
    Я приехала в Хабаровск после турпоездки на остров Итуруп, где меня восхитили Белые скалы, но на которые подъёма не было.
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    А на сопки Большого Хехцирского хребта экскурсия была с подьем, с высоты которых великолепные виды, причудливой формы скалы. Организатор Евгений очень познавательно,интересно все рассказывал,понравилось его глубокое знание истории края. Думаю людям любого возраста,способного восхищаться природой с высоты сопок это мероприятие

  • Е
    Екатерина
    27 августа 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Нам очень понравилась экскурсия Евгения. Он ознакомил нас с историей города, подвёз по самым красивым и значимым местам Хабаровска. Особенно
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    впечатлил подъём на башню, с которой был сделан снимок моста через Амур, изображённый на 5-тысячной купюре. Евгений - очень интересный собеседник и отличный рассказчик, мы получили огромное удовольствие от его экскурсии.

  • Н
    Наталья
    13 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Хабаровску
    Классная экскурсия!! Андрей, знающий свое дело и влюбленный в родной город, экскурсовод!! Узнали много новых интересных фактор о городе и регионе. Удачи и новых туристов!
  • О
    Ольга
    30 июля 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Были в Хабаровске один день, поэтому хотелось максимально охватить все достопримечательности, узнать историю края и полюбоваться Амуром. Путешествовали с Евгением
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    на прекрасном современном автомобиле с кондиционером, комфортно разместились 4 человека. Рассказ о городе был интересен и абсолютно понятен и пенсионерам, и подросткам. Впечатления остались самые хорошие!

  • Е
    Елена
    15 июня 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Несмотря на дождик, экскурсия по Хабаровску прошла отлично. Интересный рассказ об истории города, сама подача материала Евгением, а также красивый
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    и уютный город сделали свое дело. Мы влюбились в город! Спасибо, Евгений, за фантастическую экскурсию. Будем рекомендовать своим друзьям посещение этого замечательного города.

    Несмотря на дождик, экскурсия по Хабаровску прошла отлично. Интересный рассказ об истории города, сама подача материалаНесмотря на дождик, экскурсия по Хабаровску прошла отлично. Интересный рассказ об истории города, сама подача материалаНесмотря на дождик, экскурсия по Хабаровску прошла отлично. Интересный рассказ об истории города, сама подача материалаНесмотря на дождик, экскурсия по Хабаровску прошла отлично. Интересный рассказ об истории города, сама подача материала
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Покорить сопки Хабаровска
    Эту экскурсию просто нельзя пропустить, если вы приехали в Хабаровск! Наслаждались каждой минутой, проведённой в заповедной зоне (даже удалось поприветствовать бурундука). Захватывающие виды, восхитительные камни и растительность. И, конечно, рассказы Евгения про историю, быт, легенды.
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Хабаровску
    Специально взяла билеты так, чтобы один день побывать в Хабаровске. Поездка планировалась за 2.5 месяца и я каким-то чудом вышла
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    именно на Андрея. В Хабаровске я была впервые, поэтому основное впечатление от города произвел, конечно же, гид. Экскурсия началась вовремя. Были учтены все мои пожелания: экскурсия была на авто и продолжительностью три часа. Гида было очень интересно слушать. Помимо интересной подачи материала (а я получила массу позитива) хочется отметить профессионализм гида, мне было очень комфортно на протяжении всей экскурсии. Я узнала массу интересной информации о городе и в целом о регионе, была подробнейшая историческая справка, а также я узнала и о современном развитии города. Хочу отметить, что машина была удобна и чиста, мы легко и плавно передвигались по исторической части города. Честно, абсолютно честно заявляю: я влюбилась в Хабаровск! И обязательно вернусь сюда еще!

    Специально взяла билеты так, чтобы один день побывать в Хабаровске. Поездка планировалась за 2.5 месяца иСпециально взяла билеты так, чтобы один день побывать в Хабаровске. Поездка планировалась за 2.5 месяца иСпециально взяла билеты так, чтобы один день побывать в Хабаровске. Поездка планировалась за 2.5 месяца иСпециально взяла билеты так, чтобы один день побывать в Хабаровске. Поездка планировалась за 2.5 месяца и
  • Е
    Евгений
    4 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Хабаровску
    На пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своим рассказом об освоении края,
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    наиболее интересных событиях и людях. О многом услышали впервые. Погуляли по набережной, трем площадям и улице Муравьева-Амурского, причем каждое мало-мальски значимое здание Андрей сопроводил исторической справкой. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Очень рекомендуем экскурсию для тех, кто неравнодушен к истории Хабаровска и Приамурья в целом и хочет наглядно и предметно познакомиться с городом.

    На пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своимНа пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своимНа пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своимНа пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своимНа пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своим
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Покорить сопки Хабаровска
    Очень понравилась поездка на сопки. День был солнечный, рассказчик интересный, покорили 2 сопки: Змеиную и 2 брата. Вид с них потрясающий. Только позитивные воспоминания. Рекомендую Евгения как отличного гида!

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «На Рождество»

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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Набережная
  2. Самое главное
  3. Привокзальная площадь
  4. Амурский мост
  5. Больше­хехцирский заповедник
  6. Башня Инфиделя
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в сентябре 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 5 200 до 13 350. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Хабаровске на 2024 год на рождество, 146 ⭐ отзывов, цены от 5200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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