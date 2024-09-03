4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Хабаровск - город большой реки
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
13 350₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
2 окт в 08:00
3 окт в 08:00
от 5 200₽ за всё до 7 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Покорить сопки Хабаровска: Змеиная и Двух Братьев в одном путешествии
Встречайте Хабаровск с его величественными сопками! Погрузитесь в мир дальневосточной тайги, наслаждаясь панорамами и редкими видами флоры и фауны
Начало: В любом месте в пределах исторического центра горо...
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
11 350₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖарникова3 сентября 2024Я приехала в Хабаровск после турпоездки на остров Итуруп, где меня восхитили Белые скалы, но на которые подъёма не было.
- ЕЕкатерина27 августа 2024Нам очень понравилась экскурсия Евгения. Он ознакомил нас с историей города, подвёз по самым красивым и значимым местам Хабаровска. Особенно
- ННаталья13 августа 2024Классная экскурсия!! Андрей, знающий свое дело и влюбленный в родной город, экскурсовод!! Узнали много новых интересных фактор о городе и регионе. Удачи и новых туристов!
- ООльга30 июля 2024Были в Хабаровске один день, поэтому хотелось максимально охватить все достопримечательности, узнать историю края и полюбоваться Амуром. Путешествовали с Евгением
- ЕЕлена15 июня 2024Несмотря на дождик, экскурсия по Хабаровску прошла отлично. Интересный рассказ об истории города, сама подача материала Евгением, а также красивый
- ВВиктория27 мая 2024Эту экскурсию просто нельзя пропустить, если вы приехали в Хабаровск! Наслаждались каждой минутой, проведённой в заповедной зоне (даже удалось поприветствовать бурундука). Захватывающие виды, восхитительные камни и растительность. И, конечно, рассказы Евгения про историю, быт, легенды.
- ИИрина3 мая 2024Специально взяла билеты так, чтобы один день побывать в Хабаровске. Поездка планировалась за 2.5 месяца и я каким-то чудом вышла
- ЕЕвгений4 апреля 2024На пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своим рассказом об освоении края,
- ЮЮлия10 января 2024Очень понравилась поездка на сопки. День был солнечный, рассказчик интересный, покорили 2 сопки: Змеиную и 2 брата. Вид с них потрясающий. Только позитивные воспоминания. Рекомендую Евгения как отличного гида!
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в сентябре 2024
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