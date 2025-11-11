Экскурсия на самокатах по Иркутску позволяет увидеть город с необычного ракурса.
Начав у памятника Александру III, маршрут проходит через знаковые места, такие как Белый дом и Мавританский замок. Участники узнают о декабристах, добыче золота и сибирской архитектуре. Маршрут включает посещение памятника Л.И. Гайдаю и места основания Иркутска. Программа подходит для всех, кто хочет почувствовать дух города и узнать его историю
5 причин купить эту экскурсию
- 🛴 Уникальный формат на самокатах
- 🏛 Посещение знаковых мест
- 📜 Исторические рассказы
- 🌿 Природные красоты
- 📸 Отличные фото-локации
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Памятник Александру III
- Белый дом
- Мавританский замок
- Памятник Л.И. Гайдаю
- Спасская церковь
- Богоявленский собор
- Московские триумфальные ворота
- Памятник адмиралу Колчаку
- Знаменский монастырь
Описание экскурсии
- Начнём путь от лучшего в России памятника Александру III у набережной Ангары — самой длинной в Сибири (9 км). Здесь вы сразу увидите Белый дом, из которого некогда управляли территорией на миллион квадратных километров больше, чем из Вашингтона. Рядом разместился Мавританский замок со старейшей музейной коллекцией в Сибири
- По хорошей асфальтированной дороге поедем вниз по течению Ангары. Остановимся у старейшего жилого здания Иркутска, где зачитали амнистию декабристам и часто бывали Колчак, Распутин и Ярослав Гашек. Посмотрим на место, где выплавили треть всего царского золота
- У памятника воинам-десантникам юркнем в старинные улочки Иркутска и, миновав Троицкую церковь со старым голландским домом, доберёмся до центральной площади, где посмотрим на старейший фонтан и взглянем на город с высоты птичьего полёта
- Отсюда по купеческим улицам проедем до лучшего в России памятника Л. И. Гайдаю, что стоит посреди старинной Ивановской площади у городского цирка
- Минуя деревянные особнячки, доберёмся до места основания Иркутска, отмеченного Спасской церковью и Богоявленским собором
- Вернёмся к набережной, проехав Московские триумфальные ворота, и доберёмся до единственного в России памятника адмиралу Колчаку, что стоит на постаменте у Знаменского монастыря
- Прокатимся по набережной реки Ушаковка до Тюремного моста, где вернёмся в старую часть Иркутска и посмотрим на лучшие образцы деревянного зодчества, а также усадьбы декабристов
- Старинные улочки выведут нас к главному проспекту города — улице Карла Маркса, которую мы проедем целиком, любуясь видами «сибирского Петербурга». Она выведет нас к исходной точке маршрута
Темами рассказов станут: история Иркутской губернии, декабристы в Иркутске, добыча золота в Сибири, наука и музейное дело в Сибири, «иркутская стенка», святые земли Иркутской, основание городов сибирских, Русская Америка, тюремное дело в Сибири и каторга, сибирская архитектура.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: аренда самоката — 8 ₽/мин. Однако, учитывая временные рамки экскурсии (3 часа) и продолжительность маршрута (19 км), я рекомендую выкупать самокат до конца заряда (около 650 ₽ за 1 самокат, достаточно 50% заряда)
- Экскурсия проводится с мая по октябрь, однако в случае тёплой осени и ранней весны, сезонность программы увеличивается
- В холодное время года возможен пешеходный вариант экскурсии по урезанному маршруту (4 км; без бульвара Гагарина, усадьб декабристов и памятника Колчаку), с остановками на горячий кофе по маршруту
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Ангары
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 1558 туристов
Меня зовут Александр, я работаю гидом с 2010 года. Я иркутянин в 13 поколении. Мои предки, купцы, приехали в Иркутск в 17 веке и дважды возглавляли город. Я люблю свою родинуЗадать вопрос
