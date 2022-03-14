Преимущества этого путешествия:
Прибытие в Иркутск.
Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск в 09:30 утра.
Обзорная экскурсия по городу: исторический центр — вечный огонь — памятник первопроходцам — Московские ворота — Знаменский монастырь — памятник адмиралу Колчаку — ул. Карла-Маркса — Памятник Александру III — 130 квартал.
Мы покажем самые красивые деревянные и каменные здания города и жемчужину города, 130-й квартал.
Вас ждёт обед во время экскурсии.
Размещение.
Свободное время.
Завтрак.
В 10 ч. трансфер на остров Ольхон на микроавтобусе (280 км, время в пути около 6 часов).
Прибытие в п. Хужир, туристический центр острова, размещение на базе отдыха.
Далее пешая экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка), обитель главного божества Ольхона, сакральное место, почитаемое со времен появления первых шаманов.
Ужин.
Завтрак.
Сегодня вы посетите юг острова Ольхон: мыс Хоргой, на котором находится древняя стена курыкан, а также буддийскую Ступу Просветления на острове Огой.
После обеда на свежем воздухе вы сможете полюбоваться уникальными ледяными пещерами Байкала!
Возвращение на базу, ужин.
По желанию — баня (за дополнительную плату).
Завтрак.
Рано утром отправление на внедорожнике (УАЗ) на северную оконечность острова, мыс Хобой.
По пути остановки в самых интересных местах, осмотр ледяных пещер и гротов.
Обед-пикник на мысе Хобой.
Именно здесь вы сможете увидеть знаменитые голубые льды Байкала.
Далее мы начинаем пересечение Байкала от острова Ольхон до Баргузинского залива.
По пути мы будем проезжать самое глубокое и широкое место Байкала.
Вечером прибытие в п. Усть-Баргузин.
Размещение в гостевом доме, ужин.
Завтрак.
Сегодня группа отправляется на экскурсию в одно из самых известных мест Байкала – Чивыркуйский залив.
Экскурсия проходит по живописным местам, среди белоснежных горных вершин и прозрачных льдов Байкала.
После обеда вас посещение горячего термального источника в бухте Змеиная, где вы можете искупаться.
Вечером возвращение на базу отдыха.
Ужин.
Завтрак.
Отправление на микроавтобусе в Улан-Удэ, время в пути 4 часа.
Прибытие в Улан-Удэ.
Обед.
После обеда экскурсия в Иволгинский Дацан, главный центр буддизма в России.
Ужин.
Вечером посадка в поезд (купе) до Иркутска.
Прибытие в Иркутск утром в 07:30.
Завтрак, раннее размещение в гостинице в Иркутске.
Немного отдохнув, отправляемся на микроавтобусе в Листвянку (примерно в 10 ч).
По пути мы посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы».
Здесь нас ждет осмотр старинных деревянных построек, знакомство с бытом коренных народов Прибайкалья.
После Тальцов отправляемся в Листвянку.
Обед в одном из кафе поселка.
После обеда мы поднимемся на камень Черского, где расположена хорошая смотровая площадка, с которой открывается замечательный вид на Байкал.
Дополнительная услуга дня: катание на собачьих упряжках с сибирскими хаски (только по предварительной заявке).
Завтрак.
Освобождение номеров до 12 часов, окончание программы.
Ваш тур на Байкал подошел к концу, до новых встреч!
- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Для детей до 12 лет скидка на тур — 20 %.
Страховка от несчастного случая входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы
(базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за
причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или
получении травмы
- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот
период.
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.