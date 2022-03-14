Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.

Каждый турист обязан:

- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля

- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)

- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне

- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника

- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым

- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры

- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности

- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель

- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы

(базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за

причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно

- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.

- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или

получении травмы

- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот

период.

Напоминаем:

Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от

экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.

Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.

Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.

В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.

На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.

Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.