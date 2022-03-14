Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток

Вы готовы проехать километры по байкальскому льду, испытать настоящую сибирскую зиму

4.7
3 отзыва

Вы готовы проехать километры по байкальскому льду, испытать настоящую сибирскую зиму и почувствовать мощную энергетику великого озера? Тогда это путешествие для Вас! Пересечение Байкала с острова Ольхон к бурятскому берегу, голубой лед, причудливые ледяные пещеры и купание в горячих источниках.

Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • прогуляемся по тихим заснеженным улицам Иркутска и музея под открытым небом Тальцы;
  • совершим обряд встречи с зимним Байкалом;
  • осмотрим ледяные пещеры и гроты Ольхона
  • побываем в живописных местах Чивыркуйского залива;
  • искупаемся в горячем источнике в бухте Змеиная;
  • познакомимся с бурятской культурой, отведаем национальную кухню;
  • совершим экскурсию в главный центр буддизма в России – Иволгинский дацан.

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по г. Иркутск

Прибытие в Иркутск.

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск в 09:30 утра.

Обзорная экскурсия по городу: исторический центр — вечный огонь — памятник первопроходцам — Московские ворота — Знаменский монастырь — памятник адмиралу Колчаку — ул. Карла-Маркса — Памятник Александру III — 130 квартал.

Мы покажем самые красивые деревянные и каменные здания города и жемчужину города, 130-й квартал.

Вас ждёт обед во время экскурсии.

Размещение.

Свободное время.

2 день
Трансфер на остров Ольхон. Пешая экскурсия на мыс Бурхан

Завтрак.

В 10 ч. трансфер на остров Ольхон на микроавтобусе (280 км, время в пути около 6 часов).

Прибытие в п. Хужир, туристический центр острова, размещение на базе отдыха.

Далее пешая экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка), обитель главного божества Ольхона, сакральное место, почитаемое со времен появления первых шаманов.

Ужин.

3 день
Посещение мысов Хоргой и Огой. Буддийская ступа Просветления

Завтрак.

Сегодня вы посетите юг острова Ольхон: мыс Хоргой, на котором находится древняя стена курыкан, а также буддийскую Ступу Просветления на острове Огой.

После обеда на свежем воздухе вы сможете полюбоваться уникальными ледяными пещерами Байкала!

Возвращение на базу, ужин.

По желанию — баня (за дополнительную плату).

4 день
Посещение мыса Хобой. Ледяные пещеры и гроты. Начало пересечения Байкала

Завтрак.

Рано утром отправление на внедорожнике (УАЗ) на северную оконечность острова, мыс Хобой.

По пути остановки в самых интересных местах, осмотр ледяных пещер и гротов.

Обед-пикник на мысе Хобой.

Именно здесь вы сможете увидеть знаменитые голубые льды Байкала.

Далее мы начинаем пересечение Байкала от острова Ольхон до Баргузинского залива.

По пути мы будем проезжать самое глубокое и широкое место Байкала.

Вечером прибытие в п. Усть-Баргузин.

Размещение в гостевом доме, ужин.

5 день
Экскурсия в Чивыркуйский залив. Купание в термальном источнике в бухте Змеиная

Завтрак.

Сегодня группа отправляется на экскурсию в одно из самых известных мест Байкала – Чивыркуйский залив.

Экскурсия проходит по живописным местам, среди белоснежных горных вершин и прозрачных льдов Байкала.

После обеда вас посещение горячего термального источника в бухте Змеиная, где вы можете искупаться.

Вечером возвращение на базу отдыха.

Ужин.

6 день
Экскурсия в Иволгинский Дацан

Завтрак.

Отправление на микроавтобусе в Улан-Удэ, время в пути 4 часа.

Прибытие в Улан-Удэ.

Обед.

После обеда экскурсия в Иволгинский Дацан, главный центр буддизма в России.

Ужин.

Вечером посадка в поезд (купе) до Иркутска.

7 день
Экскурсии в музей &quot;Тальцы&quot;. Посещение камня Черского

Прибытие в Иркутск утром в 07:30.

Завтрак, раннее размещение в гостинице в Иркутске.

Немного отдохнув, отправляемся на микроавтобусе в Листвянку (примерно в 10 ч).

По пути мы посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы».

Здесь нас ждет осмотр старинных деревянных построек, знакомство с бытом коренных народов Прибайкалья.

После Тальцов отправляемся в Листвянку.

Обед в одном из кафе поселка.

После обеда мы поднимемся на камень Черского, где расположена хорошая смотровая площадка, с которой открывается замечательный вид на Байкал.

Дополнительная услуга дня: катание на собачьих упряжках с сибирскими хаски (только по предварительной заявке).

8 день
Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров до 12 часов, окончание программы.

Ваш тур на Байкал подошел к концу, до новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в 09:00 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Размещение в Иркутске (2 ночи)
  • Обзорная экскурсия по Иркутску
  • Трансфер Иркутск – Ольхон
  • Размещение на Ольхоне (2 ночи)
  • Экскурсия на мыс Бурхан
  • Экскурсия остров Огой и мыс Хоргой
  • Экскурсия на мыс Хобой
  • Трансфер остров Ольхон – Усть-Баргузин
  • Питание по программе: 1 день – обед, 2 день – завтрак, ужин 3, 4, 5 день – завтрак, обед-пикник, ужин 6 день – завтрак, обед и ужин 7 день – завтрак, обед 8 день – завтрак
  • Размещение в Усть-Баргузине (2 ночи)
  • Обзорная экскурсия по Чивыркуйскому заливу
  • Трансфер Усть-Баргузин – Улан-Удэ
  • Экскурсия в Иволгинский дацан
  • Ж/д билеты Улан-Удэ – Иркутск (купе)
  • Экскурсия в п. Листвянка
  • Билеты в музей Тальцы
  • Билеты на канатную дорогу на пик Черского
  • Сопровождение гида
  • Трансфер в аэропорт
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно:
  • Трансфер МРС – Ольхон на Хивусе
  • Питание, не указанное в программе
  • Катание на собачьих упряжках
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Скидки

Для детей до 12 лет скидка на тур — 20 %.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Информация для участников тура

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы
(базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за
причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или
получении травмы
- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот
период.
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
14 мар 2022
Очень познавательный и прекрасный маршрут. Ожидания оправдались.
В
28 фев 2022
Маршрут сказочный!
Однако:
— немного не хватило движения, мало ходили
— слишком много еды: обеды можно было легко вычеркнуть, заменив легким снеком или перекусом. Честно, было жалко выброшенной еды (
М
18 мар 2021
Оличный тур, обширная программа. Удалось увидеть всё и даже больше. Прекрасное размещение, вкусная еда.

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