19 век ушёл из Иркутска не до конца. Он до сих пор живёт в осколках старых кварталов посреди шумных улиц. Вы познакомитесь с драматичным прошлым города, его купеческим размахом и архитектурными диковинками.
Программа станет идеальным дополнением обзорной экскурсии — чтобы почувствовать глубину и самобытность Иркутска.
Описание экскурсии
- Иркутский острог и памятник казакам-первопроходцам
- Набережная Ангары и Знаменский монастырь с уникальной Библией в серебряном окладе — подарок Петра I
- Памятник Колчаку и место его заключения — Иркутский тюремный замок
- «Казённый винный склад №1» 1903 года, позже завод «Кедр» с историей оружейного и монетного производства
- Учительская семинария 19 века и образовательные учреждения Якутской улицы
- Техникум машиностроения Трапезникова, открытый на средства купца-мецената в усадьбе князей Трубецких
- Казанская церковь 1885 года в Ремесленной слободе
- Усадьба Сукачёва — архитектурно-парковый комплекс 19 века
- «Иркутская слобода» — исторический 130-й квартал
Вы узнаете:
- какие судьбы связаны с Якутским трактом и почему его переименовали в улицу Рабочего штаба
- как в годы Гражданской войны здание бани стало штабом дружин, а училище — центром сопротивления Колчаку
- чем жил купеческий, ремесленный и студенческий губернский Иркутск
- и многое другое
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит на KIA Soul
- Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 987 туристов
Я — коренная сибирячка с корнями из Бурятии. Люблю свой край. Мне нравится общаться с новыми людьми, обмениваться опытом. Хотелось бы поделиться с вами красотой и историей нашего города и края. Есть действующее удостоверение гида ИОКМ им. Муравьёва-Амурского Н. Н. Опыт вождения автомобиля — 15+ лет.
