Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
На Балтике — отдыхать.
Расслабляться будем не только бродя по хвойным лесам, прогуливаясь по променаду и вдыхая береговой бриз.
Как насчёт SPA-процедур для омолаживания, релакса и похудения? В программе: массажи, пиллинги, посещение фитобочки, обёртывание, финская сауна и хамам.
Проедемся по главным курортам Калининградской области: увидим могилу Канта в Кёнигсберге и побываем в старинной прусской крепости, понаблюдаем за добычей янтаря в окрестностях Светлогорска и убедимся, что Зеленоградск не зря носит статус города кошек.
Расслабляться будем не только бродя по хвойным лесам, прогуливаясь по променаду и вдыхая береговой бриз.
Как насчёт SPA-процедур для омолаживания, релакса и похудения? В программе: массажи, пиллинги, посещение фитобочки, обёртывание, финская сауна и хамам.
Проедемся по главным курортам Калининградской области: увидим могилу Канта в Кёнигсберге и побываем в старинной прусской крепости, понаблюдаем за добычей янтаря в окрестностях Светлогорска и убедимся, что Зеленоградск не зря носит статус города кошек.
Ближайшие даты:
15
апр
апр
22
апр
апр
29
апр
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13
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20
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27
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
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Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия вашего рейсаЗавершение: Аэропорт Калининграда, 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Marina — ваша команда гидов в Калининграде
Провели 174 экскурсии для 242 туристов
Уважаемые гости, добро пожаловать на маленький российский островок в центре Европы! Меня зовут Марина, я коренная жительница Калининграда. Моя бабушка, переселенка из Ленинградской области, была одной из тех, кто после войны создавал историю будущей Калининградской области. Где бы я ни путешествовала, мой родной город всегда остается самым любимым. Вместе в командой коллег мы приглашаем вас на прогулку — покажем не только место на карте, но поможем собрать самые яркие впечатления в копилку памяти!
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