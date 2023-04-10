Время для себя: SPA-тур на Балтийском побережье

Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек

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О гиде
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Ответы на вопросы
На Балтике — отдыхать.

Расслабляться будем не только бродя по хвойным лесам, прогуливаясь по променаду и вдыхая береговой бриз.

Как насчёт SPA-процедур для омолаживания, релакса и похудения? В программе: массажи, пиллинги, посещение фитобочки, обёртывание, финская сауна и хамам.

Проедемся по главным курортам Калининградской области: увидим могилу Канта в Кёнигсберге и побываем в старинной прусской крепости, понаблюдаем за добычей янтаря в окрестностях Светлогорска и убедимся, что Зеленоградск не зря носит статус города кошек.
Время для себя: SPA-тур на Балтийском побережье
Время для себя: SPA-тур на Балтийском побережье
Время для себя: SPA-тур на Балтийском побережье
Время для себя: SPA-тур на Балтийском побережье
Время для себя: SPA-тур на Балтийском побережье
Время для себя: SPA-тур на Балтийском побережье
Время для себя: SPA-тур на Балтийском побережье
Время для себя: SPA-тур на Балтийском побережье
Ближайшие даты:
15
апр
22
апр
29
апр
13
мая
20
мая
27
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Калининграда, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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