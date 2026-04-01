Мы отправимся в самый «татарский» район Татарстана, где 96% жителей — татары, и национальный язык, традиции и быт остаются неотъемлемой частью повседневной жизни. Вы увидите, как регион развивается сегодня.
Как рядом с современными школами, театрами и музеями сохраняются старинные усадьбы и мечети, а отреставрированные храмы напоминают о прошлом.
Описание экскурсии
- Побываем у святых источников, которые почитают и русские, и татары. Один из них носит имя великого татарского просветителя 19 века
- Осмотрим церкви 18–19 веков, действующую мечеть 18 века и особняки купеческих семей
- Увидите, как старинные усадьбы обретают новую жизнь, а исторические центры становятся частью современной инфраструктуры
Наш маршрут пройдёт через несколько районов Татарстана: Высокогорский, Атнинский и Арский. Мы посетим сёла: Атня, Хотня, Нижняя Береске, Большой Менгер и Большая Атня.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Kia Sportage или Lada Granta с кондиционером. По запросу установлю детское кресло
- Дорога до первой локации длится около часа, переезды между локациями — примерно по полчаса
- Программа не включает обед, поэтому возьмите с собой перекус
- При желании вы окунётесь в источник (возьмите с собой полотенце)
- Путешественникам в нетрезвом виде будет отказано в участии
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 913 туристов
Я родилась и выросла в Казани. Работаю гидом-экскурсоводом, имею аккредитации в Казанском кремле, на острове-граде Свияжск, в Национальном музее Республики Татарстан. Прошла Всероссийскую аттестацию экскурсоводов, состою в Гильдии экскурсоводов Республики Татарстан. Покажу город с любовью и теплом. Жду наших встреч!
