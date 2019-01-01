Архыз: древние храмы и снежные склоны

Приглашаю вас посетить уютный и живописный посёлок Архыз, который знаменит своими снежными склонами...

Приглашаю вас посетить уютный и живописный посёлок Архыз, который знаменит своими снежными склонами и горнолыжным курортом европейского уровня, интересной природой, древними храмами.

По пути к Архызу мы увидим горы Кавказского хребта и, если повезет, даже вершину Казбека.
Архыз: древние храмы и снежные склоны
Архыз: древние храмы и снежные склоны
Архыз: древние храмы и снежные склоны
Архыз: древние храмы и снежные склоны
Архыз: древние храмы и снежные склоны
Архыз: древние храмы и снежные склоны

Что вы увидите 🤩

  • Перевал Гум-Баши
  • Шоанинский храм
  • Древнее аланское городище и лик Христа
  • Обсерватория
  • Посёлок Архыз и горнолыжный курорт в посёлке Романтик
Мистический и живописный Архыз
Среди хребтов Западного Кавказа затерялся маленький посёлок Архыз, который славится не только своими снежными склонами и горнолыжным курортом европейского уровня, но и интересной природой, удивительным рельефом и древними храмами, построенными более десяти веков назад. По пути к Архызу нам откроется отличный вид на большую часть Кавказского хребта, где в хорошую погоду можно увидеть даже вершину Казбека! Всё это Вы сможете посетить и увидеть в нашем туре.
Древние храмы и обсерватория академии наук
Мы увидим Архыз, рассмотрим утренний Кавказский хребет с перевала Гум-Баши во всех деталях. Посетим древний Шоанинский храм, и вы узнаете множество познавательных фактов, связанных с ним.
Заедем в древнее аланское городище и, при желании, посмотрим на лик Христа, высеченный в скале. Также, мы сможем зайти в Архызскую обсерваторию. Все желающие смогут прокатиться на лыжах или сноуборде в посёлке Романтик.
Важно знать
В путешествии пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • прокат лыж / сноуборда (по желанию),
  • вход в обсерваторию (по желанию),
  • питание и напитки,
  • сувенирная продукция.
🚩 Начало и место завершения: г. Кисловодск, просп. Мира, д. 1.
 Что входит
  • услуги гида
  • транспорт.
 Что не входит
  • прокат лыж / сноуборда (по желанию)
  • вход в обсерваторию (по желанию)
  • питание и напитки
  • сувенирная продукция.
Время проведения: Ежедневно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Алексей З.
Алексей З.
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