Мистический и живописный Архыз

Среди хребтов Западного Кавказа затерялся маленький посёлок Архыз, который славится не только своими снежными склонами и горнолыжным курортом европейского уровня, но и интересной природой, удивительным рельефом и древними храмами, построенными более десяти веков назад. По пути к Архызу нам откроется отличный вид на большую часть Кавказского хребта, где в хорошую погоду можно увидеть даже вершину Казбека! Всё это Вы сможете посетить и увидеть в нашем туре.

Древние храмы и обсерватория академии наук

Мы увидим Архыз, рассмотрим утренний Кавказский хребет с перевала Гум-Баши во всех деталях. Посетим древний Шоанинский храм, и вы узнаете множество познавательных фактов, связанных с ним.

Заедем в древнее аланское городище и, при желании, посмотрим на лик Христа, высеченный в скале. Также, мы сможем зайти в Архызскую обсерваторию. Все желающие смогут прокатиться на лыжах или сноуборде в посёлке Романтик.

Важно знать

В путешествии пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно: