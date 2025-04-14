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Билеты
Абрау-Дюрсо: экскурсия на старейший завод шампанских вин России
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодар...
«В стоимость билета также входит посещение «Галереи света Абрау» с мультимедийными инсталляциями и 3D-фильмом «Миры Абрау-Дюрсо»»
Расписание: Рекомендуемый выезд на экскурсию с 07:00 до 09:00
Завтра в 07:00
27 авг в 07:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Фотопрогулка по зимнему Краснодару
Полюбоваться нарядной Красной улицей и получить классные снимки
Начало: На Красной улице
30 авг в 09:00
31 авг в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 5 чел.
Билеты
Парк «Краснодар». Большое приключение
Начало: Озон Арена
«Если надо поделюсь лайфхаком, как попасть в «Японский сад» без очереди»
Расписание: Каждый день в удобное для вас время с 10 до 20 часов.
Завтра в 10:00
27 авг в 10:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ж
Провели с Евгением два отличных экскурсионных дня. Всё было организовано на высоком уровне: комфортные поездки, аккуратное вождение и внимательное отношение
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Д
Заказывали индивидуальную экскурсию и остались очень довольны. Спасибо Евгению за прекрасно организованный день! Маршрут был продуман до мелочей: Абрау-Дюрсо с
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А
Давно хотели побывать в Абрау-Дюрсо, о котором много читали и слышали. Время в пути пролетело незаметно благодаря опытнейшему гиду Евгению,
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С
Очень понравилась экскурсия с Евгением, много интересного рассказал, вежливо, культурно, с ним было легко и интересно, спасибо большое!
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К
Отмечали юбилей поездкой в Краснодар с посещением Абрау-Дюрсо и остались в полном восторге. Экскурсию организовали заранее, учли все наши пожелания.
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Л
Благодарим Евгения за чёткую организацию и внимательный подход к нашей группе. Поездка была спланирована с учётом всех пожеланий, и всё
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Е
Хочу поблагодарить Евгения за отличную организацию и интересные экскурсии. Всё продумано до мелочей: удобный маршрут, насыщенная программа и при этом остаётся время отдохнуть и перекусить. Поездка проходит легко и оставляет только приятные впечатления. С удовольствием поедем ещё раз!
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Всего 7 отзывов в Краснодаре в категории "Билеты"
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Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Билеты»
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