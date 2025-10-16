Мои заказы

Дом И. К. Назарова – экскурсии в Краснодаре

Найдено 7 экскурсий в категории «Дом И. К. Назарова» в Краснодаре, цены от 3300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Краснодар - первая встреча
Пешая
2 часа
133 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
Сегодня в 09:00
12 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Краснодар без скуки
Пешая
2 часа
94 отзыва
Квест
до 10 чел.
Лучший выбор
Краснодар без скуки
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, узнайте его тайны и легенды, участвуя в интерактивной квест-экскурсии по знаковым местам города
Начало: В Екатерининском сквере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Интересный Краснодар
Пешая
1.5 часа
149 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
5330 ₽ за всё до 2 чел.
Краснодар на авто
На машине
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Краснодару: культура и история Кубани
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Начало: Ул. Красная
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Краснодар - город мечты
На машине
5.5 часов
54 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Краснодар - город мечты
Пройти и проехать на автомобиле по самым популярным среди местных жителей локациям
Начало: У стадиона ФК «Краснодар»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Знакомство с городом от казачьей крепости Екатеринодаръ до современных реалий южного миллионника
Начало: Екатерининский сквер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 15 чел.
По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
На машине
3.5 часа
118 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
По Краснодару и парку Галицкого
Познакомьтесь с Краснодаром: от исторических улиц до современного парка Галицкого. Пешеходная и автомобильная экскурсия для всех возрастов
Начало: На улице Седина
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
3300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    16 октября 2025
    Краснодар без скуки
    Гид Ольга показала удивительное умение сделать путешествие интересным и познавательным одновременно. Ее рассказы были понятны, информативны и полны деталей, которые
    читать дальше

    делали каждое место особенным. Добавленные элементы викторины превратили обычную прогулку в захватывающее приключение.

    Без сомнений рекомендую всем туристам, приезжающим в этот чудесный город. Получите массу удовольствия и новых впечатлений вместе с талантливым гидом Ольгой!

  • Н
    Наталья
    12 октября 2025
    Краснодар без скуки
    Очень понравилась экскурсия: познавательно и интересно. А элементы квеста её делают живой и необычной. Большое спасибо Ольге, эта экскурсия - самое то для первоначального знакомства с городом!
  • М
    Мисак
    8 октября 2025
    Краснодар без скуки
    Ольга замечательный гид, глубоко погружённый в своё дело, в материал, приятный и нескучный человек. Нам всем очень понравилось 😻. Уже в тот же вечер начал рекомендовать близким. Экскурсия была 07.10. с 18 до 20 часов.
  • Е
    Екатерина
    3 июля 2025
    Краснодар без скуки
    Экскурсия очень понравилась. Ольга умная, тактичная, рассказчик очень образованный и интересный. Речь прекрасная, четкая. Дети были полностью заинтересованы. Даже наша бабушка, которой невозможно угодить, после экскурсии охарактеризовала Ольгу как "Просто умничка"!
  • Д
    Дмитрий
    1 июля 2025
    Краснодар без скуки
    Очень понравилось. Гид Ольга очень весёлый и лёгкий человек и экскурсия проходит на одном дыхании.
  • В
    Виктория
    25 июня 2025
    Краснодар без скуки
    Спасибо большое Ольге за такую интересную и увлекательную экскурсию! Я была с двумя детьми 6 лет и 10 лет. Дети оценили на 5 баллов.
  • О
    Ольга
    4 мая 2025
    Краснодар без скуки
    Краснодар как город - нереально скучный, смотреть ну вообще нечего (жили там год, знаю, о чем пишу), но гид нашла, чтО можно интересного рассказать и про него. Очень рекомендую, приятная получилась прогулка с элементами квеста для ребенка 8 лет))
    Успехов Вам!)
  • Е
    Евгения
    3 мая 2025
    Краснодар без скуки
    Великолепная экскурсия! Подросткам 11 и 13 лет тоже очень понравилась. Гид Ольга рассказывала доступно, интересно и содержательно, с элементами викторины, что сделало экскурсию самой запоминающейся. Бонусом еще получили чек-лист - какие места посетить в Краснодаре. Несомненно рекомендую экскурсию!
  • О
    Ольга
    4 апреля 2025
    Краснодар без скуки
    Очень понравилось!!!! Спасибо за такую интересную экскурсию. время пролетает незаметно. Даже дети 7 и 11 лет с удовольствием провели время
  • Л
    Лариса
    7 октября 2024
    Краснодар без скуки
    Очень интересная экскурсия. Действительно не скучно. Ольга очень жизнерадостная, любит свой город! Нам было очень комфортно, все понравилось.
  • M
    Marina
    15 июня 2024
    Краснодар без скуки
    Мы брали две экскурсии:Краснодар без скуки и Парк Галицкого. Рекомендую и то и другое, поскольку город и парк - это
    читать дальше

    два разных мира. Без гида в Парке делать нечего, поскольку в парке нет каких-то табличек, которые могли бы помочь отдыхающим.
    Рекомендую обращаться именно к Ольге, поскольку Ольга очень много знает и делает любую экскурсию не только познавательной, но и не скучной:)))

  • М
    Мария
    11 мая 2024
    Краснодар без скуки
    Добрый день, экскурсия была отличная, Ольга пошла нам на встречу и провела индивидуальную экскурсию для нашего коллектива, что было очень приятно. Экскурсия познавательная, увлекательнаЯ, отдельное спасибо за подарочки:) Жалко, что не дошли до ворот, а остальное все было прекрасно
  • А
    Анна
    27 марта 2024
    Краснодар без скуки
    Отличная прогулка по центру Краснодара с Ольгой! Все, что нужно для первоначального знакомства с городом! И в историю окунулись, и
    читать дальше

    красивые здания посмотрели, и советы по дальнейшему отдыху в городе получили, просто супер! Ольга - очень контактный, приятный собеседник, остались исключительно позитивные воспоминания о прогулке! Спасибо.

  • А
    Алексей
    29 июня 2023
    Краснодар без скуки
    Прогулка по Краснодару с Ольгой удалась несмотря на козни синоптиков и погоды. Изначально хотели погулять 3 часа вечером, но поверили
    читать дальше

    прогнозу и испугались заказывать экскурсию. Когда выяснилось, что синоптикам веры нет, то выбрали уже следующий день и 2 часа.
    Экскурсия отличная, и формат и скорость передвижения. Нам было очень интересно как слушать истории города, так и отвечать на вопросы. Всем рекомендуем!

  • В
    Василий
    29 мая 2023
    Краснодар без скуки
    Это была для нас первая пешая экскурсия и прошла она на отлично. Интересное повествование, разбавленное викториной. Приятный бонус в конце
    читать дальше

    в виде открыточек и чек-листа. Эмоции максимально положительные. Жалеем только, что поздно спохватились и не хватило времени в Краснодаре, чтобы сходить с Ольгой на экскурсию по парку Галицкого.

  • С
    Светлана
    28 мая 2023
    Краснодар без скуки
    Нам понравилась экскурсия. Время пролетело незаметно. Было интересно. Ольга приятный собеседник и явно обладает историческим образованием. Пожалуй, мы еще приедем погулять по Краснодару - захотелось зайти в пару музеев, о которых узнали на экскурсии.
  • Д
    Дарья
    22 мая 2023
    Краснодар без скуки
    Ольга великолепный гид!
    Очень советую данную экскурсию.
  • О
    Оксана
    22 мая 2023
    Краснодар без скуки
    Огромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! По желанию моих клиентов в неё были внесены изменения и она их грамотно учла.
    читать дальше

    Индивидуальный подход, приятное общение, грамотность, знание и любовь к своему делу - это всё про неё. Думаю, что и в будущем буду к ней обращаться за помощью в организации экскурсий. Рекомендую её как отличного специалиста своего дела и знатока Краснодара:)

  • Н
    Наталья
    30 апреля 2023
    Краснодар без скуки
    Данная экскурсия - это приятная прогулка, наполненная удивлением, ироничной улыбкой и душевными разговорами. Очень подойдёт школьникам средних классов, поскольку элементы викторины дают развитие логическому мышлению и комплексному анализу информации.
  • Е
    Елена
    14 апреля 2023
    Краснодар без скуки
    Ольга, благодарим Вас за душевную и интересную экскурсию! Дождик, ветер и осенние краски только добавили колорита нашему путешествия с Вами
    читать дальше

    - таким увлекательным был рассказ. Время пролетело легко, вопросики держали в тонусе, а Ваше умение поддержать любую беседу - это неоспоримый бонус к профессиональным знаниям. Благодарю за чуткость к маме.
    Отдельное спасибо за классные фотографии!

    Желаем Вам процветания и классных туристов:)

    Ольга, благодарим Вас за душевную и интересную экскурсию! Дождик, ветер и осенние краски только добавили колорита нашему путешествия с Вами - таким увлекательным был рассказ. Время пролетело легко, вопросики держали в тонусе, а Ваше умение поддержать любую беседу - это неоспоримый бонус к профессиональным знаниям. Благодарю за чуткость к маме.
    Отдельное спасибо за классные фотографии!

    Желаем Вам процветания и классных туристов:)

