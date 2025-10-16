А Александр Краснодар без скуки читать дальше делали каждое место особенным. Добавленные элементы викторины превратили обычную прогулку в захватывающее приключение.



Без сомнений рекомендую всем туристам, приезжающим в этот чудесный город. Получите массу удовольствия и новых впечатлений вместе с талантливым гидом Ольгой! Гид Ольга показала удивительное умение сделать путешествие интересным и познавательным одновременно. Ее рассказы были понятны, информативны и полны деталей, которые

Н Наталья Краснодар без скуки Очень понравилась экскурсия: познавательно и интересно. А элементы квеста её делают живой и необычной. Большое спасибо Ольге, эта экскурсия - самое то для первоначального знакомства с городом!

М Мисак Краснодар без скуки Ольга замечательный гид, глубоко погружённый в своё дело, в материал, приятный и нескучный человек. Нам всем очень понравилось 😻. Уже в тот же вечер начал рекомендовать близким. Экскурсия была 07.10. с 18 до 20 часов.

Е Екатерина Краснодар без скуки Экскурсия очень понравилась. Ольга умная, тактичная, рассказчик очень образованный и интересный. Речь прекрасная, четкая. Дети были полностью заинтересованы. Даже наша бабушка, которой невозможно угодить, после экскурсии охарактеризовала Ольгу как "Просто умничка"!

Д Дмитрий Краснодар без скуки Очень понравилось. Гид Ольга очень весёлый и лёгкий человек и экскурсия проходит на одном дыхании.

В Виктория Краснодар без скуки Спасибо большое Ольге за такую интересную и увлекательную экскурсию! Я была с двумя детьми 6 лет и 10 лет. Дети оценили на 5 баллов.

О Ольга Краснодар без скуки Краснодар как город - нереально скучный, смотреть ну вообще нечего (жили там год, знаю, о чем пишу), но гид нашла, чтО можно интересного рассказать и про него. Очень рекомендую, приятная получилась прогулка с элементами квеста для ребенка 8 лет))

Е Евгения Краснодар без скуки Великолепная экскурсия! Подросткам 11 и 13 лет тоже очень понравилась. Гид Ольга рассказывала доступно, интересно и содержательно, с элементами викторины, что сделало экскурсию самой запоминающейся. Бонусом еще получили чек-лист - какие места посетить в Краснодаре. Несомненно рекомендую экскурсию!

О Ольга Краснодар без скуки Очень понравилось!!!! Спасибо за такую интересную экскурсию. время пролетает незаметно. Даже дети 7 и 11 лет с удовольствием провели время

Л Лариса Краснодар без скуки Очень интересная экскурсия. Действительно не скучно. Ольга очень жизнерадостная, любит свой город! Нам было очень комфортно, все понравилось.

M Marina Краснодар без скуки читать дальше два разных мира. Без гида в Парке делать нечего, поскольку в парке нет каких-то табличек, которые могли бы помочь отдыхающим.

Рекомендую обращаться именно к Ольге, поскольку Ольга очень много знает и делает любую экскурсию не только познавательной, но и не скучной:))) Мы брали две экскурсии:Краснодар без скуки и Парк Галицкого. Рекомендую и то и другое, поскольку город и парк - это

М Мария Краснодар без скуки Добрый день, экскурсия была отличная, Ольга пошла нам на встречу и провела индивидуальную экскурсию для нашего коллектива, что было очень приятно. Экскурсия познавательная, увлекательнаЯ, отдельное спасибо за подарочки:) Жалко, что не дошли до ворот, а остальное все было прекрасно

А Анна Краснодар без скуки читать дальше красивые здания посмотрели, и советы по дальнейшему отдыху в городе получили, просто супер! Ольга - очень контактный, приятный собеседник, остались исключительно позитивные воспоминания о прогулке! Спасибо. Отличная прогулка по центру Краснодара с Ольгой! Все, что нужно для первоначального знакомства с городом! И в историю окунулись, и

А Алексей Краснодар без скуки читать дальше прогнозу и испугались заказывать экскурсию. Когда выяснилось, что синоптикам веры нет, то выбрали уже следующий день и 2 часа.

Экскурсия отличная, и формат и скорость передвижения. Нам было очень интересно как слушать истории города, так и отвечать на вопросы. Всем рекомендуем! Прогулка по Краснодару с Ольгой удалась несмотря на козни синоптиков и погоды. Изначально хотели погулять 3 часа вечером, но поверили

В Василий Краснодар без скуки читать дальше в виде открыточек и чек-листа. Эмоции максимально положительные. Жалеем только, что поздно спохватились и не хватило времени в Краснодаре, чтобы сходить с Ольгой на экскурсию по парку Галицкого. Это была для нас первая пешая экскурсия и прошла она на отлично. Интересное повествование, разбавленное викториной. Приятный бонус в конце

С Светлана Краснодар без скуки Нам понравилась экскурсия. Время пролетело незаметно. Было интересно. Ольга приятный собеседник и явно обладает историческим образованием. Пожалуй, мы еще приедем погулять по Краснодару - захотелось зайти в пару музеев, о которых узнали на экскурсии.

Д Дарья Краснодар без скуки Ольга великолепный гид!

Очень советую данную экскурсию.

О Оксана Краснодар без скуки читать дальше Индивидуальный подход, приятное общение, грамотность, знание и любовь к своему делу - это всё про неё. Думаю, что и в будущем буду к ней обращаться за помощью в организации экскурсий. Рекомендую её как отличного специалиста своего дела и знатока Краснодара:) Огромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! По желанию моих клиентов в неё были внесены изменения и она их грамотно учла.

Н Наталья Краснодар без скуки Данная экскурсия - это приятная прогулка, наполненная удивлением, ироничной улыбкой и душевными разговорами. Очень подойдёт школьникам средних классов, поскольку элементы викторины дают развитие логическому мышлению и комплексному анализу информации.