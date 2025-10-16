Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
Сегодня в 09:00
12 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Лучший выборКраснодар без скуки
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, узнайте его тайны и легенды, участвуя в интерактивной квест-экскурсии по знаковым местам города
Начало: В Екатерининском сквере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
5330 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Краснодару: культура и история Кубани
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Начало: Ул. Красная
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Краснодар - город мечты
Пройти и проехать на автомобиле по самым популярным среди местных жителей локациям
Начало: У стадиона ФК «Краснодар»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Знакомство с городом от казачьей крепости Екатеринодаръ до современных реалий южного миллионника
Начало: Екатерининский сквер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
По Краснодару и парку Галицкого
Познакомьтесь с Краснодаром: от исторических улиц до современного парка Галицкого. Пешеходная и автомобильная экскурсия для всех возрастов
Начало: На улице Седина
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
3300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр16 октября 2025Гид Ольга показала удивительное умение сделать путешествие интересным и познавательным одновременно. Ее рассказы были понятны, информативны и полны деталей, которые
- ННаталья12 октября 2025Очень понравилась экскурсия: познавательно и интересно. А элементы квеста её делают живой и необычной. Большое спасибо Ольге, эта экскурсия - самое то для первоначального знакомства с городом!
- ММисак8 октября 2025Ольга замечательный гид, глубоко погружённый в своё дело, в материал, приятный и нескучный человек. Нам всем очень понравилось 😻. Уже в тот же вечер начал рекомендовать близким. Экскурсия была 07.10. с 18 до 20 часов.
- ЕЕкатерина3 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Ольга умная, тактичная, рассказчик очень образованный и интересный. Речь прекрасная, четкая. Дети были полностью заинтересованы. Даже наша бабушка, которой невозможно угодить, после экскурсии охарактеризовала Ольгу как "Просто умничка"!
- ДДмитрий1 июля 2025Очень понравилось. Гид Ольга очень весёлый и лёгкий человек и экскурсия проходит на одном дыхании.
- ВВиктория25 июня 2025Спасибо большое Ольге за такую интересную и увлекательную экскурсию! Я была с двумя детьми 6 лет и 10 лет. Дети оценили на 5 баллов.
- ООльга4 мая 2025Краснодар как город - нереально скучный, смотреть ну вообще нечего (жили там год, знаю, о чем пишу), но гид нашла, чтО можно интересного рассказать и про него. Очень рекомендую, приятная получилась прогулка с элементами квеста для ребенка 8 лет))
Успехов Вам!)
- ЕЕвгения3 мая 2025Великолепная экскурсия! Подросткам 11 и 13 лет тоже очень понравилась. Гид Ольга рассказывала доступно, интересно и содержательно, с элементами викторины, что сделало экскурсию самой запоминающейся. Бонусом еще получили чек-лист - какие места посетить в Краснодаре. Несомненно рекомендую экскурсию!
- ООльга4 апреля 2025Очень понравилось!!!! Спасибо за такую интересную экскурсию. время пролетает незаметно. Даже дети 7 и 11 лет с удовольствием провели время
- ЛЛариса7 октября 2024Очень интересная экскурсия. Действительно не скучно. Ольга очень жизнерадостная, любит свой город! Нам было очень комфортно, все понравилось.
- MMarina15 июня 2024Мы брали две экскурсии:Краснодар без скуки и Парк Галицкого. Рекомендую и то и другое, поскольку город и парк - это
- ММария11 мая 2024Добрый день, экскурсия была отличная, Ольга пошла нам на встречу и провела индивидуальную экскурсию для нашего коллектива, что было очень приятно. Экскурсия познавательная, увлекательнаЯ, отдельное спасибо за подарочки:) Жалко, что не дошли до ворот, а остальное все было прекрасно
- ААнна27 марта 2024Отличная прогулка по центру Краснодара с Ольгой! Все, что нужно для первоначального знакомства с городом! И в историю окунулись, и
- ААлексей29 июня 2023Прогулка по Краснодару с Ольгой удалась несмотря на козни синоптиков и погоды. Изначально хотели погулять 3 часа вечером, но поверили
- ВВасилий29 мая 2023Это была для нас первая пешая экскурсия и прошла она на отлично. Интересное повествование, разбавленное викториной. Приятный бонус в конце
- ССветлана28 мая 2023Нам понравилась экскурсия. Время пролетело незаметно. Было интересно. Ольга приятный собеседник и явно обладает историческим образованием. Пожалуй, мы еще приедем погулять по Краснодару - захотелось зайти в пару музеев, о которых узнали на экскурсии.
- ДДарья22 мая 2023Ольга великолепный гид!
Очень советую данную экскурсию.
- ООксана22 мая 2023Огромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! По желанию моих клиентов в неё были внесены изменения и она их грамотно учла.
- ННаталья30 апреля 2023Данная экскурсия - это приятная прогулка, наполненная удивлением, ироничной улыбкой и душевными разговорами. Очень подойдёт школьникам средних классов, поскольку элементы викторины дают развитие логическому мышлению и комплексному анализу информации.
- ЕЕлена14 апреля 2023Ольга, благодарим Вас за душевную и интересную экскурсию! Дождик, ветер и осенние краски только добавили колорита нашему путешествия с Вами
