Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук. Групповая экскурсия

Познакомьтесь с историей Махачкалы в компании кандидата исторических наук. Вас ждут театры, набережная и захватывающие виды с горы Тарки-Тау
Экскурсия по Махачкале предлагает погружение в историю города с кандидатом исторических наук.

Участники узнают о значимых событиях, связанных с Петром I, посетят Русский, Аварский и Кумыкский театры, а также Родопский бульвар.
Маяк, площадь Ленина и городской сад станут частью маршрута.

Уникальная возможность увидеть бюсты поэтов и дом-корабль, а также подняться на гору Тарки-Тау для обзора столицы Дагестана. Комфортная поездка на минивэне Kia Carnival

3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в историю с экспертом
  • 🏞 Обзорная площадка на Тарки-Тау
  • 🎭 Посещение Русского театра
  • 🚶‍♂️ Прогулка по Родопскому бульвару
  • 🌊 Визит на набережную
Ближайшие даты:
16
ноя23
ноя30
ноя7
дек14
дек21
дек28
дек
Время начала: 10:00, 14:30

Что можно увидеть

  • Русский театр
  • Родопский бульвар
  • Маяк
  • Площадь имени Ленина
  • Городской сад

Описание экскурсии

Русский, Аварский и Кумыкского театр. Я расскажу, кто проектировал Русский театр, почему он стал доминантным центром архитектуры Махачкалы и как организация залов поспособствовала лучшему контакту зрителей с актёрами.

Родопский бульвар. Вы узнаете, как бульвар получил своё название, при чём здесь дружба Дагестана и Болгарии и кто восстанавливал город после разрушительного землетрясения 1970 года.

Маяк, построенный в 60-е годы 20 века. Его возвели между двумя башнями внутри Петровской крепости, он обеспечивал видимость на 18 миль.

Площадь имени Ленина, несколько раз менявшая своё название. Я расскажу, как раньше называлась площадь, какой собор тут строили и почему его возведение затянулось.

Городской сад. Вы услышите, кто из предпринимателей выкупил эту заболоченную территорию и создал на ней сад для своих сотрудников.

А ещё вы увидите бюсты поэтов и знаменитый дом-корабль с романтической историей, подниметесь на обзорную площадку на горе Тарки-Тау, прогуляетесь по набережной и узнаете ещё много интересного о столице Дагестана.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival

в воскресенье в 10:00 и 14:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваш гид в Махачкале
Провёл экскурсии для 407 туристов
Кандидат исторических наук, в 2010 году защитил диссертацию на тему «Основание, становление и развитие города Порт-Петровска Дагестанской области». Защищался в Институте туризма и сервиса в Москве. Знаю о Махачкале со времён её основания из научных источников и рассказов горожан. Живу в городе уже более 20 лет.
Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
19 ноя 2024
Отличная экскурсия, отличный экскурсовод. Экскурсия прошла даже больше запланированого времени, много интересного узнала, спасибо
Е
Елена
25 сен 2024
Благодарим экскурсовода Тимура за интересную познавательную экскурсию, за доброжелательное отношение. Были увлечены рассказом, не заметили, как прошло 4 часа вместо заявленных 3.👍
Э
Эмма
23 сен 2024
Очень приятная теплая экскурсия с Тимуром по Махачкале, интересные факты, меня много удивило об этом городе, рассказывает понятно, видно, что Тимур профессионал в истории города и страны. Было ощущение, что
я в большой семье, в уютном комфортном авто и интересными рассказами, путешествую по городу, экскурсия продлилась 5 часов на одном дыхании, благодарю Тимура и всем туристам его рекомендую. Хочу с ним в мае в его путешествие 🌹

Входит в следующие категории Махачкалы

