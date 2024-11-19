Русский, Аварский и Кумыкского театр. Я расскажу, кто проектировал Русский театр, почему он стал доминантным центром архитектуры Махачкалы и как организация залов поспособствовала лучшему контакту зрителей с актёрами.
Родопский бульвар. Вы узнаете, как бульвар получил своё название, при чём здесь дружба Дагестана и Болгарии и кто восстанавливал город после разрушительного землетрясения 1970 года.
Маяк, построенный в 60-е годы 20 века. Его возвели между двумя башнями внутри Петровской крепости, он обеспечивал видимость на 18 миль.
Площадь имени Ленина, несколько раз менявшая своё название. Я расскажу, как раньше называлась площадь, какой собор тут строили и почему его возведение затянулось.
Городской сад. Вы услышите, кто из предпринимателей выкупил эту заболоченную территорию и создал на ней сад для своих сотрудников.
А ещё вы увидите бюсты поэтов и знаменитый дом-корабль с романтической историей, подниметесь на обзорную площадку на горе Тарки-Тау, прогуляетесь по набережной и узнаете ещё много интересного о столице Дагестана.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Тимур — ваш гид в Махачкале
Провёл экскурсии для 407 туристов
Кандидат исторических наук, в 2010 году защитил диссертацию на тему «Основание, становление и развитие города Порт-Петровска Дагестанской области». Защищался в Институте туризма и сервиса в Москве. Знаю о Махачкале со времён её основания из научных источников и рассказов горожан. Живу в городе уже более 20 лет.
С
Светлана
19 ноя 2024
Отличная экскурсия, отличный экскурсовод. Экскурсия прошла даже больше запланированого времени, много интересного узнала, спасибо
Е
Елена
25 сен 2024
Благодарим экскурсовода Тимура за интересную познавательную экскурсию, за доброжелательное отношение. Были увлечены рассказом, не заметили, как прошло 4 часа вместо заявленных 3.👍
Э
Эмма
23 сен 2024
Очень приятная теплая экскурсия с Тимуром по Махачкале, интересные факты, меня много удивило об этом городе, рассказывает понятно, видно, что Тимур профессионал в истории города и страны. Было ощущение, что читать дальше
я в большой семье, в уютном комфортном авто и интересными рассказами, путешествую по городу, экскурсия продлилась 5 часов на одном дыхании, благодарю Тимура и всем туристам его рекомендую. Хочу с ним в мае в его путешествие 🌹