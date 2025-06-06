Восхождение выше облаков: горы Базардюзю, Пабаку, Шалбуздаг, Гитиндаг
Начало: Г. Махачкала
Расписание: С пятницы 16:00 по воскресенье 22:00
Завтра в 16:00
7 июн в 16:00
24 500 ₽ за человека
Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, село-призрак и водопады
Начало: Старт маршрута: г. Махачкала (жд вокзал, аэропорт)
Расписание: См. календарь
8 июн в 11:45
7 сен в 11:45
63 600 ₽ за человека
Треккинг в южный Дагестан
Начало: Г. Махачкала (жд вокзал, аэропорт)
Расписание: Смотрите календарь расписания экскурсии или согласуйте даты с гидом.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
46 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гора Базардюзю»
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