Гора Базардюзю – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Гора Базардюзю» в Махачкале, цены от 24 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Восхождение выше облаков: горы Базардюзю, Пабаку, Шалбуздаг, Гитиндаг
Конные прогулки
2 дня 2 часа
Восхождение выше облаков: горы Базардюзю, Пабаку, Шалбуздаг, Гитиндаг
Начало: Г. Махачкала
Расписание: С пятницы 16:00 по воскресенье 22:00
Завтра в 16:00
7 июн в 16:00
24 500 ₽ за человека
Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, село-призрак и водопады
Пешая
На автобусе
7 дней
Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, село-призрак и водопады
Начало: Старт маршрута: г. Махачкала (жд вокзал, аэропорт)
Расписание: См. календарь
8 июн в 11:45
7 сен в 11:45
63 600 ₽ за человека
Треккинг в южный Дагестан
Пешая
7 дней
Треккинг в южный Дагестан
Начало: Г. Махачкала (жд вокзал, аэропорт)
Расписание: Смотрите календарь расписания экскурсии или согласуйте даты с гидом.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
46 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гора Базардюзю»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Восхождение выше облаков: горы Базардюзю, Пабаку, Шалбуздаг, Гитиндаг
  2. Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, село-призрак и водопады
  3. Треккинг в южный Дагестан
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Язык Тролля
  7. Карадахская теснина
  8. Каменная чаша
  9. Экраноплан «Лунь»
  10. Село Гоор
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2025
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