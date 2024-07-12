Семейный выезд в Приэльбрусье для активных детей и родителей. Мы проведем 10 насыщенных дней у подножья горы Эльбрус. Нас ждут радиальные прогулки в горы, к живописным озерам и вдоль быстрых горных рек, минивосхождения на Чегет и Эльбрус. А в финале похода - релакс-день в термальных источниках. Жить будем в уютном отеле. Красота и мощь кавказской природы не оставит равнодушным даже самого маленького туриста, а разнообразная творческая программа сохранит теплые воспоминания на весь грядущий учебный год.

Перед сном мы послушаем сказки на ночь

В этот день мы поиграем и проведем мастер-класс

Программа тура по дням

1 день Легенды об Эльбрусе

Встречаемся в Минводах, знакомимся с инструктором и на трансфере едем в гостиницу. Размещаемся в забронированных номерах, обедаем и отправляемся на прогулку дышать горным воздухом. Послушаем пару легенд об Эльбрусе, проведем игры на знакомство. После ужина прочтем сказку на ночь и отправимся спать. Нужно набраться сил перед первым серьезным ходовым днем.

2 день Треккинг к озеру Гижгит

Подъем, энергичная зарядка и вкусный завтрак. Сегодня нам важно расходиться и акклиматизироваться. За нами заедет трансфер, и мы отправимся в первое приключение по Приэльбрусью – треккинг к озеру Гижгит, одному из самых живописных озер в Баксанском ущелье. Вернемся в отель вечером и после ужина прочтем сказку на ночь. (8 км, набор высоты 350 м)

3 день Водопад Девичьи косы

После завтрака и зарядки собираем радиальные рюкзачки и отправляемся на прогулку к водопаду Девичьи косы. Когда доберемся до него, увидим, что водопад, и правда, похож на распущенные из косы волосы. А по пути будут открываться невероятные горные пейзажи. Сегодня будет достаточно крутой склон, поэтому инструктор расскажет об особенностях горных подъемов и спусков. Пообедаем рядом с шумным водопадом и к вечеру вернемся в отель. После отдыха и водных процедур поиграем, а после ужина покажем настоящий театр теней! (12 км, набор высоты 550 м)

4 день Поляна Азау, к вершине на канатной дороге до Гара-Баши

Можно ли побывать в Приэльбрусье и не подняться на сам Эльбрус? Наверно, да, но это не для нас. К подножью знаменитой горы идем по экотропе вдоль реки Баксан до поляны Азау. Идти будем небыстро, потому что вдоль дороги растет земляника, черника и иван-чай. Для настоящего восхождения нужна серьезная подготовка и хорошая спортивная форма. Но нам поможет подъемник. Отправимся к вершине на канатной дороге до Гара-Баши. Но наша первая остановка – станция Мир. Здесь гуляем и проходим дополнительную акклиматизацию, привыкаем к высоте. Отсюда открываются виды на ледник Семерка, гору Чегет и, при ясной погоде, на высшую точку Грузии – гору Ушба. На Гара-Баши можно прокатиться на снегоходе, а отдохнуть после нагрузки можно будет в кафе, которое здесь так кстати. А полноценно пообедать можем сразу после спуска, у подножия горы. По желанию можно организовать вечернюю баньку. (8 км, подъем на Гара-Баши (3880 м)

5 день Активный квест

К сегодняшнему дню мы уже столько успели! Поэтому устроим день отдыха и восстановления, чтобы быть готовыми ко второй части активного похода. Но это не значит, что весь день проведем в номере, нет-нет. Мы выспимся, неспешно позавтракаем, а потом начнется активный квест. Инструкторы не дадут нам скучать! Поиграем и проведем мастер-класс. Если вы захотите куда-то съездить в этот день, инструктор все подскажет. А вечером организуем барбекю и под гитару попоем любимые песни у костра.

6 день Трекинг по ущелью Терскол

После отдыха – очередной активный день. Завтрак, веселая зарядка. Сегодня у нас трекинг по ущелью Терскол. Идем по приятному некрутому подъему, вдоль реки, а за спиной виднеется гора Донгуз Орун и знаменитый ледник Семерка. Если будут силы, дойдем до водопада Терскол (Мужские слезы), похожего на оргАн или огромную библиотеку. На обратном пути остановимся в беседке с видом на горы, здесь можно попробовать местную кухню: айран, джугурт, хычины и сыр. К вечеру возвратимся в отель, поужинаем и прочтем сказку на ночь. (14 км, набор высоты 450 м)

7 день По экотропе к подножию горы Чегет

Ура, сегодня у нас очередное восхождение! Хорошо подкрепившись, по экотропе отправляемся к подножию горы Чегет. Подниматься будем по канатной дороге. На станции Ай (2750 м) отдохнем, акклиматизируемся и поедем дальше, на станцию Чегет-3 (3083 м). Если детям будет по силам, то отправимся еще выше пешком. Сверху увидим знакомый нам водопад Девичьи косы, обсерваторию и озеро Донгуз-Орун-кель. Ах да, и сам Эльбрус как на ладони. На обратном пути можно окунуться в "Ванну молодости". Отдохнуть и поесть можно будет в кафе, как наверху, так и у подножия горы их много, как и сувенирных лавочек. После возвращения в отель отдыхаем, ужинаем и традиционно читаем сказку на ночь. (4 км, подъем на Чегет (3083)

8 день Ущелье Ирикчат вдоль реки Ирик

Сегодня, после завтрака и бодрящей зарядки за нами заедет трансфер, чтобы отвезти к началу нового маршрута. Сегодня отправляемся в ущелье Ирикчат вдоль реки Ирик. Часть трекинга проходит сквозь сосновый лес, мимо Нарзанового минерального источника и песчаных замков к горному водопаду. (12 км, набор высоты 520 м)

9 день Отдых в термальных источниках

Перед тем как вернуться домой, мы устроим себе день релакса с местным колоритом. Наше тело очень хорошо потрудилось, поэтому подарим ему отдых в термальных источниках. Здесь есть и отдельные кабинки, и большой бассейн, где можно всем вместе весело поплавать. На обратном пути заедем на поляну Нарзанов и оттуда до отеля идем пешком, по экотропе через поляну Чегет. Если вы еще не купили сувениры – сегодня самое время. Ну а вечером в отеле проведем прощальную свечку и послушаем песни под гитару. Прочтем завершающую главу сказки на ночь и отправимся на финальную ночь нашего выезда. (5 км)

10 день Отъезд