Встречаемся в Минводах, знакомимся с инструктором и на трансфере едем в гостиницу.
Размещаемся в забронированных номерах, обедаем и отправляемся на прогулку дышать горным воздухом.
Послушаем пару легенд об Эльбрусе, проведем игры на знакомство.
После ужина прочтем сказку на ночь и отправимся спать.
Нужно набраться сил перед первым серьезным ходовым днем.
Подъем, энергичная зарядка и вкусный завтрак.
Сегодня нам важно расходиться и акклиматизироваться.
За нами заедет трансфер, и мы отправимся в первое приключение по Приэльбрусью – треккинг к озеру Гижгит, одному из самых живописных озер в Баксанском ущелье.
Вернемся в отель вечером и после ужина прочтем сказку на ночь. (8 км, набор высоты 350 м)
После завтрака и зарядки собираем радиальные рюкзачки и отправляемся на прогулку к водопаду Девичьи косы.
Когда доберемся до него, увидим, что водопад, и правда, похож на распущенные из косы волосы.
А по пути будут открываться невероятные горные пейзажи.
Сегодня будет достаточно крутой склон, поэтому инструктор расскажет об особенностях горных подъемов и спусков.
Пообедаем рядом с шумным водопадом и к вечеру вернемся в отель.
После отдыха и водных процедур поиграем, а после ужина покажем настоящий театр теней! (12 км, набор высоты 550 м)
Можно ли побывать в Приэльбрусье и не подняться на сам Эльбрус?
Наверно, да, но это не для нас.
К подножью знаменитой горы идем по экотропе вдоль реки Баксан до поляны Азау.
Идти будем небыстро, потому что вдоль дороги растет земляника, черника и иван-чай.
Для настоящего восхождения нужна серьезная подготовка и хорошая спортивная форма. Но нам поможет подъемник.
Отправимся к вершине на канатной дороге до Гара-Баши.
Но наша первая остановка – станция Мир.
Здесь гуляем и проходим дополнительную акклиматизацию, привыкаем к высоте.
Отсюда открываются виды на ледник Семерка, гору Чегет и, при ясной погоде, на высшую точку Грузии – гору Ушба.
На Гара-Баши можно прокатиться на снегоходе, а отдохнуть после нагрузки можно будет в кафе, которое здесь так кстати.
А полноценно пообедать можем сразу после спуска, у подножия горы.
По желанию можно организовать вечернюю баньку. (8 км, подъем на Гара-Баши (3880 м)
К сегодняшнему дню мы уже столько успели!
Поэтому устроим день отдыха и восстановления, чтобы быть готовыми ко второй части активного похода.
Но это не значит, что весь день проведем в номере, нет-нет.
Мы выспимся, неспешно позавтракаем, а потом начнется активный квест.
Инструкторы не дадут нам скучать!
Поиграем и проведем мастер-класс.
Если вы захотите куда-то съездить в этот день, инструктор все подскажет.
А вечером организуем барбекю и под гитару попоем любимые песни у костра.
После отдыха – очередной активный день.
Завтрак, веселая зарядка.
Сегодня у нас трекинг по ущелью Терскол.
Идем по приятному некрутому подъему, вдоль реки, а за спиной виднеется гора Донгуз Орун и знаменитый ледник Семерка.
Если будут силы, дойдем до водопада Терскол (Мужские слезы), похожего на оргАн или огромную библиотеку.
На обратном пути остановимся в беседке с видом на горы, здесь можно попробовать местную кухню: айран, джугурт, хычины и сыр.
К вечеру возвратимся в отель, поужинаем и прочтем сказку на ночь. (14 км, набор высоты 450 м)
Ура, сегодня у нас очередное восхождение!
Хорошо подкрепившись, по экотропе отправляемся к подножию горы Чегет.
Подниматься будем по канатной дороге.
На станции Ай (2750 м) отдохнем, акклиматизируемся и поедем дальше, на станцию Чегет-3 (3083 м).
Если детям будет по силам, то отправимся еще выше пешком.
Сверху увидим знакомый нам водопад Девичьи косы, обсерваторию и озеро Донгуз-Орун-кель.
Ах да, и сам Эльбрус как на ладони.
На обратном пути можно окунуться в "Ванну молодости".
Отдохнуть и поесть можно будет в кафе, как наверху, так и у подножия горы их много, как и сувенирных лавочек.
После возвращения в отель отдыхаем, ужинаем и традиционно читаем сказку на ночь. (4 км, подъем на Чегет (3083)
Сегодня, после завтрака и бодрящей зарядки за нами заедет трансфер, чтобы отвезти к началу нового маршрута.
Сегодня отправляемся в ущелье Ирикчат вдоль реки Ирик.
Часть трекинга проходит сквозь сосновый лес, мимо Нарзанового минерального источника и песчаных замков к горному водопаду. (12 км, набор высоты 520 м)
Перед тем как вернуться домой, мы устроим себе день релакса с местным колоритом.
Наше тело очень хорошо потрудилось, поэтому подарим ему отдых в термальных источниках.
Здесь есть и отдельные кабинки, и большой бассейн, где можно всем вместе весело поплавать.
На обратном пути заедем на поляну Нарзанов и оттуда до отеля идем пешком, по экотропе через поляну Чегет.
Если вы еще не купили сувениры – сегодня самое время.
Ну а вечером в отеле проведем прощальную свечку и послушаем песни под гитару.
Прочтем завершающую главу сказки на ночь и отправимся на финальную ночь нашего выезда. (5 км)
Наше путешествие по Приэльбрусью завершилось.
Сегодня утром трансфер отвезет нас на вокзал.
Увидимся в следующем походе!
Снаряжение:
Одежда:
Личные вещи:
Рекомендуем добавить:
Стоимость 33 700 руб – детям от 0 до 17 лет.
Встреча группы в первый день похода, 29 июля, в 7.30 на ж/д вокзале Минеральных вод.
Приедем на вокзал 7 августа к 14.00.
Встречи приурочены к прибытию/отправлению поезда №49 - СПб-Минеральные Воды.
Если лететь на самолёте, то целесообразно прилетать на день раньше и подарить себе прогулку по Минеральным водам, вылетать не ранее 15.00 последнего дня.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.