Детское Приэльбрусье

Семейный выезд в Приэльбрусье для активных детей и родителей. Мы проведем 10 насыщенных дней у подножья горы Эльбрус

Семейный выезд в Приэльбрусье для активных детей и родителей. Мы проведем 10 насыщенных дней у подножья горы Эльбрус.

Нас ждут радиальные прогулки в горы, к живописным озерам и вдоль быстрых горных рек, минивосхождения на Чегет и Эльбрус. А в финале похода - релакс-день в термальных источниках. Жить будем в уютном отеле.

Красота и мощь кавказской природы не оставит равнодушным даже самого маленького туриста, а разнообразная творческая программа сохранит теплые воспоминания на весь грядущий учебный год.
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Ближайшие даты:
15
июл
29
июл

Что вас ожидает 🤩

Свободный день
Свободный день
В этот день мы поиграем и проведем мастер-класс
Сказки на ночь
Сказки на ночь
Перед сном мы послушаем сказки на ночь
Театр теней
Театр теней
Нас ждет настоящий театр теней
Релакса с местным колоритом
Релакса с местным колоритом
Подарим телу отдых в термальных источниках.

Программа тура по дням

1 день
Легенды об Эльбрусе

Встречаемся в Минводах, знакомимся с инструктором и на трансфере едем в гостиницу. 

Размещаемся в забронированных номерах, обедаем и отправляемся на прогулку дышать горным воздухом. 

Послушаем пару легенд об Эльбрусе, проведем игры на знакомство. 

После ужина прочтем сказку на ночь и отправимся спать. 

Нужно набраться сил перед первым серьезным ходовым днем.

Легенды об ЭльбрусеЛегенды об ЭльбрусеЛегенды об ЭльбрусеЛегенды об Эльбрусе
2 день
Треккинг к озеру Гижгит

Подъем, энергичная зарядка и вкусный завтрак. 

Сегодня нам важно расходиться и акклиматизироваться. 

За нами заедет трансфер, и мы отправимся в первое приключение по Приэльбрусью – треккинг к озеру Гижгит, одному из самых живописных озер в Баксанском ущелье. 

Вернемся в отель вечером и после ужина прочтем сказку на ночь. (8 км, набор высоты 350 м)

Треккинг к озеру ГижгитТреккинг к озеру ГижгитТреккинг к озеру ГижгитТреккинг к озеру Гижгит
3 день
Водопад Девичьи косы

После завтрака и зарядки собираем радиальные рюкзачки и отправляемся на прогулку к водопаду Девичьи косы. 

Когда доберемся до него, увидим, что водопад, и правда, похож на распущенные из косы волосы.

А по пути будут открываться невероятные горные пейзажи. 

Сегодня будет достаточно крутой склон, поэтому инструктор расскажет об особенностях горных подъемов и спусков. 

Пообедаем рядом с шумным водопадом и к вечеру вернемся в отель. 

После отдыха и водных процедур поиграем, а после ужина покажем настоящий театр теней! (12 км, набор высоты 550 м)

Водопад Девичьи косыВодопад Девичьи косыВодопад Девичьи косыВодопад Девичьи косы
4 день
Поляна Азау, к вершине на канатной дороге до Гара-Баши

Можно ли побывать в Приэльбрусье и не подняться на сам Эльбрус? 

Наверно, да, но это не для нас. 

К подножью знаменитой горы идем по экотропе вдоль реки Баксан до поляны Азау. 

Идти будем небыстро, потому что вдоль дороги растет земляника, черника и иван-чай. 

Для настоящего восхождения нужна серьезная подготовка и хорошая спортивная форма. Но нам поможет подъемник. 

Отправимся к вершине на канатной дороге до Гара-Баши. 

Но наша первая остановка – станция Мир. 

Здесь гуляем и проходим дополнительную акклиматизацию, привыкаем к высоте. 

Отсюда открываются виды на ледник Семерка, гору Чегет и, при ясной погоде, на высшую точку Грузии – гору Ушба. 

На Гара-Баши можно прокатиться на снегоходе, а отдохнуть после нагрузки можно будет в кафе, которое здесь так кстати. 

А полноценно пообедать можем сразу после спуска, у подножия горы. 

По желанию можно организовать вечернюю баньку. (8 км, подъем на Гара-Баши (3880 м)

Поляна Азау, к вершине на канатной дороге до Гара-БашиПоляна Азау, к вершине на канатной дороге до Гара-БашиПоляна Азау, к вершине на канатной дороге до Гара-БашиПоляна Азау, к вершине на канатной дороге до Гара-Баши
5 день
Активный квест

К сегодняшнему дню мы уже столько успели! 

Поэтому устроим день отдыха и восстановления, чтобы быть готовыми ко второй части активного похода. 

Но это не значит, что весь день проведем в номере, нет-нет. 

Мы выспимся, неспешно позавтракаем, а потом начнется активный квест.

Инструкторы не дадут нам скучать! 

Поиграем и проведем мастер-класс. 

Если вы захотите куда-то съездить в этот день, инструктор все подскажет.

А вечером организуем барбекю и под гитару попоем любимые песни у костра.

Активный квестАктивный квестАктивный квестАктивный квест
6 день
Трекинг по ущелью Терскол

После отдыха – очередной активный день. 

Завтрак, веселая зарядка. 

Сегодня у нас трекинг по ущелью Терскол.

Идем по приятному некрутому подъему, вдоль реки, а за спиной виднеется гора Донгуз Орун и знаменитый ледник Семерка. 

Если будут силы, дойдем до водопада Терскол (Мужские слезы), похожего на оргАн или огромную библиотеку. 

На обратном пути остановимся в беседке с видом на горы, здесь можно попробовать местную кухню: айран, джугурт, хычины и сыр. 

К вечеру возвратимся в отель, поужинаем и прочтем сказку на ночь. (14 км, набор высоты 450 м)

Трекинг по ущелью ТерсколТрекинг по ущелью ТерсколТрекинг по ущелью ТерсколТрекинг по ущелью Терскол
7 день
По экотропе к подножию горы Чегет

Ура, сегодня у нас очередное восхождение!

Хорошо подкрепившись, по экотропе отправляемся к подножию горы Чегет.

Подниматься будем по канатной дороге.

На станции Ай (2750 м) отдохнем, акклиматизируемся и поедем дальше, на станцию Чегет-3 (3083 м).

Если детям будет по силам, то отправимся еще выше пешком. 

Сверху увидим знакомый нам водопад Девичьи косы, обсерваторию и озеро Донгуз-Орун-кель. 

Ах да, и сам Эльбрус как на ладони. 

На обратном пути можно окунуться в "Ванну молодости". 

Отдохнуть и поесть можно будет в кафе, как наверху, так и у подножия горы их много, как и сувенирных лавочек. 

После возвращения в отель отдыхаем, ужинаем и традиционно читаем сказку на ночь. (4 км, подъем на Чегет (3083)

По экотропе к подножию горы ЧегетПо экотропе к подножию горы ЧегетПо экотропе к подножию горы ЧегетПо экотропе к подножию горы Чегет
8 день
Ущелье Ирикчат вдоль реки Ирик

Сегодня, после завтрака и бодрящей зарядки за нами заедет трансфер, чтобы отвезти к началу нового маршрута. 

Сегодня отправляемся в ущелье Ирикчат вдоль реки Ирик. 

Часть трекинга проходит сквозь сосновый лес, мимо Нарзанового минерального источника и песчаных замков к горному водопаду. (12 км, набор высоты 520 м)

Ущелье Ирикчат вдоль реки ИрикУщелье Ирикчат вдоль реки ИрикУщелье Ирикчат вдоль реки ИрикУщелье Ирикчат вдоль реки Ирик
9 день
Отдых в термальных источниках

Перед тем как вернуться домой, мы устроим себе день релакса с местным колоритом. 

Наше тело очень хорошо потрудилось, поэтому подарим ему отдых в термальных источниках. 

Здесь есть и отдельные кабинки, и большой бассейн, где можно всем вместе весело поплавать. 

На обратном пути заедем на поляну Нарзанов и оттуда до отеля идем пешком, по экотропе через поляну Чегет. 

Если вы еще не купили сувениры – сегодня самое время.

Ну а вечером в отеле проведем прощальную свечку и послушаем песни под гитару. 

Прочтем завершающую главу сказки на ночь и отправимся на финальную ночь нашего выезда. (5 км)

Отдых в термальных источникахОтдых в термальных источникахОтдых в термальных источникахОтдых в термальных источниках
10 день
Отъезд

Наше путешествие по Приэльбрусью завершилось. 

Сегодня утром трансфер отвезет нас на вокзал.

Увидимся в следующем походе!

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от вокзала до гостиницы в первый день походатрансфер от гостиницы до возкала после походатрансферы на маршруте​​​​​​проживание в отелезавтракиподъем и спуск на новом канатном подъемнике на г. Эльбрусподъем и спуск на канатном подъемнике на г. Чегетэкологические взносы за пользования рекреационными ресурсамистраховка от нсуслуги инструкторовтворческие занятия и мастер-классы для детей и взрослыхтворческий реквизит
Что не входит
  • Прокат личного снаряженияобеды и ужинырасходы на дорогу: ж/д и авиавнеплановый досуг (конные прогулки, ратрак, баня)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3);
  • Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • Фонарик налобный светодиодный;
  • Треккинговые палки;
  • Рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • Одежда для сна;
  • Плавательный костюм (купальник, плавки);
  • Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • Шорты;
  • Носки или термоноски;
  • Футболка;
  • Рубашка с длинным рукавом;
  • Лёгкая кофта (тельник, термо);
  • Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • Куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
  • Шапочка лёгкая;
  • Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • Накидка от дождя с капюшоном;
  • Треккинговые ботинки.

Личные вещи:

  • Паспорт;
  • Деньги;
  • Индивидуальная аптечка;
  • Солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • Предметы личной гигиены;
  • Медицинский полис.

Рекомендуем добавить:

  • Термос (1л.);
  • Набор посуды (КЛМН);
  • Пластиковая бутылка;
  • Тапочки;
  • Блокнот и ручка;
  • Бэкпэкерский рюкзак (35-45 литров);
  • Платье.
Какая стоимость тура для детей?

Стоимость 33 700 руб – детям от 0 до 17 лет.

Как организована встреча и отъезд?

Встреча группы в первый день похода, 29 июля, в 7.30 на ж/д вокзале Минеральных вод.
Приедем на вокзал 7 августа к 14.00.
Встречи приурочены к прибытию/отправлению поезда №49 - СПб-Минеральные Воды.
Если лететь на самолёте, то целесообразно прилетать на день раньше и подарить себе прогулку по Минеральным водам, вылетать не ранее 15.00 последнего дня.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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